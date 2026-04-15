Ο Σπύρος Αλεξίου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο φιλόλογος Σπύρος Αλεξίου θα είναι καλεσμένος στις 19 Απριλίου 2026 στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το βιβλίο του με τίτλο "Προδομένο Μεσολόγγι", Εκδόσεις Τόπος.

Γιατί προδόθηκαν οι "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" από αυτούς που είχαν χρέος να τους στηρίξουν; Ήταν νομοτέλεια η πείνα των Μεσολογγιτών, γιατί αφέθηκαν στο έλεος όταν η κυβέρνηση είχε υπογράψει δύο δάνεια με το Λονδίνο; Ήταν αδύνατος ο ανεφοδιασμός τους; Γιατί παροπλίστηκε ο Καραϊσκάκης και τα στρατεύματά του που ήταν στην Δερβέστικα; Υπήρχαν οι προϋποθέσεις η πολιορκία να κερδηθεί και να μην οδηγηθούν στην ματωμένη και απονενοημένη έξοδο οι Μεσολογγίτες;

Απαντήσεις στο βιβλίο αυτό που ο συγγραφέας του μελετά και παραθέτει πηγές και μαρτυρίες από αγωνιστές που διεσώθησαν της σφαγής του Μεσολογγίου.

