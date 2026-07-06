Ο Αλέξανδρος Μυλωνάς στο «Drama Therapy» 

Προσκεκλημένος στο 18ο επεισόδιο του Drama Therapy είναι ο Αλέξανδρος Μυλωνάς.

Ο αγαπημένος ηθοποιός με τη σημαντική πορεία στο ελληνικό θέατρο, συζητά με τον Αντώνη Τζαβάρα για τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, στις οποίες συμμετέχει, λίγες μέρες πριν τη μεγάλη πρεμιέρα τους στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Η παράσταση είναι μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες του φετινού καλοκαιριού. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, με τη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρντεφ. Η τραγωδία του Ευριπίδη παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους, από έναν μικτό θίασο Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, με πρωταγωνιστές τον Λεονίντ Γιόβτσεφ, τον Σάμουελ Φίντζι, τη Λουκία Μιχαλοπούλου, τον Μιχαήλ Ταμπακάκη και, βέβαια, τον Αλέξανδρο Μυλωνά.

Τη μουσική της παράστασης συνέθεσαν οι Tiger Lillies, οι οποίοι θα εμφανίζονται ζωντανά στη σκηνή, συνοδεύοντας τους πρωταγωνιστές και τον Χορό. Ο frontman του συγκροτήματος, Μάρτιν Ζακς και η Λουκία Μιχαλοπούλου συμμετέχουν και στην εκπομπή, μεταφέροντας το κλίμα από τις πρόβες.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Info

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Δευτέρα 06 Ιουλίου 2026, στις 12:00

#ERTecho #DefteroProgramma #AntonisTzavaras #DramaTherapy