«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι… μιλούν 200 χρόνια μετά» το Σάββατο 18 Απριλίου στις 8μμ στο Ξενοκράτειο Μουσείο



Διακόσια χρόνια μετά την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, με μια ιστορική επετειακή εκδήλωση τιμάται η μνήμη των Ελεύθερων Πολιορκημένων, φωτίζοντας τη ζωντανή συνέχεια της ιστορίας μέσα από τους απογόνους τους.

«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι… μιλούν 200 χρόνια μετά», σε μια επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 20:00 στον εμβληματικό χώρο του Ξενοκράτειου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσολογγίου, σε μια ιστορική συνάντηση που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, φωτίζοντας τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Εξόδου του Μεσολογγίου ως ένα αδιάσπαστο νήμα ελευθερίας, θυσίας και αξιοπρέπειας.

Οι απόγονοι των ηρώων συναντιούνται στο Μεσολόγγι, προκειμένου να καταθέσουν από ψυχής και από καρδιάς βιωματικές εμπειρίες μέσα από τις οικογένειές τους μεταλαμπαδεύοντας το μήνυμα της εθελοθυσίας στις επόμενες γενιές.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση της δύναμης της ιστορικής μνήμης και της ευθύνης διατήρησής της, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι συγκίνησης, γνώσης και εθνικής αυτογνωσίας.

Κεντρικοί Ομιλητές:

• Αριστοτέλης Δήμιτσας, απόγονος του Χρήστου Καψάλη

• Κατερίνα Πούλια, απόγονος οικογένειας Λιακατά

• Οδυσσέας Κόλλιας, τρισέγγονος του Αθανάσιου Ραζή-Κότσικα

• Μαρία Γυφτογιάννη, απόγονος της Τασούλας Γυφτογιάννη, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων Ελεύθερων Πολιορκημένων

• Γιάννης Μακρής, απόγονος του Δημήτρη Μακρή και Πρόεδρος Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων Ελεύθερων Πολιορκημένων

• Κική Πέχα – Σπυροπούλου, απόγονος της Χρυσηίδας Καραγγελέ

• Κώστας Καρκανιάς, απόγονος οικογένειας Καρκανιά

• Αδαμαντίνη Ντυμένου – Βλαχοπούλου, απόγονος οικογένειας Βορίλα

• Κώστας Ντόβας, απόγονος οικογένειας Ντοβαίων

• Γιάννης Μαρούλης, απόγονος οικογένειας Ζαΐμη

Τον συντονισμό της μεγάλης εκδήλωσης έχει αναλάβει ο καταξιωμένος ηθοποιός Δημήτρης Μαζιώτης.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται με μουσικό δρώμενο από τα παιδιά του Μουσικού Ομίλου Μεσολογγίου «Ιωσήφ Ρωγών», υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Χασάπη.

Απαγγελίες ποιημάτων – κειμένων από τους Δημήτρη Μανιάτη, Ντόρα Χασιώτη και Πέτρο Σιάμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν προσωπικότητες που διατηρούν ζωντανή την τοπική ιστορική μνήμη και παράδοση.

Επιμέλεια – Έρευνα: Θανάσης Μπίκας

Με την υποστήριξη:

Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου

Σύλλογος Μεσολογγιτών Αττικής «Η Ιερά Πόλις»

Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων Μεσολογγίου

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3