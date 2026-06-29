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Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου

Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου
Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 13:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τις πιο ενδιαφέρουσες νέες μουσικές παραγωγές του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

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Τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει είναι και πάλι εδώ.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 13:00, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τις πιο ενδιαφέρουσες νέες μουσικές παραγωγές του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

Ανάμεσά τους singles και νέοι δίσκοι από την Μαρία Παπαγεωργίου, τα Καλογεράκια, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Παύλο Παυλίδη, το Σπύρο Γραμμένο, τον Παντελή Κυραμαργιό κ.α.

Συντονιστείτε στο Δεύτερο Πρόγραμμα και ανακαλύψτε τα νέα τραγούδια που θα συνοδεύουν το καλοκαίρι μας!

«Όσα ξεχώρισαν»
Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, 13:00-14:00
Με την Ελένη Γιαννοπούλου

Info Δεύτερου
Live Streaming:  www.deftero.gr
Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm
Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program

Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου
TAGS Ελένη ΓιαννοπούλουΚαλογεράκιαΜαρία ΠαπαγεωργίουΝατάσσα ΜποφίλιουΠαντελής Κυραμαργιός
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