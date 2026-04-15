Graziella Sciutti (1927 – 2001): Η Κάλλας της «Μικρής Σκάλας»

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

«Σουμπρέτα» με Εκτόπισμα Ιέρειας

Στις 17 Απριλίου του 1927 γεννιέται στο Τορίνο της Ιταλίας από μαμά Γαλλίδα και Ιταλό μπαμπά οργανίστα, η μικρή Graziella. Ένα κορίτσι που όταν θα μεγάλωνε, θα γινόταν μια σημαντική καλλιτέχνης της όπερας.

Καταξιώθηκε στη μουσική σκηνή, κυρίως σε ελαφρείς ρόλους «σουμπρέτας». Απέσπασε όμως τον χαρακτηρισμό «Η Κάλλας της Μικρής Σκάλας», του θεάτρου όπου και τραγούδησε ("La Callas della Piccola Scala"). Και πράγματι, η Graziella Sciutti ερμήνευε τους «ελαφρείς» ρόλους της σουμπρέτας με τη φροντίδα, το εκφραστικό βάθος και το εκτόπισμα μιας ιέρειας.

Θα φέρει με τη φωνή της την άνοιξη στον «Καθρέφτη» μας αυτή την Παρακευή 17 Απριλίου στις 19:00 στο Τρίτο Πρόγραμμα.

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho