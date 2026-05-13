15o Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών της Θεσσαλονίκης                

Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 & 17 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Θέατρο Κήπου.

Αποτελεί μια κορυφαία διεθνή πολιτιστική διοργάνωση με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και οργανωτική δυναμική, η οποία αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη σε σημείο συνάντησης μουσικής, πολιτισμού και διεθνούς συνεργασίας.

Το Φεστιβάλ από την ίδρυσή του, είναι αφιερωμένο στην Ειρήνη, τη Φιλία, τη Συνεργασία, τη Συναδέλφωση και την Αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν 16 χορωδίες από το εξωτερικό και 10 ελληνικές από σχεδόν όλες τις περιφέρειες της χώρας, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.040 χορωδούς.

Την καλλιτεχνική αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα αναλάβει Κριτική Επιτροπή διεθνούς κύρους, αποτελούμενη από τους: Paul D. Head (Η.Π.Α.), Deanna Joseph (Η.Π.Α.), Εριφύλη Δαμιανού (Ελλάδα), Sonia Nadya Simanjuntak (Ινδονησία) και Martina Juríková (Τσεχία).

Η είσοδος για όλες τις Συναυλίες είναι ελεύθερη για τους φίλους της μουσικής.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την Αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας– Θράκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και με την ηθική υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει η ηθοποιός Βιβή Παντελίδου.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM