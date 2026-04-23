Το ERTεcho αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο

Το ERT εcho σε συνεργασία με το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο με ένα εκτενές αφιέρωμα.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, πρωταγωνιστής του θεάτρου αλλά και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής σκιαγραφείται μέσα από τις λιγοστές, πολύτιμες συνεντεύξεις του στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ (Πρώτο, του Τρίτο και Τέταρτο Πρόγραμμα) αλλά και σε αξεπέραστες ραδιοφωνικές αναγνώσεις κορυφαίων λογοτεχνικών κειμένων όπως μεταδόθηκαν από το Πρώτο και το Δεύτερο Πρόγραμμα.

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει Φρέντυ Γερμανό – «Λέξεις της εποχής» (1985)

Ένα 10λεπτο στο οποίο ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει τα καλύτερα κείμενα που έγραψε ο Φρέντυ Γερμανός την εικοσαετία (1965-1985).

Στο επεισόδιο αυτό ακούμε για τις «μαγικές λέξεις που κυριαρχούν στη διάλεκτο του 1985». «Stress» αντί «Άγχος», «Λειτουργώ» αντί του «Δουλεύω», «Show» αντί «Εκπομπή», λέξεις που αλλάζουν (;) τη ζωή.

Ημερομηνία μετάδοσης: 8/8/1985 – Πρώτο Πρόγραμμα

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει Φρέντυ Γερμανό – «Ο κατάσκοπος που μισώ» (1985)

Στο επεισόδιο αυτό ακούμε για τα μυθιστορήματα κατασκοπείας.

Ημερομηνία μετάδοσης: 4/7/1985 – Πρώτο Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Διήγημα στο Δεύτερο Πρόγραμμα – “Ασήμαντες Αφορμές” (1983)

Από τη σειρά εκπομπών με τίτλο «Το Ελληνικό Διήγημα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Μια επιλογή διηγημάτων ελλήνων συγγραφέων από τον περασμένο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει το διήγημα «Ασήμαντες Αφορμές» του Δημήτρη Χατζή από την ενότητα «το διήγημα στο Μεσοπόλεμο και οι Κοινωνιστές Πεζογράφοι».

Προλογίζει ο Αλέξης Ζήρας

Μουσική επιμέλεια: Κατερίνα Χατζηστεφάνου

Ρύθμιση Ήχου: Βάγιας Αποστόλου

Ραδιοφωνική επιμέλεια: Ντίνος Δημόπουλος

Πρώτη μετάδοση: 3/10/1983 | Δεύτερο Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Διήγημα στο Δεύτερο Πρόγραμμα – “Σιούλας ο Ταμπάκος” (1983)

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει το διήγημα «Σιούλας ο Ταμπάκος» του Δημήτρη Χατζή από την ενότητα «το διήγημα στο Μεσοπόλεμο και οι Κοινωνιστές Πεζογράφοι».

Ημερομηνία Μετάδοσης: 5/10/1983 – Δεύτερο Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Διήγημα στο Δεύτερο Πρόγραμμα – “Παλαιό Κάιρο” και “Αρχαία Αίγυπτος” (1986)

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει τα διηγήματα «Παλαιό Κάιρο» και «Αρχαία Αίγυπτος» του Γιώργου Θεοτοκά από «Ταξίδι στη Μέση Ανατολή και στο Άγιον Όρος».

Προλογίζει ο Αλέξης Ζήρας

Μουσική επιμέλεια: Ηλέκτρα Παπακώστα

Ρύθμιση Ήχου: Δημήτρης Πουλόπουλος

Ραδιοφωνική επιμέλεια: Διονύσης Κόμης

Ημερομηνία Μετάδοσης: 10/09/1986 – Δεύτερο Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Διήγημα στο Δεύτερο Πρόγραμμα – “Ιαπωνία – Κίνα” (1986)

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει απόσπασμα από το ταξιδιωτικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ιαπωνία – Κίνα».

Προλογίζει ο Αλέξης Ζήρας

Μουσική επιμέλεια: Ηλέκτρα Παπακώστα

Ρύθμιση Ήχου: Δημήτρης Πουλόπουλος

Ραδιοφωνική επιμέλεια: Διονύσης Κόμης

Παραγωγή: Δέσποινα Θεοδωράκη

Ημερομηνία Μετάδοσης: 8/09/1986 – Δεύτερο Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Διήγημα στο Δεύτερο Πρόγραμμα – “Θάλαμος Σιωπής” (1987)

Ο Στέφανος Ληναίος διαβάζει το έργο του Σωτήρη Πατατζή «Θάλαμος Σιωπής» από τη συλλογή «Νεραΐδα του Βυθού».

