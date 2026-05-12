17ο ARC FOR DANCE FESTIVAL

#ρήξη

10 ημέρες | 17 παραστάσεις | 10 χώρες

15 έως 25 Μαΐου | Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

| Σύγχρονο Θέατρο | στο κέντρο της πόλης & διαδικτυακά

«Χορεύοντας ανάμεσα σε ρήξεις»

Ένα από τα πιο ζωντανά σημεία συνάντησης του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιστρέφει για 17η χρονιά

Είσοδος δωρεάν

Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE, ένα από τα πιο ζωντανά σημεία συνάντησης του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιστρέφει για 17η χρονιά, από τις 15 έως τις 25 Μαΐου. Αντλώντας έμπνευση από τη #ρήξη, καλλιτέχνες/ιδες από 10 χώρες παρουσιάζουν 17 παραστάσεις χορού, σε παγκόσμια ή ελληνική πρεμιέρα, που θα φιλοξενηθούν επί 10 μέρες στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στο Σύγχρονο Θέατρο, σε άλλους γνωστούς χώρους πολιτισμού στην Αθήνα, καθώς και διαδικτυακά.

Το ARC17 αναμετριέται φέτος ευθέως με τις προκλήσεις της παγκόσμιας συγκυρίας. Ενώ το 2026 κινείται μεταξύ ρήξεων και μορφών διαχωρισμού, ένα επείγον ζητούμενο διατυπώνεται πλέον επιτακτικά: πώς να επιβιώσουμε ανάμεσα στα αναδυόμενα χάσματα και να αντιμετωπίσουμε το τέλος του κόσμου, όπως τον ξέραμε; Μπορούμε να αντιπαρέλθουμε τις ρήξεις χορεύοντας, να αντισταθούμε στη διαχωριστικότητα; Και ίσως να αναμορφώσουμε τον κόσμο σε όλη του την άγρια, ζωντανή, απείθαρχη πολυπλοκότητα, με εμάς συνειδητά παρόντες και παρούσες;

Στη 17η εκδοχή του, το ARC παρουσιάζει παραστάσεις που μετακινούνται από τη διάρρηξη στη διέλευση, από το χάσμα στο πέρασμα, από το ρήγμα στο ζεύγμα. Μοιράζεται χορευτικές ιστορίες υπέρβασης και εμπλοκής. Φέρνει επί σκηνής την ενωτική αφθονία της αγάπης και του γέλιου, την απελευθερωτική δύναμη του πένθους, την απόλαυση του να μεγαλώνουμε ενώ η σκέψη μας αναγεννιέται, τέμνοντας εγκάρσια τις διαχωριστικές γραμμές, περνώντας μέσα από τις ρωγμές.

Ο κεντρικός άξονας του φεστιβάλ, το MAIN FEST, φιλοξενείται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (23, 24, 25 Μαΐου), παρουσιάζοντας έξι διεθνείς και ελληνικές παραγωγές, που αναδεικνύουν τη δυναμική και την πολυφωνία του σύγχρονου χορού. Η ενότητα PRIME MOVERS, στο Σύγχρονο Θέατρο (15, 16, 17 Μαΐου), στρέφεται προς το μέλλον, δίνοντας χώρο σε νέους/ες καλλιτέχνες/ιδες να παρουσιάσουν πέντε τολμηρά έργα. Η ενότητα ARChitects επεκτείνει το φεστιβάλ σε σκηνές πέραν της χορευτικής και ανοίγει τη συζήτηση με το κοινό, ενώ η ενότητα ARC HOOD φέρνει το φεστιβάλ και στον δημόσιο χώρο (Πλατεία Κοραή), ενισχύοντας —μέσα από συνεργασίες με φορείς όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος— τη διασύνδεση του χορού με άλλες μορφές τέχνης και εμπειρίας.

Στο ARC17 συμμετέχουν: Lovísa Ósk Gunnarsdóttir (Ισλανδία), Oulouy (Ισπανία), Σοφία

Μαυραγάνη (Ελλάδα), Ηλίας Χατζηγεωργίου (Ελλάδα), Αναστασία Βαλσαμάκη (Ελλάδα), Les

Idoles (Γαλλία), Mufutau Yusuf (Ιρλανδία), Panzetti & Ticconi (Κροατία, Ιταλία), Production Xx (Γαλλία), Solène Weinachter (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), En–Knap (Σλοβενία), Ekin Tunçeli (Τουρκία), Stanislav Genadiev (Βουλγαρία), Violeta Vitanova (Βουλγαρία) Άγγελος Αντωνάκος (Ελλάδα), Βασιλική Παπαποστόλου (Ελλάδα), Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία (Ελλάδα)

Ημερομηνίες: 15-25 Μαΐου 2026

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω – Μαρίνα Τρούσα

Χώροι: Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Ακαδημίας 59) | Σύγχρονο Θέατρο (Ευμολπιδών 45, Γκάζι)| στο κέντρο της πόλης | Online

Prime Movers | Σύγχρονο θέατρο |15-17 Μαΐου

ARChitects | Dance Cultural Centre (DAN.C.CE) | 21 Μαΐου || Ωδείο Αθηνών | 23 Μαΐου

ARC Hood | Προβολή ταινίας | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος | 22 Μαΐου || Χορευτική Δράση | Πλατεία Κοραή | 23 Μαΐου

Main Fest | Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» | 23-25 Μαΐου

Είσοδος δωρεάν | Απαραίτητη προκράτηση θέσης:

Για τις ενότητες Prime Movers, Main Fest και την προβολή της ταινίας: ticketservices.gr

Για τις δράσεις στο Dance Cultural Centre και στο Ωδείο Αθηνών: τηλεφωνικά στο 6932158949 | Ώρες: 17:00-20:00

Έναρξη προκράτησης θέσεων: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ώρα προσέλευσης:

Α. Στις παραστάσεις & στην προβολή της ταινίας: 20.00 | Ώρα έναρξης: 20.30

Β. Στη δράση της Πλατείας Κοραή: 19.00

Γ. Στο Ωδείο Αθηνών: 12.00

Όλοι οι χώροι διεξαγωγής του Φεστιβάλ είναι προσβάσιμοι σε χρήστες/στριες αναπηρικών αμαξιδίων ή σε άτομα με κινητικές αναπηρίες.

ARC Official Website: www.arcfordancefestival.gr

Το Πρόγραμμα

PRIME MOVERS

Το φεστιβάλ ανοίγει στις 15–17 Μαΐου στο Σύγχρονο Θέατρο με την ενότητα PRIME MOVERS, φέρνοντας στη σκηνή μια νέα γενιά χορογράφων και έργα που κινούνται ανάμεσα στη μεταμόρφωση, τη σύγκρουση, το χιούμορ και το όνειρο, προτείνοντας νέους τρόπους να σκεφτούμε τη συνύπαρξη σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, οι Les Idoles με το REFACE ξεδιπλώνουν έναν κόσμο συνεχούς μεταμόρφωσης, ένα παιχνίδι ψευδαισθήσεων όπου τίποτα δεν παραμένει σταθερό, ενώ η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία, με το Off, Off, δημιουργεί ένα δυναμικό remix ταυτοτήτων, όπου η μίμηση και η αντιγραφή μετατρέπονται σε εργαλεία επαναπροσδιορισμού του εαυτού. Το Σάββατο 16 Μαΐου, οι Panzetti & Ticconi με το ALL’ARME διερευνούν τη διττή φύση της συλλογικότητας ως δύναμης αλλά και απειλής, σε μια εποχή όπου οι εντάσεις εντείνονται, ενώ η Βασιλική Παπαποστόλου, με το Lucid Absurdities, μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου τραύμα και φαντασία συγχωνεύονται και το παράλογο αποκτά υπόσταση. Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Solène Weinachter με το AFTER ALL προσεγγίζει με χιούμορ και ευαισθησία το ζήτημα του θανάτου, προτείνοντας μια διαφορετική οπτική που τον αντιμετωπίζει όχι ως τέλος, αλλά ως μια άλλη μορφή σχέσης.

ARChitects

Η ενότητα ARChitects διαρρηγνύει τις συνήθεις αντιλήψεις σχετικά με το πώς και πού μπορεί να βιωθεί ο χορός. Το φετινό πρόγραμμα εγκαταλείπει τον χώρο του θεάτρου, για να κατοικήσει εικονικούς κόσμους και την ελληνική μοντερνιστική αρχιτεκτονική. Αυτή η μετατόπιση παρουσίας και συγκεκριμένου σηματοδοτεί μια ρήξη που ανοίγει νέες πιθανότητες. Την Πέμπτη 21 Μαΐου, στο Dance Cultural Centre, η Ekin Tunçeli με το heartquake προσεγγίζει την αστάθεια ως κοινή εμπειρία και την αλληλεγγύη ως δύναμη που μας συγκρατεί, ενώ ο Άγγελος Αντωνάκος παρουσιάζει ένα έργο για την αδυναμία αποχωρισμού και τα όρια της επιλογής. Το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Ωδείο Αθηνών, οι VR προβολές των έργων Saline Nebula των Stanislav Genadiev & Violeta Vitanova και Masterwork for Six Dancers 360 της ομάδας En–Knap δημιουργούν ένα εικονικό περιβάλλον, όπου το σώμα και ο χώρος μετασχηματίζονται, προσκαλώντας το κοινό σε μια νέα μορφή εμπειρίας και συμμετοχής.

ARC Dialogues

Στις 21 και 23 Μαΐου, στο πλαίσιο της ενότητας ARChitects, η ενότητα ARC Dialogues ανοίγει έναν χώρο ανταλλαγής και στοχασμού, όπου η δημιουργία συναντά τον διάλογο. Η χορογράφος Χρυσάνθη Μπαδέκα συντονίζει συζητήσεις με καλλιτέχνες, ενώ οι VR προβολές λειτουργούν ως αφετηρία για μια διαφορετική εμπειρία θέασης και κατανόησης του έργου.

