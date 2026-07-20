Ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτρης Αλευρομάγειρος είναι το “Πρόσωπο της Εβδομάδας”

O Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α. και Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας» στη Φωνή της Ελλάδας, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 22.00 Ώρα Ελλάδας, με τη Σταυρούλα Καραλή.

Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η εκπομπή παρουσιάζει το Α’ Μέρος μιας ιστορικής συνέντευξης με τον κ. Αλευρομάγειρο, ο οποίος πολέμησε στην Κύπρο το 1974 και έζησε από κοντά τα γεγονότα που σημάδεψαν τον Ελληνισμό και διχοτόμησαν την Κύπρο.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, η συζήτηση εστιάζει δέκα χρόνια πριν από την εισβολή, φωτίζοντας το πολιτικό, στρατιωτικό και διεθνές περιβάλλον που διαμόρφωσε τις εξελίξεις και οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία.

Ο κ. Αλευρομάγειρος αναλύει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις της εποχής, την κατάσταση στην Κύπρο, τις προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν, τις κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν, αλλά και τα γεγονότα που προετοίμασαν το έδαφος για την τουρκική εισβολή τον Ιουλίου του 1974.

Πρόκειται για μια ιστορική αναδρομή, βασισμένη στις γνώσεις και τις εμπειρίες ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τις Ένοπλες Δυνάμεις και έζησε από κοντά μια από τις πιο κρίσιμες και τραγικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Παρουσίαση – δημοσιογραφική επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Παναγιώτης Στουπής

Μετάδοση: Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

*Το Β’ Μέρος της συνέντευξης θα μεταδοθεί από τη Φωνή της Ελλάδας την ίδια ώρα, την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