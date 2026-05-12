Γαλάζια Κυριακή – Μια συναυλία για όλους

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ προσκαλούν το κοινό την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 12:00, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, στη Γαλάζια Κυριακή, μια ξεχωριστή συναυλία για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο του κύκλου «Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο».

Η Γαλάζια Κυριακή μάς ταξιδεύει από τη γαλλική μουσική του 19ου αιώνα έως τους ζωντανούς ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής, μέσα από έργα που ξεχωρίζουν για τη μελωδικότητα, τη φαντασία και τη χορευτική τους ενέργεια.

Η Αρλεζιάνα του Ζωρζ Μπιζέ, με τις φωτεινές αναφορές στην παράδοση της Προβηγκίας, ανοίγει τη συναυλία με χρώμα και ζωντάνια, ενώ η Παβάνα για μια νεκρή ινφάντα του Μωρίς Ραβέλ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα λεπταίσθητης νοσταλγίας.

Στη συνέχεια, η εμβληματική Γαλάζια ραψωδία του Τζωρτζ Γκέρσουιν γεφυρώνει την τζαζ με τη συμφωνική μουσική, σε ένα έργο που έχει ταυτιστεί με την αμερικανική μουσική ταυτότητα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το εκρηκτικό Danzón αρ. 2 του Αρτούρο Μάρκες, εμπνευσμένο από τη λατινοαμερικανική χορευτική παράδοση.

Το Μέγαρο ανοιχτό σε όλους

Στο πλαίσιο διεύρυνσης της συμπεριληπτικότητας των εκπαιδευτικών δράσεων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η Κυριακάτικη Συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία.

Τα παιδιά με αναπηρία ενθαρρύνονται να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του προγράμματος, με στόχο την πραγματοποίηση απτικής ξενάγησης, τη γνωριμία με τους συντελεστές και την εξοικείωση με το χώρο διεξαγωγής.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, καθώς και παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού από τη liminal.

Η δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα και στην απτική ξενάγηση για τα παιδιά με αναπηρία γίνεται με τηλεφωνική κράτηση στο 210 7282333 (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-17:00) ή με αποστολή email στο tickets@megaron.gr.

Πρόγραμμα

GEORGES BIZET Αρλεζιάνα, σουίτα αρ. 1 Ι Φαραντόλα από την Αρλεζιάνα, σουίτα αρ. 2

MAURICE RAVEL Παβάνα για μια νεκρή ινφάντα

GEORGE GERSHWIN Γαλάζια ραψωδία

ARTURO MÁRQUEZ Danzón αρ. 2

Συντελεστές

Νάντια Κοντογεώργη Παρουσίαση

Αναστάσιος Πάππας Πιάνο

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Μουσική διεύθυνση

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/ethniki-symfoniki-orchistra-tis-ert/

Τιμές εισιτηρίων

10 € (εκπτωτικά)•16 € •25 €

Χορηγοί Επικοινωνίας ΕΡΤ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90.9, ΚΟSMOS 93.6.

