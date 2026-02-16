11ο Greek Film Festival in Berlin

Το The Greek Film Festival in Berlin θα σηκώσει αυλαία για 11η φορά στον κινηματογράφο Babylon, στις 25-29 Μαρτίου 2026.

Προσανατολισμένη στην προώθηση και προβολή πρωτοεμφανιζόμενων κινηματογραφιστών και κινηματογραφιστριών από την Ελλάδα στη Γερμανία, η 11η διοργάνωση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πολύπλευρο και επίκαιρο, με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η νέα κινηματογραφική παραγωγή της χώρας.

Η φετινή διοργάνωση με το σύνθημα WE ARE WHAT WE FEEL αφήνει χώρο στην αυτοδιάθεση, τις συνειδητοποιημένες ψευδαισθήσεις, τις διαισθήσεις, βγαίνοντας από το καθαρό και το ακραιφνές. Στην πιο ελεύθερη πόλη της Ευρώπης, παραδίδουμε ένα πρόγραμμα που απαντά στο «νιώθω». Οι ιστορίες των ταινιών αγκαλιάζουν ισότιμα όλη την ανθρώπινη παλέτα, και είναι επιλεγμένες με κριτήρια τον προσανατολισμό και την αισθητική.

Τριάντα μία (31) συνολικά ταινίες – μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους και ειδικές προβολές – θα απλωθούν στις πέντε ημέρες της διοργάνωσης με επαναλήψεις, ώστε να παρέχεται στο κοινό ευρύτερη δυνατότητα κράτησης θέσεων για τις επιθυμητές ταινίες. Με 7 διεθνείς, 16 γερμανικές πρεμιέρες και 4πρεμιέρες Βερολίνου , το φεστιβάλ θα προσφέρει νέες προκλήσεις στο κοινό του.

Ταινία Έναρξης θα είναι η Σπασμένη Φλέβα (BrokenVein) του Γιάννη Οικονομίδη, ένα σύγχρονο αστικό δράμα με τραγικούς χαρακτήρες που κινούνται σε έναν κόσμο, όπου κάθε επιλογή έχει «καταστροφικές συνέπειες». Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης και η ηθοποιός Σοφία Κουνιά θα παραστούν στην προβολή και θα ακολουθήσει Q&A. Η ταινία θα πραγματοποιήσει Γερμανική Πρεμιέρα .



Την Τελετή Έναρξης θα ανοίξει μια σύντομη μουσική εμφάνιση του ντουέτου κρουστών WOBBLY. Οι βραβευμένοι με το German Jazz Prize, Εύη Φιλίππου και Marius Wankel, συνδυάζουν αβίαστα στοιχεία jazz, avant-garde και ήχους μουσικής του κόσμου. Η Εύη Φιλίππου είναι βιμπραφωνίστρια, performer κρουστών και συνθέτρια από την Ελλάδα, με έδρα το Βερολίνο. Η μουσική της συνδυάζει «πειραματική ελαφρότητα, λεπτοδουλεμένη συνθετική σκέψη και έντονο πνεύμα συλλογικότητας», όπως έγραψε το UK Jazznews. Με το project inEvitable, απέσπασε το 2023 το Γερμανικό Βραβείο Τζαζ για το Ντεμπούτο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Ταινία Λήξης θα είναι το Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ (PattyisSuchaGirlyName) του Γιώργου Γεωργόπουλου. Πρωταγωνιστούν: Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλης Μουρίκης, Τάσος Νούσιας.

Το επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα Emerging Greeks Competition περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και πραγματοποιείται φέτος για όγδοη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Beachcomber του Αριστοτέλη Μαραγκού, γερμανική πρεμιέρα

του Αριστοτέλη Μαραγκού, γερμανική πρεμιέρα Bearcave (Αρκουδότρυπα) των Χρυσιάννα Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου, γερμανική πρεμιέρα

των Χρυσιάννα Παπαδάκη & Στέργιου Ντινόπουλου, γερμανική πρεμιέρα Elena’s Shift (H Απόφαση της Έλενας) του Στέφανου Τσιβόπουλου, γερμανική πρεμιέρα

του Στέφανου Τσιβόπουλου, γερμανική πρεμιέρα Gorgonà ( Γοργόνα) της Εύης Καλογηροπούλου, γερμανική πρεμιέρα

της Εύης Καλογηροπούλου, γερμανική πρεμιέρα Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα, γερμανική πρεμιέρα

της Αμέρισσας Μπάστα, γερμανική πρεμιέρα Regan του Πάνου Κατσιμπέρη, διεθνής πρεμιέρα

Το Διαγωνιστικό πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τις ταινίες:

Lo (Λo) του Θανάση Βασιλείου, γερμανική πρεμιέρα

του Θανάση Βασιλείου, γερμανική πρεμιέρα Return to Homeland (Επιστροφή στην Πατρίδα) των Χρύσα Τζελέπη & Άκη Κερσανίδη, διεθνής πρεμιέρα

των Χρύσα Τζελέπη & Άκη Κερσανίδη, διεθνής πρεμιέρα Τhe Goals of August (Τα Τέρματα του Αυγούστου) του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, γερμανική πρεμιέρα

