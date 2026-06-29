Ο Γιάννης Αλεξίου, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας»

Τα “Πρόσωπα της Εβδομάδας” κάνουν αφιέρωμα στην ελληνική ροκ μουσική σκηνή (α’ μέρος)

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Γιάννης Αλεξίου είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας» στη Φωνή της Ελλάδας, την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 22.00 ώρα Ελλάδας με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Αλεξίου, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Ροκ» (εκδόσεις Ogdoo Music Group), μας μιλάει για την ιστορία της ελληνικής ροκ μουσικής, από τα πρώτα της βήματα στη δεκαετία του 1960 έως την καθιέρωσή της, στις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Πρόκειται για μια ραδιοφωνική διαδρομή που αναδεικνύει τους ανθρώπους, τα συγκροτήματα και τα τραγούδια που σημάδεψαν περισσότερες από τρεις δεκαετίες δημιουργίας και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Μέσα από πολύχρονη έρευνα, σπάνιο αρχειακό υλικό και δεκάδες συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές της εποχής, ο κ. Αλεξίου ξετυλίγει την ιστορία μιας μουσικής που δεν υπήρξε μόνο καλλιτεχνικό ρεύμα, αλλά έκφραση μιας ολόκληρης γενιάς.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, οι ακροατές θα ταξιδέψουν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν γεννήθηκε και διαμορφώθηκε η ελληνική ροκ σκηνή. Μέσα από τραγούδια και αφηγήσεις, ξεδιπλώνονται οι ιστορίες των Πελόμα Μποκιού, του Δημήτρη Πουλικάκου, των Νοστράδαμος και της Δέσποινας Γλέζου, των Poll, του Κώστα Τουρνά και του Σταύρου Λογαρίδη. Μιλάμε και για το συγκρότημα Socrates Drank the Conium των Αντώνη Τουρκογιώργη και Γιάννη Σπάθα, δυο φίλους από το σχολείο που δημιούργησαν ένα γκρουπ με διεθνή αναγνώριση, ενώ το Α’ Μέρος του αφιερώματος ολοκληρώνεται με τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

Παράλληλα εξετάζονται οι επιρροές από τη διεθνή ροκ σκηνή, η σχέση της ροκ με την ποπ μουσική, καθώς και η επίδραση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων της εποχής στη μουσική δημιουργία.

Η εκπομπή θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με το Β’ μέρος του αφιερώματος και τη διαδρομή από τη δεκαετία του 1980 έως και τη δεκαετία του 1990 – περίοδο κατά την οποία η ελληνική ροκ μουσική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη απήχηση και ανανεώνει τον ήχο της.

Δημοσιογραφική παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

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