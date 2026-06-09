1ο Φόρουμ Ιατρικής Ευθύνης & Δικαιοσύνης 2026

Η διοργάνωση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και θεσμικού διαλόγου γύρω από ένα κρίσιμο ζήτημα για το σύγχρονο σύστημα υγείας: τη διαχείριση του ιατρικού σφάλματος, την απονομή δικαιοσύνης, τη διασφάλιση δίκαιης αποζημίωσης των παθόντων και τη συνολική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και προσδοκιών από τις υπηρεσίες υγείας, η ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Στο 1ο Φόρουμ Ιατρικής Ευθύνης και Δικαιοσύνης 2026, θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, νομικοί, ιατροί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι θεσμικών και επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις, διεθνείς πρακτικές και προτάσεις πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο σύστημα υγείας και τη βελτίωση της διαχείρισης περιστατικών ιατρικής ευθύνης.

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας καλύπτουν το σύνολο των κρίσιμων παραμέτρων του ζητήματος, περιλαμβάνοντας το ιατρικό σφάλμα στο σύγχρονο σύστημα υγείας, το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, τους μηχανισμούς αποζημίωσης και αποκατάστασης των παθόντων, καθώς και την ψυχοκοινωνική και θεσμική υποστήριξη των θυμάτων ιατρικών συμβάντων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διεθνείς καλές πρακτικές και στις προοπτικές μεταρρύθμισης, μέσα από τη συγκριτική ανάλυση εμπειριών και μοντέλων από άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ θα αναπτυχθούν εξειδικευμένες συζητήσεις, οι οποίες θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τα όρια μεταξύ δυσμενούς ιατρικού αποτελέσματος και ιατρικού σφάλματος, την έννοια της αμυντικής ιατρικής και τον αντίκτυπό της στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, καθώς και τις πρακτικές προκλήσεις που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και την πραγματική αποκατάσταση των παθόντων.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της ιατρικής κοινότητας, της δικαιοσύνης, της πολιτείας, του ασφαλιστικού κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών, με γνώμονα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και την πρόληψη φαινομένων που σχετίζονται με την ιατρική ευθύνη. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις ιατρικών συμβάντων, ως βασικών παραγόντων διαχείρισης κρίσεων και αποκατάστασης.

Στο πλαίσιο του 1ου Φόρουμ Ιατρικής Ευθύνης & Δικαιοσύνης 2026, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Σουπουρτζής, Επισκ. Καθηγητής Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ο Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υγείας της ELITOUR.

Μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου θα συμμετάσχουνοι:

Dr . Ιωάννης Λύρας, Ιατρός Πλαστικός Χειρουργός

Γιώργος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης

Ιωάννης Παναγόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής

Ισμήνη Βαρσάνη, Τεχνικός σύμβουλος γενικών ασφαλίσεων

Ειρήνη Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος του Ερυθρού Σταυρού

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, νομικούς, ερευνητές, στελέχη δημόσιων οργανισμών, εκπροσώπους συλλόγων ασθενών, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Το 1ο Φόρουμ Ιατρικής Ευθύνης και Δικαιοσύνης 2026, γίνεται με την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει η δημοσιογράφος Ρίτσα Μπιζόγλη.

Μετά το πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει δεξίωση. Είσοδος Ελεύθερη.

Δηλώστε συμμετοχή στο link: https://worldmedicalforum.gr/1st-medical-justice-forum/

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: Ελληνικός Σχηματισμός της International Association for Cultural Diplomacy: events@iacd.gr