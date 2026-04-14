Ο Angelo Tsarouchas, στην εκπομπή “Φωνές και Μουσικές”

Την Τετάρτη 15.04.2026, στις 18:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Φωνές και Μουσικές» με τον Αλέξη Κώστα φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους της διεθνούς stand-up comedy σκηνής, τον Angelo Tsarouchas, σε μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη.

Ο Angelo Tsarouchas, γνωστός για την πολυετή παρουσία του σε διεθνείς παραγωγές και πλατφόρμες όπως Netflix, Amazon Prime, Showtime, HBO και NBC, καθώς και για τη συμμετοχή του σε κινηματογραφικές επιτυχίες, θα μιλήσει για την καλλιτεχνική του διαδρομή, τη σχέση του με την ελληνική διασπορά και τη νέα του περιοδεία “Diaspora Tour”.

Η εκπομπή θα περιλαμβάνει μουσικές επιλογές του καλεσμένου.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αλέξης Κώστας

Μετάδοση: Τετάρτη 15 Απρίλη 2026, 18:00-19:00 ώρα Ελλάδας

