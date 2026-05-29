Ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στις 18:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται στο «Ραντεβού την Κυριακή» και στο Δεύτερο Πρόγραμμα τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν

Όλα άρχισαν ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Όταν οι γονείς του μικρού Σταμάτη αντιλήφθηκαν την αγάπη του στη μουσική, αποφάσισαν να αγοράσουν ένα πιάνο, παρότι το οικογενειακό νοικοκυριό χρειαζόταν καινούριο ψυγείο. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι μελωδίες του Σταμάτη Κραουνάκη, συνήθως με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, συντροφεύουν τα συναισθήματα, τις σχέσεις μας και την κοινωνική μας ζωή με γνήσια μελωδικότητα, θέρμη, κέφι και χιούμορ.

Αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου στις 6 το απόγευματο «Ραντεβού την Κυριακή» υποδέχεται τον δημοφιλή συνθέτη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλά στον Φώτη Απέργη, όχι μόνο για τα τραγούδια του που αγαπήσαμε, αλλά και την ευφάνταστη διασκευή της «Λυσιστράτης» του Αριστοφάνη, που θα παρουσιάσει με την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο, στις 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδειο.

«Ραντεβού την Κυριακή» με τον Φώτη Απέργη
Κυριακή 31 Μαΐου 2026

