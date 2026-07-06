Ο Γιάννης Αλεξίου, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας»

Αφιέρωμα στην ελληνική ροκ μουσική σκηνή (β’ μέρος)

Η εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας», στη Φωνή της Ελλάδας την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, συνεχίζει το ταξίδι στην ελληνική ροκ μουσική, με οδηγό τις ιστορίες των ανθρώπων που τη δημιούργησαν και τα τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές.

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής, η Σταυρούλα Καραλή υποδέχεται και πάλι τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Αλεξίου, με αφορμή το βιβλίο του «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Ροκ» (Εκδόσεις Ogdoo Music Group), συνεχίζοντας μια συζήτηση που καλύπτει περισσότερες από τρεις δεκαετίες μουσικής δημιουργίας, από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 έως και τη δεκαετία του ’90.

Η εκπομπή αυτή τη φορά εστιάζει στην περίοδο κατά την οποία η ελληνική ροκ σκηνή αποκτά τη δική της ώριμη ταυτότητα, διευρύνει το κοινό της και συνομιλεί δημιουργικά με άλλα μουσικά ρεύματα, χωρίς να χάνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τη δύναμη του λόγου της.

Μέσα από μουσικά αποσπάσματα και αφηγήσεις αναδεικνύεται η πορεία καλλιτεχνών που σημάδεψαν την εποχή, όπως οι Φατμέ και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Νικόλας Άσιμος, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Νίκος Ζιώγαλας, ο Λάκης με τα ψηλά Ρεβέρ (Λάκης Παπαδόπουλος), οι αδελφοί Κατσιμίχα, οι Τερμίτες, οι Πυξ Λαξ, τα Υπόγεια Ρεύματα, τα Διάφανα Κρίνα, και οι Ενδελέχεια.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στη μουσική. Αναδεικνύει τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών και την πολύχρονη έρευνα του δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιάννη Αλεξίου. Εστιάζει επίσης, στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις, τις κοινωνικές και πολιτικές αναφορές των δημιουργών, αλλά και τη μετάβαση της ελληνικής ροκ από τα μικρά μουσικά στέκια στις μεγάλες συναυλίες και τη μαζική απήχηση. Παράλληλα, εξετάζει τις συνεργασίες των ροκ δημιουργών με καλλιτέχνες διαφορετικών μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας ότι η δεκαετία του ’80 υπήρξε μια περίοδος δημιουργικών ζυμώσεων και μουσικής εξωστρέφειας.

Δημοσιογραφική παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση: Τετάρτη 7 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

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