25 Ιουλίου – 24 Αυγούστου 2026

Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου συνεχίζει δυναμικά τη δημιουργική του πορεία και εισέρχεται στη δωδέκατη χρονιά του, αποτελώντας πλέον έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου παρουσιάζει και φέτος ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, με σημαντικές θεατρικές παραγωγές, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, που θα φιλοξενηθούν στο μοναδικής αισθητικής Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας Άνδρου.

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου ξεκινάει το Σάββατο 25 Ιουλίου με τη συναυλία «Έτσι είναι η αγάπη» της Αλέκας Κανελλίδου, με τη συμμετοχή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και της Κατερίνας Πολέμη, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Nikita Milivojević.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η προβολή, σε πανελλήνια πρώτη, του ντοκιμαντέρ «Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή», σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, μια παραγωγή του ίδιου του Φεστιβάλ Άνδρου. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Θέατρο Πορεία, θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο η πρεμιέρα της παράστασης «Ευτυχισμένες μέρες» του Σ. Μπέκετ, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άνοιγμα σε χώρους εκτός του Ανοιχτού Θεάτρου, καθώς στόχος του Φεστιβάλ είναι και η ανάδειξη των τοπόσημων του νησιού. Για πρώτη φορά στο Προαύλιο του Βυζαντινού Ναού Ταξιάρχη Μεσαριάς, θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Ιωακείμ Μπαλτσαβιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη την επιδαύρια παραγωγή «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, την παράσταση “Sexy Laundry” με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουϊζίδου, καθώς και σημαντικές μουσικές παρουσίες, όπως ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και η Μάρθα Φριντζήλα.

Το παιδικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση «Ο κύριος Βρομύλος», αλλά και τη συναυλία «Αν ακούσεις τα παιδιά» με τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο.

Παρόντες και φέτος οι σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς της Άνδρου: η Καΐρειος Βιβλιοθήκη με την έκθεση φωτογραφίας «Ανδρίων Έργα και Ημέρες», που θα φιλοξενηθεί, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, στην Οικία Μ.Ε. Κυδωνιέως από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μουσικού Συλλόγου Άνδρου με συναυλία-αφιέρωμα στον Γιώργο Κατσαρό.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Α.Μ.Κ.Ε. «Φίλοι Φεστιβάλ Άνδρου», με τη στήριξη του Δήμου Άνδρου και τη συμβολή χορηγών, εθελοντών και ανθρώπων του νησιού που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό.

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου έρχεται και φέτος να γεμίσει τις καλοκαιρινές νύχτες του νησιού με μουσική, θέατρο, εικόνες και φως, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνδρου μια υψηλού επιπέδου πολιτιστική εμπειρία.

Σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη

Δώδεκα καλοκαίρια στην Άνδρο.

Δώδεκα χρόνια στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας, τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών, μουσικών, εικόνων και σιωπών. Ένας τόπος που δεν φιλοξενεί απλώς παραστάσεις και συναυλίες, αλλά στιγμές που μένουν μέσα μας.

Το Φεστιβάλ Άνδρου γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στο νησί. Χρόνο με τον χρόνο, χάρη στην αγάπη του κόσμου και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών, αυτός ο στόχος έγινε πραγματικότητα. Και συνεχίζει.

Σε μια εποχή γρήγορη και συχνά θορυβώδη, το θέατρο, η μουσική και ο κινηματογράφος εξακολουθούν να μας ενώνουν με έναν τρόπο βαθύ και ουσιαστικό. Μας θυμίζουν ότι έχουμε ακόμη ανάγκη να συγκινούμαστε μαζί, να ακούμε, να κοιτάζουμε, να μοιραζόμαστε.

Η Άνδρος έχει τη δική της ξεχωριστή δύναμη. Το φως της ημέρας, ο αέρας των βράχων, οι αυλές, οι άνθρωποί της. Κι όταν πέφτει το βράδυ στο θέατρο της Χώρας, όλα αυτά μοιάζουν να συνομιλούν με την τέχνη.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια: τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες, τους εθελοντές, τον Δήμο Άνδρου, τους χορηγούς, αλλά κυρίως το κοινό που κάθε χρόνο γεμίζει το θέατρο και δίνει λόγο ύπαρξης σε αυτό το φεστιβάλ.

Εύχομαι και το φετινό καλοκαίρι στο πέτρινο θέατρο να μας χαρίσει βραδιές που θα θυμόμαστε.

Πρόγραμμα 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου

Σάββατο 25 Ιουλίου / 21:30

Συναυλία

«Γιατί έτσι είναι η αγάπη»

Αλέκα Κανελλίδου, μαζί της o Γιάννης Γιαννουσάκης

Special Guest Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Συμμετέχει η Κατερίνα Πολέμη

Τετάρτη 29 Ιουλίου – Πέμπτη 30 Ιουλίου – Παρασκευή 31 Ιουλίου / 21:00

Κινηματογράφος

Ντοκιμαντέρ «Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή»

Σκηνοθεσία: Ηλίας Γιαννακάκης

στο Σινέ Αυλή

Σάββατο 1 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Ευτυχισμένες μέρες» του Σάμουελ Μπέκετ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Τρίτη 4 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία «Viva Maestro! Γιώργος Κατσαρός – Οι μελωδίες που ένωσαν γενιές» Αφιέρωμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου

Με τους Σπύρο Κλείσσα και Χριστίνα Ράλλη

Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Σιδερής

Παρασκευή 7 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία

Δημήτρης Μπάσης

Σάββατο 8 Αυγούστου / 20:30

Παιδικό θέατρο

«Ο κύριος Βρομύλος» του Ντέιβιντ Ουάλιαμς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης

Δευτέρα 10 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία

«Music Paths» – Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

Τετάρτη 12 Αυγούστου / 20:30

Παιδική συναυλία

«Αν ακούσεις τα παιδιά»

Λευτέρης Ελευθερίου και Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Πέμπτη 13 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Sexy Laundry» της Michele Riml

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος

Τρίτη 18 Αυγούστου / 20:00

Συναυλία

«Από το Μπαρόκ στον 20ό Αιώνα – Μουσική για Έγχορδα από τον Vivaldi στον Respighi»

Μουσική Διεύθυνση: Ιωακείμ Μπαλτσαβιάς

Προαύλιο Βυζαντινού Ναού Ταξιάρχη Μεσαριάς

Πέμπτη 20 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Σάββατο 22 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία

«Μία σκηνή – Δύο μπάντες – Δύο γυναικείες διαδρομές»

Μαρία Παπαγεωργίου – Μάρθα Φριντζήλα

Δευτέρα 24 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Μήδεια» του Ευριπίδη

Σκηνοθεσία: Nikita Milivojević

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Έκθεση φωτογραφίας

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2026

«Ανδρίων Έργα και Ημέρες»

Διοργάνωση: Καΐρειος Βιβλιοθήκη – Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

Οικία Μ.Ε. Κυδωνιέως

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

25 Ιουλίου – 24 Αυγούστου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Άνδρου

(Εκτός από την προβολή του ντοκιμαντέρ «Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή» που θα πραγματοποιηθεί στο Σινέ Αυλή της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου και τη συναυλία της 18ης Αυγούστου που θα πραγματοποιηθεί στο Προαύλιο του Βυζαντινού Ναού Ταξιάρχη Μεσαριάς)

Η ηλεκτρονική προπώληση στο www.ticketservices.gr έχει ξεκινήσει!

Από τις 20 Ιουλίου εισιτήρια θα πωλούνται και από το ταμείο του θεάτρου.

Πληροφορίες: www.festivalandros.gr

Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, 2ο Πρόγραμμα, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου