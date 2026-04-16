1ο International Jazz Day Festival Chalandri

Το Χαλάνδρι γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ με ένα 6ήμερο συναυλιών και jam sessions

Ο Δήμος Χαλανδρίου διοργανώνει φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το International Jazz Day Festival Chalandri (25–30 Απριλίου 2026), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ 2026, η οποία αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία της UNESCO, εντάσσοντας τη χώρα μας στο χάρτη των 190+ χωρών που συμμετέχουν κάθε χρόνο στη γιορτή.

Το Χαλάνδρι συνδέει τη χώρα μας με έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς πολιτιστικούς θεσμούς, διαχέοντας την τζαζ σε όλη την πόλη, με τη συμμετοχή 15 μουσικών σχημάτων και 39 σολίστ, σε συναυλίες και jam sessions, που θα πραγματοποιηθούν σε 12 διαφορετικούς χώρους, δημόσιους, αλλά και μπαρ κάβες της πόλης και σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Οι εκδηλώσεις, όλες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα κορυφωθούν την Πέμπτη 30 Απριλίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Τζαζ, με τρεις συναυλίες στην Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου.

Το Φεστιβάλ πλαισιώνουν μια σειρά σπουδαίων καλλιτεχνών: Kasimmavik (Νίκη Κοκκόλη - Σίμος Ρηνιώτης), Χάρης Μπότσης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Πατσιώτης Quartet, Βύνη Φουντά, Γιάννης Χαρμπίλας, Άννα Καταγή, Αστρινός Καραγεωργάκης, Ιωάννα Καραγεωργάκη, Νικόλας Αναδολής, The Seeds (Μιχάλης & Χρήστος Καλκάνης), Haig Yazdjian, Βαγγέλης Καρίπης, Χάρης Λαμπράκης Quartet, Κ. Μητρόπουλος Gypsy Jazz Trio, Γιώτης Κιουρτσόγλου Trio, Μ. Καταχανάς - Α. Δανδουλάκης, Νάσια Γκόφα, Στέφανος Κοζάνης, Σπύρος Μάνεσης Trio και Human Touch.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Χαλανδρίου, σε συνδιοργάνωση με τη Μουσηγέτης – Πολιτισμός ΑΜΚΕ και με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ, αποτελεί μια ουσιαστική τοπική συμβολή στο παγκόσμιο δίκτυο δράσεων που αναπτύσσονται κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ.

Το International Jazz Day Festival Chalandri καταγράφεται στην επίσημη πλατφόρμα jazzday.com, προσφέροντας διεθνή ορατότητα και πρόσβαση σε ένα ευρύ, απαιτητικό κοινό.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ (International Jazz Day) είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου και τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO, με καλλιτεχνικό διευθυντή και πρεσβευτή τον Herbie Hancock.

Το 2026 σηματοδοτεί την 15η επέτειο της καθιέρωσής της (2011), ενώ η φετινή παγκόσμια διοργάνωση φιλοξενείται στο Σικάγο, μια ιστορική κοιτίδα της τζαζ.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χριστίνα Μαχαίρα σημειώνει: «Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουμε, ως Χαλάνδρι, σε μια παγκόσμια γιορτή της τζαζ, μια γιορτή που προάγει την δημιουργικότητα, την ελευθερία της αυτοσχεδιαστικής έκφρασης, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη δύναμη της μουσικής ως μέσου επικοινωνίας και πολιτιστικής ανταλλαγής. Από τις 25 έως και τις 30 Απριλίου, η πόλη μας κινείται στο ρυθμό της μουσικής που ενώνει και καταρρίπτει σύνορα. Σας καλούμε όλες και όλους να γίνετε μέτοχοι αυτής της μεγάλης γιορτής».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σάββατο 25/4

Χώρος Πολιτισμού «κτίριο Νόμπελ» - Ήβης 30, Χαλάνδρι

20.00 Kasimmavik (Νίκη Κοκκόλη - Σίμος Ρηνιώτης)

Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου - Αντιγόνης & Δαναΐδων

20.00 Γιάννης Παπαδόπουλος, solo piano

21.30 Κώστας Πατσιώτης Quartet

Κυριακή 26/4

Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο - Φιλικής Εταιρείας 12, Χαλάνδρι

20.00 Βύνη Φουντά, πιάνο │Γιάννης Χαρμπίλας, κοντραμπάσο │Άννα Καταγή, τύμπανα │Αστρινός Καραγεωργάκης, κιθάρα │ Ιωάννα Καραγεωργάκη, κλαρινέτο

21.00 Νικόλας Αναδολής, solo piano

Δευτέρα 27/4

Solera (vineria cava) – Α. Παπανδρέου 77, Χαλάνδρι

21.00 The Seeds (Μιχάλης & Χρήστος Καλκάνης)

Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου – Αντιγόνης & Δαναΐδων

21.30 Haig Yazdjian │ Γιώτης Κιουρτσόγλου │ Βαγγέλης Καρίπης

Τρίτη 28/4

Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου – Αντιγόνης & Δαναΐδων

20.00 Χάρης Μπότσης, solo piano

21.30 Χάρης Λαμπράκης Quartet

Mr. Peacock (all day bar)

21.00 Κ. Μητρόπουλος Trio

Τετάρτη 29/4

White Monkey (cocktail bar) - Γρ. Γυφτοπούλου 6, Χαλάνδρι

21.00 Γιώτης Κιουρτσόγλου Trio

Butterfly (all day bar) – Λ. Πεντέλης 8, Στρ. Παπάγου 5, Χαλάνδρι

21.00 Μ. Καταχανάς - Α. Δανδουλάκης

Πέμπτη 30/4

Κεντρική πλατεία Χαλανδρίου

20.00 Νάσια Γκόφα – Στέφανος Κοζάνης «Just Jazzin Around»

21.00 Σπύρος Μάνεσης Trio

22 .00 Human Touch (David Lynch, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Σταύρος Λάντσιας)