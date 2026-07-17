2nd Olympia Night Run – Run Under Zeus

Η Αρχαία Ολυμπία γίνεται ξανά το σημείο όπου η ιστορία συναντά τον σύγχρονο δρομέα

Υπάρχουν τόποι που φιλοξενούν αγώνες.

Και υπάρχει η Αρχαία Ολυμπία. Ο τόπος όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες και όπου, εδώ και αιώνες, ο αθλητισμός αποτελεί σύμβολο ειρήνης, πολιτισμού και ευγενούς άμιλλας.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, η καρδιά της Ολυμπίας θα χτυπήσει ξανά στους ρυθμούς του OlympiaNightRun – RunUnderZeus, μιας μοναδικής νυχτερινής δρομικής διοργάνωσης που φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία αντάξια της ιστορίας του τόπου.

Με αγώνες 5 χλμ., 10 χλμ. και παιδικό αγώνα, εκατοντάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αρχαίας Ολυμπίας, σε μια διαδρομή που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τον μοναδικό συμβολισμό της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το OlympiaNightRun – RunUnderZeus διοργανώνεται από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομείς Ολυμπίας (OlympiaRunners), σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος (ΕΘΝΟΑ) και της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ).

Διατηρώντας και φέτος το κοινωνικό της πρόσημο, η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), μέσω της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης, του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Πύργου και της ΜΟΘΕ Πύργου, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό ως μέσο πρόληψης, κοινωνικής επανένταξης και ελπίδας.

Πέρα από τον αγωνιστικό του χαρακτήρα, το OlympiaNightRun αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε συμμετέχοντα, με υψηλού επιπέδου παροχές, μοναδικό συλλεκτικό μετάλλιο, πλούσιο πακέτο συμμετοχής, επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη, ποιοτικές υπηρεσίες και δράσεις που αναδεικνύουν την τοπική φιλοξενία και παραγωγή.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που προβάλλει διεθνώς την Αρχαία Ολυμπία ως προορισμό αθλητικού τουρισμού, συνδέοντας το σύγχρονο δρομικό κίνημα με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού και προσφέροντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ΕΡΤ ΠΥΡΓΟΥ