του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, γερμανική πρεμιέρα They Talk A bout Worship Here (Εδώ Μιλάνε για Λατρεία) του Βύρωνα Κριτζά, γερμανική πρεμιέρα

του Βύρωνα Κριτζά, γερμανική πρεμιέρα US: A Film A bout Bloody Hawk (ΕΜΕΙΣ: Μια Τ αινία για τον Bloody Hawk) τωνΣτέλιου Κοτιώνη& Ορέστη Πλακιά, διεθνής πρεμιέρα

τωνΣτέλιου Κοτιώνη& Ορέστη Πλακιά, διεθνής πρεμιέρα Who Was Here? (Ποιος ήταν Εδώ;) της Εύης Στάμου (μικρού μήκους ντοκιμαντέρ), γερμανική πρεμιέρα

Το πρόγραμμα των Short Films συνθέτουν συνολικά 12 ταινίες μικρού μήκους, που καλύπτουν πολλές θεματικές και διαφορετικές κινηματογραφικές τάσεις. Βραβευμένες, με συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, αλλά και με νέες σκηνοθετικές φωνές, οι ταινίες μικρού μήκους του φετινού προγράμματος αντανακλούν όλες τις τάσεις της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής. Αναλυτικά:

Driving me Crazy της Μένης Τσιλιανίδου, γερμανική πρεμιέρα

της Μένης Τσιλιανίδου, γερμανική πρεμιέρα Fuit του Αλέξανδρου Χαντζή, διεθνής πρεμιέρα

του Αλέξανδρου Χαντζή, διεθνής πρεμιέρα Gekas (Γκέκας) του Δημήτρη Μουτσιάκα, γερμανική πρεμιέρα

του Δημήτρη Μουτσιάκα, γερμανική πρεμιέρα Hopepunk της Βασιλικής Λαζαρίδου

της Βασιλικής Λαζαρίδου Magdalena Hausen: Frozen Time του Γιάννη Καρπούζη

του Γιάννη Καρπούζη MJ του Γιώργου Φουρτούνη, διεθνής πρεμιέρα

του Γιώργου Φουρτούνη, διεθνής πρεμιέρα Noi του Νεριτάν Ζιντζιρία

του Νεριτάν Ζιντζιρία No Future Kids της Ελένης Πουλοπούλου, γερμανική πρεμιέρα

της Ελένης Πουλοπούλου, γερμανική πρεμιέρα Non-essential Movement της Νικολέτας Λεούση, γερμανική πρεμιέρα

της Νικολέτας Λεούση, γερμανική πρεμιέρα Pirateland του Σταύρου Πετρόπουλου, γερμανική πρεμιέρα

του Σταύρου Πετρόπουλου, γερμανική πρεμιέρα Spiti (Σπίτι) της Σοφίας Σφυρή

της Σοφίας Σφυρή The Day We Became Heroes (Η μέρα που γίναμε ήρωες) της Σελήνης Παπαγεωργίου, διεθνής πρεμιέρα

Στα Special Screenings θα προβληθεί η ταινία Receptions (Δεξιώσεις) του Φίλιππου Τσίτου.

Εκτός Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ, θα προβληθεί επιπλέον το Μαστόρισσες (Craftswomen) της Γαβριέλλας Γερολέμου. Διεθνής πρεμιέρα.

Spotlight: Αγγελική Παπούλια

Το φεστιβάλ με ιδιαίτερη χαρά θα φιλοξενήσει ένα Spotlight για τη σπουδαία ηθοποιό του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου Αγγελική Παπούλια.

Οι ταινίες του Spotlight είναι οι εξής:

Κυνόδοντας ( 4Κ remastered) του Γιώργου Λάνθιμου, 2009

του Γιώργου Λάνθιμου, 2009 Πράσινη θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου, 2020

της Αγγελικής Αντωνίου, 2020 Arcadia του Γιώργου Ζώη, 2024

Η Αγγελική Παπούλια θα είναι παρούσα στο Βερολίνο καθόλη την διάρκεια του φεστιβάλ για Q&A μετά την προβολή των ταινιών.

Μετά τις προβολές των ταινιών, θα ακολουθούν Q&A με τους κινηματογραφιστές και τις κινηματογραφίστριες .

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Open Talk

Unframed Identities: Female & Non-Binary Voices in Cinema

Το The Greek Film Festival in Berlin, σε συνεργασία με το WIFT.GR (WOMEN IN FILM AND TELEVISION GR), ανοίγει συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες γυναικείες και non-binary ταυτότητες στον κινηματογράφο. Η συνεργασία, πρωτοβουλία του φεστιβάλ, εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων του WIFT GR υπό τη θεματική “Sisterhood”, στοχεύοντας στην εξωστρέφεια των Ελληνίδων δημιουργών και την ενδυνάμωση των γυναικών του κλάδου.

