Τα τραγούδια του καλοκαιριού

Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Μουσικό Απόσταγμα” με τη Σταυρούλα Καραλή, είναι αφιερωμένη στα τραγούδια και τις μουσικές του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και μαζί του φέρνει διάθεση για χαρά και ξεγνοιασιά.

Με τραγούδια παλιά, μελωδικά και νοσταλγικά, τραγούδια που μιλούν για το καλοκαίρι, τους έρωτες, τη θάλασσα αλλά και τον μήνα Αύγουστο. Αγαπημένες μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και πιο πρόσφατες κυκλοφορίες με φρέσκους στίχους και σύγχρονες ενορχηστρώσεις, το «Μουσικό Απόσταγμα» θα σας κρατήσει συντροφιά για μια ώρα γεμάτη μουσική και συναισθήματα.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μάς ενώνουν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σταυρούλα Καραλή

ΗΧΟΛΗΨΙΑ: Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση: Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

