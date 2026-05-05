Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα

Μια ξεχωριστή συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με έργα των Κώστα Γιαννίδη – Γιάννη Κωνσταντινίδη και Αττίκ (Κλέωνα Τριανταφύλλου), σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, θα μεταδώσει το Τρίτο Πρόγραμμα σε απευθείας σύνδεση με το Στούντιο Β της ΕΡΤ παρουσία κοινού, την Παρασκευή 08 Μαΐου στις 20:00. Την Ορχήστρα διευθύνει ο μαέστρος Χρήστος Κολοβός. Σολίστ η υψίφωνος Τζούλια Σουγλάκου.

Όλα τα έργα ζωντανεύουν μέσα από τις ενορχηστρώσεις – επεξεργασίες ή νέες ενορχηστρώσεις του συνθέτη και μαέστρου, Άλκη Μπαλτά, ο οποίος θέλησε με τη μεταφορά για ορχήστρα των αρχικών μορφών των συνθέσεων για φωνή και πιάνο, να αποφύγει ένα βαρύ και εξωστρεφή ορχηστρικό ήχο και προσπάθησε, με τα ηχοχρώματα των μεμονωμένων οργάνων και τους συνδυασμούς μεταξύ τους, να αποδώσει την λεπτότητα, την χάρη και την ευαισθησία των θαυμάσιων αυτών τραγουδιών.

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984) έγινε εξαιρετικά δημοφιλής μέσα από τη διττή του καλλιτεχνική ταυτότητα. Ως Γιάννης Κωνσταντινίδης έγραψε συμφωνικά έργα, κομμάτια για πιάνο, μουσική δωματίου. Ως «Κώστας Γιαννίδης» συνέθεσε οπερέτες, μουσική για επιθεωρήσεις καθώς και κάποια από τα πιο δημοφιλή ελαφρά τραγούδια. Στον ίδιο, όπως και στον Άκη Σμυρναίο, οφείλουμε την ίδρυση της Ελαφράς Ορχήστρας του ΕΙΡ, νυν Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Αρχικά θα ακουστούν τα «5 Τραγούδια της Προσμονής», ένας κύκλος τραγουδιών σε μουσική του συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη. Πρόκειται για έργο λόγιας μουσικής που αναδεικνύει τον λυρισμό και τη μυστικιστική ατμόσφαιρα της ποίησης του Ινδού νομπελίστα Ραμπιντρανάτ Ταγκόρ (1861-1941). Τα ποιήματα προέρχονται από τη διάσημη συλλογή «Λυρική Προσφορά» (Gitanjali) του Ταγκόρ. Ο συνθέτης επιμελήθηκε την προσαρμογή των στίχων.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά ελαφρά τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, σε ρυθμούς βαλς, ταγκό και ρούμπα, που γράφτηκαν κυρίως για τις θεατρικές Επιθεωρήσεις του Μεσοπολέμου και του 1940-50, τα οποία είναι ακόμα και σήμερα ιδιαίτερα αγαπητά.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα ακουστούν μεταγεγραμμένα για ορχήστρα τραγούδια, ορχηστρικά μέρη και άριες από οπερέτες και αποσπάσματα από επιθεωρήσεις του Αττίκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλλου (1885-1944).

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της συναυλίας:

Α’ ΜΕΡΟΣ:



Γιάννης Κωνσταντινίδης (Σμύρνη, 1903 – Αθήνα, 1984): «5 Τραγούδια της Προσμονής» από την «Λυρική Προσφορά» του Ραμπίντρανάτ Ταγκόρ (Ινδία, 1861-1941).

Κοντά μου ήρθε και κάθισε (Όνειρο) Πού να βρίσκεσαι… Η μέρα τελειώνει… Στο γκρίζο ζεστό μεσημέρι… Αυτ’ είν’ η ηδονή μου…



Κώστας Γιαννίδης:



—Καλαματιανός Χορός, αρ.1 για ορχήστρα (Ενορχ/ση Ακη Σμυρναιου) ***

—Πάμε σαν άλλοτε, (“Valse Musette”) για φωνή και ορχήστρα (Στ. Αλ. Σακελλάριου – Χρ. Γιαννακόπουλου)

—Πόσο λυπάμαι για φωνή και ορχήστρα (Στ. Σπυρόπουλου-Παπαδούκα)

—Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα για φωνή και ορχήστρα (Στ. Δ. Γιαννουκάκη)

—«Καρμενσίτα» για ορχήστρα (Ενορχ/ση Ακη Σμυρναιου) ***

Β’ ΜΕΡΟΣ:



Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου, Ζαλαζίκ Αιγύπτου ή Αθήνα ή Βόλος, 1885 – 1944, Αθήνα)



—Un Baiser sur les yeux! (No 22) απ’την οπερέττα-vaudeville σε 3 πρ.: C’est un enfant de l’amour για φωνή και ορχήστρα (στ. Eug. et Edmond Joullot)**

—Κάνε την πάπια, Τραγουδάκι-συμβουλή από την «υπερθαιώρησιν» της Μάντρας του Αττίκ το Ξεσχολιό για φωνή και ορχήστρα (Στ. Αττίκ-Πυρπάσσου)*

—Κάτι-κάτι, τραγουδάκι εις 3 πράξεις!, εκ της επιθεωρήσεως ΠΑΡΙ-PSIRI για φωνή και ορχήστρα (Στ. Αττίκ-Δραγάτση)*

—Τα τελευταία γιασεμιά (στ. και μουσική: Αττίκ)

— Κείνο που γυρεύω από τον άνδρα, fox-trot εκ της οπερέττας σε 3 πρ. Το Τρελλό Σχολειό. Άρια της Χριστίνας* (ελλ. στ. Αττίκ)*

—Εισαγωγή από την οπερέτα σε 3 πρ. Η Αφροδίτη της Μήλου (“Vénus de Milo”, λιμπρ.: André Dahl πάνω σε μια νουβέλλα του Αττίκ)

*από την Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθηκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι Της Μουσικής»

**από το Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών Θωμά Ταμβάκου

*** Αναθεωρημένη ενορχήστρωση Άλκη Μπαλτά

****Όλα τα έργα ακούγονται σε Παγκόσμια Πρώτη Εκτέλεση και είναι σε ενορχηστρώσεις – επεξεργασίες ή αναθεωρημένες ενορχηστρώσεις του συνθέτη και μαέστρου, Άλκη Μπαλτά.

Οι Συντελεστές:

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Διεύθυνση Ορχήστρας: Χρήστος Κολοβός

Σολίστ: Τζούλια Σουγλάκου(υψίφωνος)

Ενορχηστρώσεις: Άλκης Μπαλτάς

Παρουσίαση για το Τρίτο Πρόγραμμα: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, ώρα 20.30

Στούντιο Β του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ και σε απευθείας μετάδοση από το Τρίτο Πρόγραμμα

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho