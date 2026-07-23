Σινέcast: Coti K. & Στηβ Κρικρής | 24.07.2026

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον σκηνοθέτη Στηβ Κρικρή και τον μουσικό και συνθέτη Cοti Κ., με την ταινία τεκμηρίωσης SUPER PARADISE (2025).

Ο Στηβ μας μιλά για την ιστορία της Μυκόνου και το πώς ένα μικρό φτωχικό νησί, κατόρθωσε από την δεκαετία του ‘60 να γίνει ένας από τους ακριβότερους προορισμούς του κόσμου · Να γίνει από σύμβολο ελευθερίας των 70’s, τόπος των προνομιούχων.

Ο Coti μας μιλά για την σύνθεση της μουσικής και την συνεργασία του με τον Στηβ.

Το SUPER PARADISE μας ταξιδεύει από την ένδεια της μεταπολεμικής Μυκόνου στις ανέμελες μέρες της δεκαετίας του ’70 και από εκεί στην ακραία εμπορευματοποίηση και τον μαζικό τουρισμό του σήμερα.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα κάνει την Α’ Τηλεοπτική Mετάδοση από την ΕΡΤ-3 την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 22.00, ενώ μετά θα βρίσκεται διαθέσιμη στο ERTFLIX.

Ακούγονται αποσπάσματα από την πρωτότυπη μουσική της ταινίας σε σύνθεση του Coti K.

Info

Σινέcast

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Μοντάζ: Δώρα Ιωακειμίδου

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

Σινέcast

Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.