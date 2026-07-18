Ο Συνθέτης της “Carmen”

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Georges Bizet (1838 – 1875)

Στα χρόνια που έζησε ο Georges Bizet δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. Ακόμα και η «Κάρμεν», το τελευταίο έργο που συνέθεσε το 1874, αποθεώθηκε εκτός Γαλλίας και μόλις το 1883 αναγνωρίστηκε από το Παριζιάνικο κοινό.

Εκείνος όμως τότε, ήταν ήδη νεκρός. Μετά από την 33η παράσταση της «Κάρμεν»υπέστη έμφραγμα και πέθανε στα 36 του χρόνια.

Ως μαθητής του Ωδείου του Παρισιού κερδίζει το Prix de Rome το 1857 και την επόμενη χρόνια πηγαίνει στη Ρώμη και στη Βίλα των Μεδίκων. Ένα παλάτι του 16ου αιώνα που από το 1803 στέγαζε τη Γαλλική Ακαδημία στη Ρώμη.

Παραμένει εκεί για 3 χρόνια κι επιστρέφει στο Παρίσι έχοντας υποτροφία για 2 ακόμη χρόνια.

Με τα χρήματα αυτής της υποτροφίας που του απέμεναν, διαβιώνει σχετικά άνετα, παραδίδοντας παράλληλα μαθήματα πιάνου, συνοδεύοντας τραγουδιστές και ενορχηστρώνοντας έργα άλλων συνθετών

Αξιοσημείωτο είναι πως ενώ ήταν ένας εξαιρετικός πιανίστας, ποτέ του δεν επεδίωξε να κάνει καριέρα σολίστα. Πράγμα που θα του έλυνε και το βιοποριστικό πρόβλημα.

Ο ίδιος ο Λιστ ακούγοντάς να παίζει κάποτε, έμεινε έκπληκτος από τις ικανότητές του.

Ο Bizet όμως πάντοτε έκρυβε αυτήν την πλευρά του ταλέντου του.

Μπορεί σήμερα να τον γνωρίζουμε λόγω των πολλών μελοδραμάτων που συνέθεσε, όπως φυσικά η «Κάρμεν» ή οι «Αλιείς Μαργαριταριών», αλλά άφησε πίσω του 20 και πλέον πολύ όμορφα έργα για το πιάνο, πολλά υπέροχα τραγούδια, καθώς και κάποια συμφωνικά έργα, ανάμεσά τους και 2 θαυμάσιες Συμφωνίες.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας

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