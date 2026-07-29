Ολοκληρώνονται οι Απευθείας Μεταδόσεις του Τρίτου από το Φεστιβάλ Μπαϊρόιτ 2026 Μέσω της EBU

Το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μεταδίδει απευθείας, μέσω της EBU, έξι παραγωγές από το ετήσιο Φεστιβάλ του Bayreuth, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 150 του χρόνια. Οι μεταδόσεις ολοκληρώνονται την Πέμπτη 30 & το Σάββατο 1η Αυγούστου.

Το Φεστιβάλ Μπαϊρόιτ (Bayreuth) είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και πλέον ενδιαφέροντα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, στο οποίο παρουσιάζονται αποκλειστικά όπερες του Ρίχαρντ Βάγκνερ.

Στο φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν η πανηγυρική συναυλία για την επέτειο του πρώτου φεστιβάλ (1876), η παρουσίαση για πρώτη φορά της όπερας «Ριέντζι» –που αποτέλεσε κάποτε τη μεγαλύτερη επιτυχία του συνθέτη– καθώς και η αναβίωση της εμβληματικής τετραλογίας «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν» υπό τη διεύθυνση του κορυφαίου μαέστρου Christian Thielemann.

Πέμπτη 30.07.26 στις 16:10

« Ζίγκφριντ »

Το τρίτο μέρος της τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 16 Αυγούστου τού 1876 στο θέατρο του Bayreuth.

Στον ρόλο του ατρόμητου και ταυτόχρονα αγνού Ζίγκφριντ, που αντικατοπτρίζει τον ιδανικό ήρωα και αφήνει το δικό του, ξεχωριστό στίγμα μέσα από την κάθε του πράξη, ο τενόρος Klaus Florian Vogt. Διευθύνει o Christian Thielemann.

« Ζίγκφριντ »

Σάββατο 01.08.2026 στις 16:10

« Το Λυκόφως των Θεών »

Η κατακλυσμιαία κορύφωση, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της τετραλογίας «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν». Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 17 Αυγούστου του 1876 στο Bayreuth, στο πλαίσιο της πρώτης παρουσίασης ολόκληρης της τετραλογίας του Βάγκνερ.

Στο ρόλο του Ζίγκφριντ, ο τενόρος Klaus Florian Vogt, και της Μπρουνχίλντε η υψίφωνος Camilla Nylund. Tη Χορωδία και την Ορχήστρα του Φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει o Christian Thielemann.

« Το Λυκόφως των Θεών »

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Θεόδωρος Λούστας

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Καλοκαίρι στην Ευρώπη μέσω του Δικτύου Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές εκπλήξεις στο Τρίτο Πρόγραμμα!