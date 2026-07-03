 «Το Άσπρο και το Μαύρο» του Σπύρου Μελά

Ένα από τα πιο σημαντικά, πρώιμα θεατρικά έργα του Έλληνα δραματουργού, δημοσιογράφου και ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, το τρίπρακτο κοινωνικό δράμα «Το Άσπρο και το Μαύρο» μεταδίδεται σε ραδιοφωνική διασκευή, την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στις οκτώ και μισή το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής, «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο».

Σπύρος Μελάς (1882 – 1966)

Το έργο εκδόθηκε το 1914. Εντάσσεται στο κλίμα του Ελληνικού αστικού ρεαλισμού των αρχών του 20ού αιώνα, με αξιοσημείωτες επιδράσεις από το θέατρο ιδεών του Ερρίκου Ίψεν.

Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο κοινό από τον Θίασο της Κυβέλης, τον Σεπτέμβριο του 1913, με τη συμμετοχή σπουδαίων ηθοποιών της θεατρικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αιμίλιος Βεάκης.



Κεντρικό θέμα του έργου είναι η ανάγκη του ατόμου να λυτρωθεί από την κοινωνική υποδούλωση, τις συμβάσεις και την υποκρισία της οργανωμένης κοινωνίας.

Ο τίτλος «Το άσπρο και το μαύρο» αποτυπώνει μια δυαδικότητα: το φως της προσωπικής αλήθειας και της ελευθερίας απέναντι στο σκοτάδι του κοινωνικού συμβιβασμού.



Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε πραγματοποιήθηκε για το Ραδιόφωνο τον Μάιο του 1973 και μεταδόθηκε πρώτη φορά από την εκπομπή «Το Θέατρο της Εβδομάδας».

Μουσική επιμέλεια: Μύρτα Πολύζου

Ρύθμιση ήχου: Γιώργος Κουτρουμπής

Ραδιοσκηνοθεσία: Γιώργος Τζώρτζης

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Μαίρη Λαλοπούλου, Ρίτα Μουσούρη, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Λουκία Κρίκου, Τόνια Καζιάνη, Μάκης Ρευματάς, Γιάννης Αργύρης, Κώστας Καστανάς, Βαγγέλης Πρωτοπαπάς.

Επιμέλεια εκπομπής: Μάρα Καλούδη

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