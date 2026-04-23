Ρενέ Στυλιαρά: Όταν η τρυφερότητα βρίσκει τρόπο να ανθίσει

Η Ρενέ Στυλιαρά είναι η φωνή που μπήκε αθόρυβα στην καθημερινότητά μας — μέσα από στίχους που έγιναν viral στο Instagram, από καφέδες που κρατάμε στα χέρια μας και διαβάζουμε πάνω τους λέξεις αγάπης, από μικρά σοκολατάκια που γράφουν «είσαι υπέροχη», από τα ημερολόγια και βιβλία της που είναι σταθερά best sellers και έχουν χτίσει ένα φανατικό κοινό.

Η Ρενέ δεν είναι απλώς μια συγγραφέας που εξελίχθηκε σε digital φαινόμενο αλλά είναι και μια εξαιρετικά διορατική δημιουργός, που έχει καταφέρει να χτίσει κάτι μεγάλο, με συνέπεια, αισθητική και ξεκάθαρη ταυτότητα. Έχει μετατρέψει την ευαισθησία της σε μια δραστηριότητα με εντυπωσιακή εμπορική απήχηση και ουσιαστική οικονομική επιτυχία, παραμένοντας πιστή στο ύφος και την αισθητική της.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Ρενέ Στυλιαρά μιλά για τη διαδρομή από το όνειρο στην πράξη. Για το πώς ένα κορίτσι που αγαπούσε τη γραφή, την τρυφερότητα και τον ρομαντισμό, κατάφερε να δώσει μορφή σε έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτό που ένιωθε - χωρίς να προδώσει την ευαισθησία του.

Γιατί έκανε κάτι απλό αλλά παρά πολύ δύσκολο: πήρε το πιο ιδιωτικό πράγμα - ένα εξομολογητικό στιχάκι - και το μετέτρεψε σε δημόσια εμπειρία.

Οι φράσεις της έγιναν: captions, δώρα, αντικείμενα, καθημερινές στιγμές που μοιράζονται άνθρωποι μεταξύ τους.

Στη συζήτηση μιλά για:

τη μετάβαση από την τέχνη σε κάτι που μπορεί να αγγίξει πολύ κόσμο και να γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία

την πειθαρχία, τον στόχο και τη συγκέντρωση που απαιτούν τα όνειρα

τη σημασία του ενστίκτου και των σωστών συνεργατών

τη σχέση της με τον μέντορά της, Απόστολος Νακάς, και τον ρόλο που έπαιξε στη διαδρομή της

τη δύναμη της ψυχοθεραπείας στη ζωή της

γιατί επιλέγει συνειδητά να αποφεύγει την έκθεση και τις συχνές συνεντεύξεις

την σημασία του να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου

Μας ανοίγει επίσης ένα παράθυρο στην προσωπική της ζωή: ξυπνά νωρίς για να δει την ανατολή, ζει κοντά στη φύση, και παραμένει πιστή σε έναν τρόπο ζωής που τρέφει την έμπνευσή της.

Ένα επεισόδιο για όσους πιστεύουν ότι η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία — αλλά δύναμη που μπορεί να γίνει δρόμος.

