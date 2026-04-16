Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων και την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων Άργους- Μυκηνών και Επιδαύρου, της Ιεράς Μητρόπολης και του Επιμελητηρίου Αργολίδας διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων: «Με μουσική και μ’ όνειρο» από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2026.

Είκοσι (20) Μουσικά Σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα, 51 μουσικά σύνολα, 1840 μαθητές και μαθήτριες και 180 συνοδοί εκπαιδευτικοί θα κατακλύσουν για ένα τετραήμερο την Αργολίδα και θα γεμίσουν τους δρόμους και τις πλατείες με «μουσικές και μ’ όνειρα».

Κατά τη διάρκειά του θα διεξαχθούν 14 μουσικά βιωματικά εργαστήρια από έγκριτους μουσικούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες από τον χώρο της Ευρωπαϊκής και της Παραδοσιακής Μουσικής.

Την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026 και ώρα 19:30 στον «Φάρο» Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας με τη συμμετοχή μαθητών/-τριών και άλλων μουσικών σχολείων αφιερωμένη στην στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Θοδωρή Βουτσικάκη, οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.

