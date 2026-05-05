Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 05.05.26, την Τετάρτη 06.05.26 και την Πέμπτη 07.05.26.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 05-05-2026 ώρα 20:10-21:55

Κλασικά Ηχογραφημένα

Ελβετία, Λουγκάνο: Δύο Ζωντανοί Θρύλοι στην Ίδια Σκηνη: Martha Argerich & Charles Dutoit

Σε μια βραδιά όπου εικόνες, χοροί και παραμυθένιοι κόσμοι μεταμορφώνονται σε ήχο, η Orchestra della Svizzera italiana υποδέχεται δύο θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τον αρχιμουσικό Charles Dutoit και την κορυφαία πιανίστα Martha Argerich.

Στο επίκεντρο, το Πρώτο Κοντσέρτο για Πιάνο του Ludwig van Beethoven, όπου η νεανική ορμή του συνθέτη, διαγράφει έναν λόγο φωτεινό και εκφραστικά άμεσο.

Δίπλα του, η μαγεία της σουίτας «Η Μάνα μου η Χήνα» του Maurice Ravel ξεδιπλώνει έναν κόσμο χρωμάτων και παραμυθένιων εικόνων.

Και τέλος, η «Ιταλική» Συμφωνία, η 4η του Felix Mendelssohn Bartholdy, μια μουσική γιορτή γεμάτη φως, ρυθμό και κίνηση, εμπνευσμένη από τον παλμό της Ιταλίας.

Η συναυλία έγινε στις 12 Μαρτίου του 2026.

Τετάρτη 06-05-2026 ώρα 20:10-21:55

Δωμάτιο 432

Sir András Schiff

«Το σπουδαιότερο έργο από τον σπουδαιότερο συνθέτη που έζησε ποτέ»: έτσι έχει περιγράψει ο ίδιος την «Τέχνη της Φούγκας» του Johann Sebastian Bach. Σε μια από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της πολύχρονης σχέσης του με τη μουσική του Γερμανού συνθέτη, προσεγγίζει αυτό το αινιγματικό, ανολοκλήρωτο έργο. Μαζί του, σε μέρη του έργου, η πιανίστα Schaghajegh Nosrati.

Πέμπτη 07-05-2026 ώρα 20:10- 21:55

Accelerando

Γερμανία, Losheim am See: Αφιέρωμα σε Δύο Γίγαντες της Κινηματογραφικής Μουσικής

John Williams – Hans Zimmer

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της κινηματογραφικής μουσικής, δύο εμβληματικές μορφές συναντιούνται: ο John Williams και ο Hans Zimmer.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας Saarbrücken Kaiserslautern, υπό τη διεύθυνση της Katharina Müllner, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους δύο κορυφαίους αναμορφωτές της κινηματογραφικής μουσικής. Με τη συμμετοχή της Miriam Neumaier στα φωνητικά, η συναυλία αναβιώνει τις πιο εμβληματικές στιγμές της μεγάλης οθόνης.

Από τον παραμυθένιο κόσμο του Harry Potter και το μεγαλειώδες θέμα του “Jurassic Park”, μέχρι τις επικές σουίτες του Hans Zimmer για τους «Πειρατές της Καραϊβικής» και τον «Βασιλιά των Λιονταριών», το πρόγραμμα εξερευνά τη μαγεία της σύγχρονης ορχηστρικής αφήγησης.

Η νοσταλγία του “The Terminal” συναντά τη μαγεία του “E.T.”, σε μια βραδιά που γεφυρώνει τη συγκίνηση του Χόλιγουντ με τη δύναμη της συμφωνικής παράδοσης.

Το Πρόγραμμα:

John Williams

“Flying” (“E.T. the Extra-Terrestrial”), “The Flight to Neverland” (“Hook”), “Viktor’s Tale” (“The Terminal”)

Hans Zimmer

“Maestro” (“The Holiday”), “Tennessee” (“Pearl Harbor”)

John Williams

μουσικά θέματα από τις ταινίες “Born on the 4th of July”, “Jurassic Park”, “The Patriot”

Hans Zimmer

“You are so Cool” (“True Romance”), “The Lion King Concert Suite” / “Can You Feel The Love Tonight?”

John Williams

Sayuri’s Theme (“Memoirs of a Geisha”), “Harry’s Wondrous World” (“Harry Potter and the Philosopher’s Stone”)

Hans Zimmer

Concert Suite από “Pirates of the Caribbean”

Η συναυλία έγινε στις 05 Ιουλίου 2025

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