ARC HOOD

Στις 22 και 23 Μαΐου, η ενότητα ARC HOOD μεταφέρει το φεστιβάλ στον δημόσιο χώρο, συναντώντας το τυχαίο βλέμμα και δημιουργώντας απρόσμενες στιγμές σύνδεσης. Μέσα από δράσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης, στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στην Πλατεία Κοραή, ο σύγχρονος χορός βγαίνει έξω από τα θέατρα και συναντά την καθημερινότητα. Στις 22 Μαΐου προβάλλεται η ταινία Ο τελευταίος χορός (En corps) του Cédric Klapisch, μια ιστορία για τη μεταμορφωτική δύναμη του χορού και την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζει τη ζωή μέσα από την αλλαγή. Την επόμενη ημέρα, ο Mufutau Yusuf παρουσιάζει ένα site-specific έργο στον δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα σχεδόν διαλογιστικό περιβάλλον, όπου η παροδικότητα αποτυπώνεται μέσα από τα ίχνη του σώματος.

MAIN FEST

Από τις 23 έως τις 25 Μαΐου, το φεστιβάλ κορυφώνεται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», με την κεντρική του ενότητα να εστιάζει σε θέματα που διατρέχουν το ανθρώπινο βίωμα: τον φόβο, τη φροντίδα, τη δύναμη, την ταυτότητα και την ανάγκη να συνεχίσουμε να υπάρχουμε μαζί. Τα έργα συνθέτουν ένα πολυφωνικό τοπίο εμπειριών, ανοίγοντας έναν χώρο αναστοχασμού πάνω στο πώς σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους. Την Παρασκευή 23 Μαΐου, η Σοφία Μαυραγάνη με το SUPER A παρουσιάζει ένα γυναικείο σώμα που κινείται ανάμεσα στην πειθαρχία και την ανυπακοή ως πολιτική πράξη, ενώ η Lovísa Ósk Gunnarsdóttir με το When the Bleeding Stops προσεγγίζει την εμμηνόπαυση ως εμπειρία ευαλωτότητας, δύναμης και αποδοχής. Το Σάββατο 24 Μαΐου, η Αναστασία Βαλσαμάκη με το feed me peace αναδεικνύει τη φροντίδα ως πράξη αντίστασης και συλλογικής εμπειρίας, ενώ το GUSH IS GREAT της Production Xx προτείνει έναν αργό ρυθμό ζωής που αντιστέκεται στη φρενίτιδα της σύγχρονης εποχής. Την Κυριακή 25 Μαΐου, ο Oulouy με το Black εξερευνά τη μνήμη, τη βία και τη χειραφέτηση της Μαύρης εμπειρίας μέσα από ένα ισχυρό σωματικό λεξιλόγιο, ενώ ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, με το SCARED, προσεγγίζει τον φόβο ως μια κοινή, σχεδόν παράλογη αλλά και βαθιά ανθρώπινη κατάσταση.

Το ARC17 ανθίσταται στη βία των ρήξεων προκρίνοντας τη διαφοροποίηση χωρίς διαχωρισμό, την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή. Συνεχίζοντας την online παρουσία του, αναμεταδίδει και φέτος ζωντανά επιλεγμένες παραστάσεις του φεστιβάλ.

Λίγα λόγια για την DAN.C.CE Unitiva

Από το 2008 έως σήμερα, κύριο έργο της DAN.C.CE Unitiva —της καλλιτεχνικής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που διοργανώνει το ARC FOR DANCE FESTIVAL— είναι η ανάπτυξη και συστηματική φροντίδα ενός δυναμικού οικοσυστήματος σύγχρονου χορού στην Ελλάδα. Ως μέλος των διεθνών δικτύων Aerowaves και Moving Balkans, ενισχύει τη συμμετοχή των καλλιτεχνών στον παγκόσμιο διάλογο για τον χορό, προωθώντας παράλληλα την παρουσία του στη δημόσια σφαίρα και προτείνοντας νέους τρόπους κατανόησης και εμπειρίας της κίνησης. Στόχος της είναι η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την ανάδειξη τόσο νέων όσο και καταξιωμένων χορογράφων, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελλήνων δημιουργών μέσω της διασύνδεσής τους με διεθνή δίκτυα, καθώς και η ανάδειξη της ορχηστικής τέχνης και του παιδαγωγικού της ρόλου μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Παράλληλα, μεταφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία από ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, και στηρίζει ενεργά την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μέσω σεμιναρίων και masterclasses, ενισχύοντας τη δικτύωση της καλλιτεχνικής κοινότητας. Στις 17 διοργανώσεις του φεστιβάλ έχουν συμμετάσχει περισσότεροι/ες από 100 χορογράφοι και ομάδες χορού, ενώ πολλοί/ές από τους/τις νέους/ες δημιουργούς που φιλοξενήθηκαν έχουν ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι: Πατρίσια Απέργη, Alexandra Waierstall, Αναστασία Βαλσαμάκη, Χριστίνα Γουζέλη & Paul Blackman, Ίρις Καραγιάν, Ξένια Κογχυλάκη, Χρήστος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος κ.ά.

To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL 2025-2026» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Η υλοποίηση του 17ου ARC FOR DANCE FESTIVAL πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες.