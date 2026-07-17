Lagonisi MusicArt Festival 2026

LagonisiMusicArtFestival 2026 | 23-26 Ιουλίου, 21:00

Η διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με αναφορές σε ένα ευρύ φάσμα της κλασικής μουσικής έως και τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα, ενώ οι ιδιαίτερες μουσικές αφηγήσεις φέρνουν το κοινό σε επαφή με τα έργα και τους δημιουργούς τους. Το φεστιβάλ, που αποτελεί μία ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση, προσφέρει μοναδικές ερμηνείες και μυσταγωγικές βραδιές με φόντο τον κόλπο του Σαρωνικού.

Το Lagonisi MusicArt Festival έχει λάβει την ευρωπαϊκή σφραγίδα ποιότητας και έχει ενταχθεί σε ένα εκλεκτό δίκτυο ευρωπαϊκών φεστιβάλ EFFE- Europe for Festivals, που εμπλουτίζουν τον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης. Επίσης, το φεστιβάλ και φέτος εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι 2026» της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, με στόχο τη σύνδεση μουσικών που ζουν στην Αυστρία και την Ελλάδα και την παρουσίασή τους στο ευρύτερο κοινό. Το Lagonisi MusicArt Festival αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Σαρωνικού και προσφέρεται με ελεύθερη είσοδο ενισχύοντας το χαρακτήρα του ως μία ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Πρόγραμμα:

23/7 Βραδιά κλασικής μουσικής για σόλο πιάνο και πιάνο – βιολί Ταλαντούχοι δεξιοτέχνες μουσικοί ερμηνεύουν έργα των Chopin, Debussy, Khachaturian, Brahms, Mozart κ.α Συμμετέχουν: Εβελίνα Αντεμισάρη| σόλο πιάνο, Φίληβος Γκάτζιος| πιάνο, Κορίνα Τράγκα| βιολί

24/7 Ρεσιτάλ βιολιού του Γιώργου Δεμερτζή: Ο διακεκριμένος σολίστ και χαρισματικός δάσκαλος σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με έργα των Westhoff, Biber, Σκαλκώτα κ.α

25/7 Συναυλία το κουαρτέτου εγχόδων “ErasisQuartet”: Σύνολο εγχόρδων υψηλού επιπέδουμε έδρα την Αυστρία σε έργα Beethoven και Shostakovich. Με την ευγενική στήριξη της Αυστριακής πρεσβείας. Συμμετέχουν: Lena Corinne Tautscher | violin, Kyriaki (Korina) Tragka | violin, Patricija Malovrh Mlačnik| Viola, Ying Yun Chiang | Cello

26/7 «ENTROPIA» νέα πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση σε πρώτη εκτέλεση (premiere)

Μια βραδιά που συνδυάζει τη μουσική δημιουργία με τον αφηγηματικό λόγο και το σύγχρονο χορό. Σύλληψη, μουσική σύνθεση Duo Dilemma: Σωτήρης Τράγκας & Πόπη Νταλαχάνη Επιμέλεια Κίνησης: Πένυ Ελευθεριάδου| Ζωντανή ερμηνεία της μουσικής: Σωτήρης Τράγκας| φωνή, τενόρο σαξόφωνο/κλαρινέτο, Πόπη Νταλαχάνη| κιθάρες, loops, Μάνος Λούτας| κοντραμπάσο, Solis Barki| κρουστά. Συμμετέχουν οι χορεύτριες/-ής: Πένυ Ελευθεριάδου, Διονύσης Νικολόπουλος, Δώρα Σαρρή

Ανοικτό θέατρο οδού Κύπρου, Λαγονήσι, 19010, Δήμος Σαρωνικού

23-26.07.2026 | 21:00

Ελεύθερη Είσοδος |Free Entrance