Γυναίκες δημιουργοί προτείνουν χαρακτήρες απελευθερωμένους, μακριά από στερεότυπα, τοποθετημένους σε διαφορετικούς χώρους και καταστάσεις, επαναπροσδιορίζοντας το βλέμμα και την αφήγηση στον κινηματογράφο. Στο φετινό Open Talk, το Φεστιβάλ συνομιλεί με σκηνοθέτριες για τις πολύπλευρες πρωταγωνίστριές τους, ενώ στη συζήτηση συμμετέχει και ένα non-binary σκηνοθέτ@ που εξερευνά τον χώρο των ταινιών ενηλίκων μέσα από μια ριζικά διαφορετική, προσωπική και απελευθερωμένη ματιά.

Συντονισμός: Μαίρη Κολώνια, σκηνοθέτρια-παραγωγός, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου WIFT.GR, Μέλος του Δ.Σ. του WIFT INTERNATIONAL

Παρασκευή27-03-2026, 18:00, OVAL Babylon, 1ος όροφος

Τhe Emerging Greek Artist in Berlin

Unholy Paths: Memories of Labor and Migration

Στις παράλληλες εκδηλώσεις, το φεστιβάλ θεσπίζει μια νέα εικαστική εκδήλωση παρουσιάζοντας έργα νέων Ελλήνων και Ελληνίδων καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο. Η εικαστική δράση θα φιλοξενείται στο Illuseum Berlin, όπου θα εκτίθενται τα έργα, παρουσία των καλλιτεχνών. Η εκδήλωση θα φέρει τον τίτλο The Emerging Greek Artist in Berlin.

Φέτος, θα παρουσιάσουμε την έκθεση Unholy Paths: Memories of Labor and Migration (Ανόσιες Διαδρομές: Μνήμες Εργασίας και Μετανάστευσης), που εξερευνά τις αθέατες διαδρομές της μεταναστευτικής εργασίας και της διαγενεακής μνήμης, φωτίζοντας ζωές που διαμόρφωσαν την ιστορία, χωρίς να καταγραφούν στις επικρατούσες αφηγήσεις.

Επιμέλεια: Άντζελα Κόντη, δημοσιογράφος – παραγωγός

Χώρος: Illuseum Berlin, Karl-Liebknecht-Strasse 9, D-10178

Εγκαίνια: Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 18:00

Λειτουργία: 26-27-28/03/2026



Festival Walk

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της πολιτιστικής ανταλλαγής με την πόλη του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου, το φεστιβάλ θα διοργανώσει, το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, μια περιήγηση για κινηματογραφιστές, κινηματογραφίστριες και τους/τις καλεσμένους/-ες του. Το Festival Walk – Είναι κρυμμένα; Ας τα ανακαλύψουμε! είναι ένα όμορφο tour που θα μας ξεναγήσει σε κρυμμένους θησαυρούς του Βερολίνου με μια επαγγελματική ξενάγηση και θα φωτίσει την ιστορία της πόλης.

Βραβεία

Εmerging Greeks Award by ERTFLIX

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Emerging Greeks Competition θα διεκδικήσουν το Emerging Greeks Award, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, και για τα επόμενα δύο χρόνια, χορηγός θα είναι το ERTFLIX.

Documentary Award by Musou

Τα ντοκιμαντέρ του διαγωνιστικού θα διεκδικήσουν το Documentary Award by Musou που συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, ως χορηγία της Musou Music Group, που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κινηματογράφου που σχετίζονται με τη μουσική, τον ήχο και τα πνευματικά δικαιώματα.

Short Film Award by Illuseum Berlin

Όλες οι ταινίες μικρού μήκους θα διεκδικήσουν το ShortFilm Award byIlluseumBerlin που συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, ως χορηγία του στενού συνεργάτη και partner του φεστιβάλ Illuseum Berlin.

Κριτική Επιτροπή Emerging Greeks Competition & Documentary

Nikolaj Nikitin, κινηματογραφικός επιμελητής / επιμελητής φεστιβάλ / κριτικός κινηματογράφου / λέκτορας

Julia Kuniß, κινηματογραφική επιμελήτρια / διοργανώτρια φεστιβάλ / σύμβουλος δημοσίων σχέσεων

Joachim Kurz, αρχισυντάκτης / επιμελητής & διοργανωτής φεστιβάλ

Κριτική Επιτροπή Short Films

Τζοάννα Καλαφάτη, ηθοποιός / παραγωγός

Lorenzo Gandolfo, κινηματογραφιστής / παραγωγός

Ελίνα Φωτεινού, παραγωγός

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.

Εισιτήρια για τις ταινίες θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του φεστιβάλ και του Babylon https://babylonberlin.eu. Οι θέσεις θα είναι αριθμημένες και προτείνεται η ηλεκτρονική προκράτηση εισιτηρίων. Όλα τα δελτία Τύπου και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην αρχική σελίδα (homepage) της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ thegreekfilmfestivalinberlin.com.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας & Τύπου

thegreekfilmfestivalinberlin.com

https://www.facebook.com/thegreekfilmfestivalinberlin

https://www.instagram.com/the_greek_film_festival_berlin

www.tiktok.com/@greekfilmfestberlin

https://vimeo.com/greekfilmfestivalberlin

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕRT WORLD, Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