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Ορφέας Παππάς

Ορφέας Παππάς
Αποκλειστικά στο ERT εcho από 30.06.2026
ERT ECHO

Ακουστέ στο ERT εcho, τo νέο επεισόδιο της σειράς podcast “Future Soundwaves”.

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Ακουστέ στο ERT εcho, από την Τρίτη 30 Ιουνίου, το νέο επεισόδιο της σειράς podcast Future Soundwaves”.

Έδωσε ήχο σε σκέψεις που τρέχουν πιο γρήγορα από το χρόνο.

Έδωσε στίχους σε φόβους που συνήθως μένουν κρυμμένοι.

Είναι συνδεδεμένος.

Με μία κιθάρα που μετρά την καρδιά του.

Με ένα σένσορα που μετρά τον διαβήτη του.

Είναι ο 18χρονος Ορφέας Παππάς, του εαυτού του και των Dead End. 

Μαζί γράφουν μουσική, και κάνουν live και σκαρφαλώνουν τοίχους για να βγουν από την άλλη πλευρά – πέρα από κάθε No Way Out.

* στο podcast ακούγονται τα τραγούδια: No Way Out -Dead End, Outshined- Soundgarden, It ain’t like that- Alice in chains

Έρευνα, Παραγωγή & Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη
Βοηθός παραγωγής: Διονυσία Μαρίνου
Ηχοληψία & Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Κωστόπουλος
Επιστημονική σύμβουλος: Ζηνοβία Βασιλειάδη, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια
Εικονογράφηση: Εύα Γεράκη
Μουσική: Χρήστος Παπαδόπουλος

Future Soundwaves: Teen Talks

Η νέα σειρά podcast του ERT εcho που κάνει ακριβώς αυτό λέει: Ακούει τους εφήβους και τις ιστορίες τους. 

Future Soundwaves: Teen Talks ιστορίες νέων ανθρώπων, που φαντάζονται, ονειρεύονται και δημιουργούν. Μία νέα σειρά podcast της ΕΡΤ για τη ζωή των εφήβων -με τις δικές τους λέξεις και με τις δράσεις τους που δημιουργούν το δικό τους χώρο στον κόσμο.

Η σειρά υλοποιείται για την ΕΡΤ με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της EBU.

Ορφέας Παππάς
TAGS EBUERT εchoFuture Soundwaves: Teen TalksRadio Innovation FundΓιώργος Κωστόπουλος
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