Το παραδοσιακό βιολί και οι βιολάτορες στο «Δέντρο της Μουσικής»

Το βιολί έχει καθιερωθεί ως ένα από τα δημοφιλέστερα όργανα που χρησιμοποιούνται στην ελληνική παραδοσιακή και αστική λαϊκή μουσική και κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ερμηνευτικό ρόλο στον μουσικό πολιτισμό των περισσότερων τοπικών παραδόσεων, ήδη, από τον 19ο αιώνα.

Με αφορμή την ένταξη της τέχνης του παραδοσιακού βιολιού, στο Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας τον Μάρτιο 2026, επιχειρούμε ένα ταξίδι που φαίνεται να ξεκινάει από τη Χίο το 1677 και να φτάνει στο σήμερα, με σκοπό να γνωρίσουμε τα Νησιώτικα, τα Μικρασιάτικα, τα Κρητικά, τα Στεριανά βιολιά, αλλά και όσους περισσότερους μπορούμε οργανοπαίχτες… βιολιτζήδες, βιολάτορες, βιολιστές, αλλά και τις δύο μοναδικές γυναίκες, που θα συναντήσουμε στο πέρασμα αυτών των χρόνων.

Το βιολί δεν είναι απλώς ένα μουσικό όργανο, αλλά ένα “ζωντανό” στοιχείο της παράδοσης, ζωντανή πρακτική, που εκφράζει την τοπική ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη.

Μια σειρά εκπομπών από το «Δέντρο της Μουσικής», Σαββατοκύριακα στις 13.00, με ιστορίες για όλους εκείνους που κράτησαν μουσική παράδοση και την μετέδωσαν από γενιά σε γενιά, ανέγγιχτη και πανέμορφη, σε γάμους, πανηγύρια, γιορτές και γλέντια, δημιουργώντας όμως και καινούριους ρυθμούς και αυτοσχεδιάζοντας παραλλαγές επάνω στα παλιά χνάρια.