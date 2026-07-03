Υπατία: Ουρανογραφία Μνήμης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

«Ήμουν στον κόσμο τούτο, αλλά δεν ήμουν του κόσμου τούτου»

ΥΠΑΤΙΑ

Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού

Συγγραφέας / Ερμηνεύτρια: Μαριάννα Λαμπίρη

Σκηνοθέτης: Δημήτρης Κομνηνός

Τόπος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος των Νυμφών

Ημερομηνίες: 8–13 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Διάρκεια: 65 λεπτά

Στον ιστορικό περίβολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στον λόφο των Νυμφών, παρουσιάζεται το θεατρικό έργο «ΥΠΑΤΙΑ: Ουρανογραφία Μνήμης».

Το έργο έγραψε και ερμηνεύει η Μαριάννα Λαμπίρη, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Κομνηνός. Θα δοθούν έξι παραστάσεις, από τις 8 έως τις 13 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης 21:30.

Η ΥΠΑΤΙΑ

Αστρονόμος, φιλόσοφος, μαθηματικός και δασκάλα, η Υπατία της Αλεξάνδρειας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της ύστερης αρχαιότητας και μία από τις τελευταίες μεγάλες εκπροσώπους του ελληνικού πνεύματος στην Αλεξάνδρεια.

Σε μια εποχή όπου η δημόσια γνώση και η φιλοσοφία ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στους άνδρες, η Υπατία στάθηκε στο κέντρο της πνευματικής ζωής της Αλεξάνδρειας. Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, διετέλεσε διευθύντρια της περίφημης Νεοπλατωνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, στην οποία είχε διδάξει ο φιλόσοφος Πλωτίνος. Δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία σε μαθητές διαφορετικών θρησκειών και κοινωνικών τάξεων, ενώ η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της πόλης και έφθασε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η άγρια δολοφονία της το 415 μ.Χ. από φανατισμένα πλήθη μιας εποχής που άλλαζε βίαια, έμελλε να καταστήσει το όνομά της σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στη γνώση και τον σκοταδισμό.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το έργο είναι δομημένο σε δεκατέσσερις εικόνες / μνήμες της Υπατίας.

Δάσκαλοι και μαθητές, μαθηματικά και άστρα, φιλοσοφικές αναζητήσεις, πολιτικές συγκρούσεις και ανθρώπινα πάθη αναδύονται διαδοχικά σαν φωτεινοί αστερισμοί στον νυχτερινό ουρανό της μνήμης.

Ο ποιητικός λόγος της Μαριάννας Λαμπίρη, τα μουσικά ηχοτοπία του Τηλέμαχου Μούσα και ο ίδιος ο ουρανός του Αστεροσκοπείου συνθέτουν μια θεατρική εμπειρία όπου η επιστήμη συναντά την ποίηση και η ιστορία μετατρέπεται σε ζωντανό βίωμα.

Έτσι, η μορφή της Υπατίας αναδύεται όχι ως ιστορικό μνημείο, αλλά ως ζωντανή ανθρώπινη παρουσία που συνομιλεί ευθέως με το σήμερα.

ΕΙΠΑΝ

«Μετά την Υπατία και για μια χιλιετία μένει μετέωρο το πρώτο ολοκληρωμένο πείραμα αντίληψης του κόσμου μέσα από τη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τέχνη…»

Δρ. Μάρκος Δενδρινός — Από το βιβλίο του «Υπατία» (εκδ. Αρμός).

«Όσο πλησίαζα την Υπατία, τόσο περισσότερο ένιωθα μια γυναίκα που δεν αναζητούσε απλώς τη γνώση, αλλά τη σοφία που διέπει τα πάντα.»

Μαριάννα Λαμπίρη — Συγγραφέας, ηθοποιός.

«Στον λόφο των Νυμφών, εκεί όπου επί δύο αιώνες οι άνθρωποι παρατηρούν τον ουρανό, η Υπατία επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι κάθε μεγάλη ανακάλυψη αρχίζει με μια απλή παρατήρηση.»

Δημήτρης Κομνηνός — Σκηνοθέτης.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μετά το τέλος της παράστασης ακολουθεί αστρονομική παρατήρηση με το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Ερμηνεία: Μαριάννα Λαμπίρη

Μαριάννα Λαμπίρη Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κομνηνός

Δημήτρης Κομνηνός Μουσική σύνθεση: Τηλέμαχος Μούσας

Τηλέμαχος Μούσας Σκηνικός σχεδιασμός: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Σχεδιασμός κοστουμιού: Ιωάννα Τιμοθεάδου

Ιωάννα Τιμοθεάδου Σχεδιασμός φωτισμών: Ιφιγένεια Γιαννιού

Ιφιγένεια Γιαννιού Επιστημονικοί σύμβουλοι: Δρ. Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Δρ. Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δρ. Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού, Αστροφυσικός, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Δρ. Μάρκος Δενδρινός, καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Ρήγα

Μαρία Ρήγα Βοηθός παραγωγής: Μάριος Παπαθανασίου

Μάριος Παπαθανασίου Σχεδιασμός προωθητικού υλικού: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Κωνσταντίνος Γεωργαντάς Φωτογραφίες: Μαρία Στέφωση

Μαρία Στέφωση Trailer: Γρηγόρης Πανόπουλος

INFO

Προπώληση: com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ypatia/

com https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ypatia/ Τόπος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος Νυμφών, Θησείο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λόφος Νυμφών, Θησείο Ημερομηνίες: 8–13 Ιουλίου 2026

8–13 Ιουλίου 2026 Ώρα έναρξης: 21:30

21:30 Διάρκεια παράστασης: 65 λεπτά

65 λεπτά Τιμή εισιτηρίου: 15€ (ενιαίο)

15€ (ενιαίο) Παραγωγή: ODYSSEIA CULTURAL PROJECT | odysseia.eu

Υπό τις αιγίδες των:

Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

Γραφείο Διάχυσης Αστρονομίας της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης στην Ελλάδα

Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών