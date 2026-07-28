Γιατί δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε όταν επιτέλους έχουμε χρόνο; Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να γεμίσουμε κάθε λεπτό των διακοπών με δραστηριότητες; Και τι αποκαλύπτει η απουσία της ρουτίνας για τη σχέση μας με τον εαυτό μας;

Στο νέο επεισόδιο του «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη μιλά για την ψυχολογία των διακοπών, την ανάγκη μας να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί και τη δυσκολία να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί πραγματικά.

Μια συζήτηση για όσα συμβαίνουν όταν σταματούν τα «πρέπει» και μένουμε μόνοι με τις σκέψεις μας.

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