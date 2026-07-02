Manuel Penella: “El gato montés” («Ο Αγριόγατος»)

Τρίπρακτη όπερα σε πρωτότυπο λιμπρέτο του συνθέτη. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1917 στο Teatro Principal στη Βαλένθια.

Μια τραγική Ισπανική ιστορία μας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Έχουμε απολαύσει ξανά στο παρελθόν από την εκπομπή μας θαρθουέλες (zarzuelas). Στην περίπτωση του “El Gato Montés” όμως, σε αντίθεση με το είδος της zarzuela, έχουμε μια από τις γνωστότερες Ισπανικές όπερες.

Χωρίς διαλόγους πρόζας και με ένα θέμα ακόμα πιο τραγικό. Η προφητεία μιας τσιγγάνας, που λειτουργεί σχεδόν σαν τις προφητείες στις αρχαίες Ελληνικές τραγωδίες: από τη στιγμή που ακούγεται, ο θεατής ξέρει τι πρόκειται να συμβεί, αγωνιά όμως να παρακολουθήσει το πώς θα συμβεί. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, η εσωτερική σύγκρουση της μοιραίας ηρωίδας ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη για τον ευεργέτη της και το πάθος της για τον απαγορευμένο έρωτα. Μια εκρηκτική αντιπαράθεση τέλος, ανάμεσα στον ληστή και τον ταυρομάχο, δύο τόσο ισχυρά αρσενικά αρχέτυπα που, οι σκηνές τους φαίνεται να στάζουν τεστοστερόνη! Ποιος όμως από τους δύο είναι «ο Αγριόγατος»;

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα συνθέτουν τον καμβά μιας από τις πιο συγκλονιστικές μουσικές ζωγραφιές που μας έδωσε η Ισπανική κουλτούρα τον 20ο αιώνα, το γνωστότερο έργο του Ισπανού συνθέτη Manuel Penella και παράλληλα, ένα από τα αριστουργήματα του Ισπανικού μουσικού θεάτρου που δυστυχώς δεν έχει την εκτενή δισκογραφία που του αξίζει. Έχει όμως μία ηχογράφηση πολύ σημαντική, από την αναβίωσή του στις αρχές των 90s, όταν ο αρχιμουσικός Miguel Roa, διευθυντής τότε του Teatro de la Zarzuela, αποφάσισε να το επανενορχηστρώσει, να το περιποιηθεί και να το παραδώσει ολοκαίνουργιο στο κοινό. Στην ηχογράφηση αυτή θα απολαύσουμε την ελίτ του Ισπανικού λυρικού θεάτρου (Plácido Domingo, Joan Pons Álvarez, Teresa Berganza, Verónica Villarroel κ.α. ). Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 20:30 από την εκπομπή “Opera Omnia”.

…μη λείψει κανείς!

Info:

“Opera Omnia”

Παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/