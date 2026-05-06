Rise Like a Phoenix – 70 χρόνια Eurovision

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα για τα 70 χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, από την WDR Radio Orchestra. Η επετειακή αυτή συναυλία, αφιερωμένη στις μεγαλύτερες επιτυχίες του θεσμού από το 1956 έως το 2026, θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho από την Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, στις 19:00.

«Twelve points! Douze points!». Αυτή η φράση αντηχεί εδώ και 70 χρόνια σε όλη την Ευρώπη, συνοδεύοντας τον παλμό και τησυγκίνηση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Από το 1956 έως σήμερα, η διοργάνωση έχει χαρίσει αμέτρητες αξέχαστες στιγμές, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο τα νικητήρια τραγούδια που μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη του κοινού και κατακτούν τα charts, γιατί «θαύματα συμβαίνουν συνεχώς».

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η Ορχήστρα Ραδιοφώνου WDR παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα 70 χρόνια του θεσμού, τιμώντας εμβληματικές επιτυχίες όπως τα «Waterloo» και «Satellite», ανακαλώντας στη μνήμη εκρηκτικές και εκκεντρικές εμφανίσεις, και αναδεικνύοντας τραγούδια που έγραψαν ιστορία, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν.

Μέσα από τον αξεπέραστο ήχο μιας μοναδικής ορχήστρας, η οποία εδώ και δεκαετίες καλλιεργεί με συνέπεια το χαρακτηριστικό Light Symphonic Sound, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια εκλεκτή επιλογή από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Eurovision, σε ένα μουσικό ταξίδι που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του διαγωνισμού.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Ketja Friedenberg – φωνητικά

φωνητικά Jonas Hein – φωνητικά

φωνητικά WDR Radio Orchestra

David Brophy – Μουσική διεύθυνση

Πρόγραμμα:

Σήμα Eurovision

Volare – Domenico Modugno (1928-1994)

Merci, Cherie – Udo Jürgens (1934-2014)

Wunder gibt es immer wieder – Christian Bruhn (1934)

Save Your Kisses For Me – Lee Sheriden (1944)

What’s Another Year – Shay Healy (1943-2021)

Ein bißchen Frieden – Ralph Siegel (1945)

Ne partez pas sans moi – Atilla Şereftuğ (1950)

Why Me? – Seán Sherrard (1954)

Riverdance (Intermission Music) – Bill Whelan (1950)

Love Shine a Light – Kimberley Rew (1951)

Fly on the Wings of Love – Jørgen Olsen (1950)

Can’t Wait Until Tonight – Stefan Raab (1966)

Wild Dances – Ruslana Lyzhychko (1973)

Orchestra Medley – Bill Martin (1938-2020)

Hold On Be Strong – Mira Craig (1982)

Satellite – Julie Frost (20th cent.)

You Let Me Walk Alone – Michael Schulte (1990)

Rise Like a Phoenix – Alexander Zuckowski (1974)

Waterloo (encore) – Benny Andersson (1946)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 17 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Info

EBU Live Sessions

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!