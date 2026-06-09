Ο Ζερόμ Καλούτα στο Αίθριο της ΣΤΟΑ Culture

Ο πολυσχιδής showman υπόσχεται μια βραδιά που θα ενώσει διαφορετικούς ήχους, κουλτούρες και διαθέσεις, με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και την αμεσότητα που τον έχει κάνει ξεχωριστό στο κοινό.

Στη μοναδική αυτή συναυλία, ο Ζερόμ Καλούτα θα παρουσιάσει ένα ζωντανό πρόγραμμα γεμάτο groove, soul, funk, afro και latin επιρροές, μετατρέποντας τη Στοά Αρσακείου σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό dancefloor κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.

Μαζί του, δύο ξεχωριστές φωνές:

Η RosannaMailan, η Κουβανή τραγουδίστρια με τη γεμάτη πάθος ερμηνεία και τη latin αύρα της, φέρνει στη σκηνή αυθεντικό κουβανέζικο ταμπεραμέντο.

Η AlexandraSieti, μία από τις πιο δυναμικές φωνές της ελληνικής soul, rock και blues σκηνής, προσθέτει ένταση, βάθος και εκρηκτική ενέργεια στη βραδιά.

Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, το StoaCulture φιλοξενεί μια συναυλία-γιορτή, όπου η μουσική, ο χορός και η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και τα υπέροχα cocktails του χώρου συναντιούνται στο κέντρο της Αθήνας.

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Jerome Kaluta Open Air Party



Special guests: Rosanna Mailan & Alexandra Sieti



ΣΤΟΑ Culture

Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, 10564

(Eίσοδος από: ΘέατροΤέχνης ΚαρόλουΚουν)



Προπώληση Εισιτηρίων : more.com

Τιμή : 15 ευρώ

Πόρτες: 20.30

Έναρξη: 21.30

Συντελεστές

Jerome Kaluta – Τραγούδι

Ιωάννα Καλλιτσάντση – Τραγούδι

Νίκος Αναστασιάδης – Τύμπανα

Οδυσσέας Αποστολόπουλος – Πλήκτρα/Φωνή

Μιχάλης Καραγιάννης – Κιθάρα

Βίκτωρ Κουλουμπής – Μπάσο

Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος – Τρομπόνι

Γιάννης Παπαιώαννου – Ηχολήπτης (FOH)

Βικτώρια Παπαδοπούλου – Διεύθυνση Παραγωγής/Afrogreco Entertainment

Poster Photo – Αγγελική Κοκοβέ

Artwork: Ελίζα Ζαρίφη/ Trebanal Creative Studio

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