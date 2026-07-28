Ραδιόφωνο

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε;

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε;
Από Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 12:00
ERT ECHO

Στο νέο επεισόδιο του «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη μιλά για την ψυχολογία των διακοπών, την ανάγκη μας να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί και τη δυσκολία να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί πραγματικά.

Αναλυτικά Share
Share

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε όταν επιτέλους έχουμε χρόνο; Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να γεμίσουμε κάθε λεπτό των διακοπών με δραστηριότητες; Και τι αποκαλύπτει η απουσία της ρουτίνας για τη σχέση μας με τον εαυτό μας;

Στο νέο επεισόδιο του «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη μιλά για την ψυχολογία των διακοπών, την ανάγκη μας να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί και τη δυσκολία να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί πραγματικά.

Μια συζήτηση για όσα συμβαίνουν όταν σταματούν τα «πρέπει» και μένουμε μόνοι με τις σκέψεις μας.  

________________________________________________________________

Info
«Έλα λίγο πιο κοντά»
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Νέο επεισόδιο από την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 12:00
Επιμέλεια, παρουσίαση: Παυλίνα Βουλγαράκη

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε;
TAGS PodcastΠαυλίνα Βουλγαράκηψυχολογία των διακοπών
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κύπρος 1974: Η μάχη, οι ήρωες και οι ευθύνες
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας
Η «Κλασική» Αρχή & ο Ενορχηστρωτικός Δυναμισμός του «Παραμυθένιου» Ρώσου
Δευτέρα 27 - Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 | 15:00
«Πρόβα» – Νέα εκπομπή από την ΕΡΤ Κομοτηνής
Από αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή 17:00 - 18:00.
25 Χρόνια KOSMOS 93,6 | Summer Giveaway!
Από Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026