Προλογίζει ο Αλέξης Ζήρας

Μουσική επιμέλεια: Μάρκος Μωυσίδης

Ρύθμιση Ήχου: Ελένη Μπαρόνου

Ραδιοφωνική επιμέλεια: Θανάσης Προυτζόπουλος

Ημερομηνία Μετάδοσης: 2/09/1987 – Δεύτερο Πρόγραμμα

“Θύμησες Πολυτεχνείου” | (1983)

Από την αφιερωματική εκπομπή με τίτλο «Θύμησες του Πολυτεχνείου» σε επιμέλεια, παραγωγή της Εύας Ντελιδάκη.

Μιλούν για τις ημέρες του Πολυτεχνείου και τις αναμνήσεις τους από τότε:

Ρίτα Μπούμη – Παππά , λογοτέχνις

, λογοτέχνις Στέφανος Ληναίος , ηθοποιός

, ηθοποιός Παναγιώτης Κανελλόπουλος , πολιτικός

, πολιτικός Γιάννης Κουτσοχέρας , πολιτικός

, πολιτικός Η μητέρα του Διομήδη Κομνηνού

Επιμέλεια Συνεντεύξεων: Εύα Ντελιδάκη – Κουκλάκη

Ραδιοφωνική και Μουσική επιμέλεια: Άγγελος Φορτούνας

Τεχνική επιμέλεια: Νίκος Κάσσιος

Ημερομηνία μετάδοσης: 15/11/1983 – Τέταρτο Πρόγραμμα

“Μισή ώρα δική σας” – Στέφανος Ληναίος | (1988)

Από την σειρά εκπομπών με τίτλο «Μισή ώρα δική σας»

Ο Στέφανος Ληναίος μιλά στη δημοσιογράφο Μαρία Θερμού για τη δύναμη του θεάτρου. Αναλύει τα χαρακτηριστικά του «τηλεοπτικού θεάτρου» και τις δυσκολίες προσαρμογής των θεατρικών έργων στις τηλεοπτικές απαιτήσεις. Μιλά για την θητεία του ως σύμβουλος σε θέματα θεάτρου και μεταγλώττισης και την αποχώρησή του από την ΕΡΤ καθώς και για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων του διαδημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού «Ράδιο Κύκλος».

Επίσης μιλά για τη ζωή του, την αγάπη του για την εργασία και για την ανάγκη του ανθρώπου μέσω της εργασίας «όχι απαραίτητα να κερδίσει κάτι, αλλά να βγάλει το περίσσευμα που έχει μέσα του», την πολιτική και την ενασχόληση με τα κοινά, τον αθλητισμό και το σκάκι, αλλά και για την πρώιμη καριέρα του στο ραδιόφωνο ως εκφωνητής και την αγάπη που τρέφει για το Μέσο.

Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρία Θερμού

Ηχοληψία: Ανδρέας Γεμιστός

Ημερομηνία Μετάδοσης: 25/08/1988, Πρώτο Πρόγραμμα

“Η μάσκα, η πένα και η λύρα” – Στέφανος Ληναίος (1997)

Από τη σειρά εκπομπών με τίτλο «Η μάσκα, η πένα και η λύρα»

Ο Στέφανος Ληναίος σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Βαγγέλη Ψυρράκη στην πρώτη του συνέντευξη στο Τρίτο Πρόγραμμα. Η συνέντευξη ξεκινά με την σκηνοθετική δουλειά του στο έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο «Οι εκατομμυριούχοι της Νάπολης» για το Εθνικό Θέατρο στην οποία και πρωταγωνιστεί.

Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση: Βαγγέλης Ψυρράκης

Ημερομηνία μετάδοσης: 16/10/1997 Τρίτο Πρόγραμμα

Επιμέλεια Αρχειακού Υλικού: Χρυσάνθη Κλωνή

Τεχνική Επιμέλεια: Γεράσιμος Αντύπας

Επιμέλεια για το ERT εcho: Ειρήνη Γιανναρά, Κωνσταντίνος Καρίκης, Διονυσία Μαρίνου