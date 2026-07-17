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Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα 

Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα 
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 21:00
ERT ECHO

Μια ιδιαίτερη συναυλία, αφιερωμένη στο Νέο Κύμα, παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ, στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά.

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Μια ιδιαίτερη συναυλία, αφιερωμένη στο Νέο Κύμα, παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ, στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 21:00.

Μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής θα ταξιδέψουν με «άσπρα καράβια» το κοινό στους ήχους του Νέου Κύματος, σε μια ξεχωριστή συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη και σε ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που διατίθενται από τον σύνδεσμο: https://www.ert.gr/mousika-synola-tickets

Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της Χορωδίας της ΕΡΤ
Ενορχήστρωση: Αχιλλέας Γουάστωρ
Μουσική διεύθυνση: Κυριακή Κουντούρη
Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 9 το βράδυ

Συναυλία αφιερωμένη στο Νέο Κύμα 
TAGS Αχιλλέας ΓουάστωρΚυριακή ΚουντούρηΝέο ΚύμαΟρχήστρα Σύγχρονης ΜουσικήςΧορωδία ΕΡΤ
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