Όσα ξεχώρισαν με την Ελένη Γιαννοπούλου

Τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει είναι και πάλι εδώ.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 13:00, η Ελένη Γιαννοπούλου επιλέγει και παρουσιάζει τις πιο ενδιαφέρουσες νέες μουσικές παραγωγές του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

Ανάμεσά τους singles και νέοι δίσκοι από την Μαρία Παπαγεωργίου, τα Καλογεράκια, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τον Παύλο Παυλίδη, το Σπύρο Γραμμένο, τον Παντελή Κυραμαργιό κ.α.

Συντονιστείτε στο Δεύτερο Πρόγραμμα και ανακαλύψτε τα νέα τραγούδια που θα συνοδεύουν το καλοκαίρι μας!

«Όσα ξεχώρισαν»

Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, 13:00-14:00

Με την Ελένη Γιαννοπούλου