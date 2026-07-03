16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania”

Το DanceDaysChania, για 16η συνεχόμενη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί, από τις 20 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου. Δράσεις του θα φιλοξενηθούν σε θέατρα, χώρους πολιτισμού και γειτονιές της πόλης των Χανίων.

Φέτος επιλέξαμε να παρουσιάσουμε έργα σύγχρονου χορού και performances που εστιάζουν στα αποθέματα ψυχικής δύναμης για να υπάρχεις στον σημερινό κόσμο, για να δημιουργείς, κινείσαι, μετατοπίζεσαι, μοιράζεσαι και εξελίσσεσαι. Καλλιτέχνες, μας υποδέχονται στον δημιουργικό τους κόσμο που σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα και συνθέτουν νέα τοπία με σώματα παλλόμενα, ανήσυχα, χορευτικά, γαλήνια. Παραστάσεις που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, έργα υπό διαμόρφωση, καλλιτεχνικά project στον δημόσιο χώρο και συμπεριληπτικές performances, διαμορφώνουν μέρος του προγράμματος της διοργάνωσης και μας προσκαλούν να αφεθούμε, να ανασάνουμε, να εξερευνήσουμε και να κατανοήσουμε μέσω της τέχνης του χορού τον κόσμο.

Το Dance Days Chania επιμένει στην ανάδειξη της ουσίας των ανθρώπινων σχέσεων, στην συμπερίληψη, στην πρόταση διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και στην διάθεση εργαλείων για έμπνευση, υποστήριξη και εξέλιξη.

Το πρόγραμμά του αποτελείται από:

– 15 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού

– 2 παραστάσεις σε σημεία της πόλης [ελεύθερη είσοδος]

– 12 σεμινάρια και εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους»

– 2 πρότζεκτ από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (δημιουργία πρωτότυπων site specific εν εξελίξει έργων από Έλληνες δημιουργούς) [ελεύθερη είσοδος]

– 4 επιλεγμένα εν εξελίξει έργα από την νέα ενότητα “Open Studio”

– Προβολή τριλογίας ταινιών χορού με θέμα την γυναίκα από την δημιουργό Editta Braun [ελεύθερη είσοδος]

– Προβολή επιλεγμένων cartoon σε συνεργασία με το 10o Chaniartoon

– Έκθεση έργων και performance από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων [ελεύθερη είσοδος]

Η χορευτική μας πρόταση για το 2026 συνιστά τον συγκερασμό τρυφερών και συνάμα εκρηκτικών συναντήσεων με κοινωνικό πρόσημο και ανθρωποκεντρική διάσταση, θέτοντας στο επίκεντρο υπαρξιακά ζητήματα που αναζητούν καταφύγιο και λύση στην τέχνη.

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