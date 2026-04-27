

22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

7-10 Μαΐου 2026, με τιμώμενη χώρα την Βουλγαρία.

Από την Πέμπτη 7 μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO.

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά διοργάνωσης από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) που ιδρύθηκε το 2024. Η ΔΕΒΘ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες σε μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων του ΕΛΙΒΙΠ που εκτείνονται πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

Τιμώμενη χώρα για το 2026 είναι η Βουλγαρία.

Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα: Γενιά Αναγνωστών / Δημιουργοί Βιβλίων (GeneReaders_BookGenerators) και συνδέεται με το Έτος Φιλαναγνωσίας που έχει κηρύξει το ΕΛΙΒΙΠ για το 2026-27 με δράσεις ανά την Ελλάδα. Στη φετινή έκθεση θα συμμετέχουν 318 εκθέτες (εκδότες και φορείς), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία, ανάμεσά τους, 30 εκδοτικών οίκων που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Θα πραγματοποιηθούν 330 εκδηλώσεις για ενήλικες που ξεκινούν ήδη από το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου. 25 είναι οι ξένοι συγγραφείς που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ 40 διακεκριμένοι επαγγελματίες από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως συμμετέχουν στο fellowship programme. Στο δε Επαγγελματικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν 8 εξέχοντες εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και υπουργείων και 3 συγγραφείς από το θεσμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας (European Union Prize for Literature - EUPL). 104 είναι οι εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους που θα διοργανώσουν 40 εκδοτικοί οίκοι και 17 εκπαιδευτικοί & πολιτιστικοί φορείς. Η έκθεση θα υποδεχτεί περισσότερες από 60 οργανωμένες ομάδες από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και ειδικά σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, με τη συμμετοχή περίπου 2500 μαθητών σε συντονισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα, επιπλέον ομάδες μαθητών θα επισκεφθούν την Έκθεση για περιήγηση, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις.

Βασικές θεματικές της 22ης ΔΕΒΘ:

Η ΔΕΒΘ εστιάζει στη φιλαναγνωσία διερευνώντας παράλληλα το πώς καλλιεργείται η νέα GeneReaders / Γενιά αναγνωστών. Η θεματική αυτή διέπει ολόκληρο το πρόγραμμα της ΔΕΒΘ. Παράλληλα, εκκινώντας πάντα από τη Φιλαναγνωσία, και συγκεκριμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα, θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στους θεματικούς άξονες: Το μέλλον των εκδόσεων και των βιβλιοπωλείων, Διεθνείς εκδοτικές αγορές: το ισπανικό φαινόμενο, Μικρές γλώσσες / Μεγάλες λογοτεχνίες, Books & Media και

Αγορά και Πώληση Δικαιωμάτων: λογοτεχνικοί πράκτορες και διεθνείς τάσεις.

Επαγγελματικό Πρόγραμμα

Το ΕΛΙΒΙΠ ετοίμασε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναρπαστικές, πρωτότυπες θεματικές και διάλογο με μερικά από τα πιο σημαντικά και πρωτοπόρα ονόματα στον διεθνή επαγγελματικό χώρο του βιβλίου.

Η Lisa Keil, Υπεύθυνη έργου για τον Εθελοντισμό στο Stiftung Lesen (μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Γερμανία που προωθεί την ανάγνωση και την αλφαβητισμό) και ο Miha Kovač, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα, θα παρουσιάσουν έρευνες και τακτικές φιλαναγνωσίας στη Γερμανία και Σλοβενία.

Στο στρογγυλό τραπέζι EURead “Investing in Reading” που οργανώνει το «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» θα συνομιλήσουν οι Valentina Stoeva [Πρόεδρος του ευρωπαϊκού δικτύου EURead που προωθεί την ανάγνωση και την αλφαβητισμό στην Ευρώπη] και Lovisa Fhager Logothetis [Γενική Γραμματέας του Bonnier Family Foundation, που υλοποιεί προγράμματα για την προώθηση της ανάγνωσης ανηλίκων].

Η Senja Požar [Διευθύντρια Σύνταξης του Journal for Artificial Intelligence and Sustainable Development (JAISD) και Οικονομική Υπεύθυνη στο IRCAI υπό την αιγίδα της UNESCO στο Ινστιτούτο Jožef Stefan, Λιουμπλιάνα] θα παρουσιάσει έρευνες που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και η Δρ Jessica Sänger [Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στην Ένωση Γερμανών Εκδοτών και Βιβλιοπωλών] με τον José Borghino [Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών] θα αναφερθούν στις προκλήσεις της ελευθερίας της έκφρασης και το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΤΝ.

Για το «Ισπανικό φαινόμενο» θα μιλήσει ο José Manuel Anta [Διευθύνων Σύμβουλος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλίου]. Ειδικότερα, διερευνάται το πώς ο εκδοτικός κλάδος της Ισπανίας έχει συνεχή ανοδική πορεία και ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, χάρη στο παγκόσμιο ισπανόφωνο αναγνωστικό κοινό, τις εξαγωγές και την ισχυρή εγχώρια βιβλιοφιλική κουλτούρα. Επίσης, ο Jesús González González [Αν. Γενικός Διευθυντής για την Προώθηση του Βιβλίου, της Ανάγνωσης και της Ισπανικής Λογοτεχνίας στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας] θα μιλήσει για τα χρηματοδοτικά εργαλεία μετάφρασης της Ισπανικής γλώσσας.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας (EUPL) φιλοξενεί στρογγυλό τραπέζι με τρεις συγγραφείς του: Τον Μάκη Μαλαφέκα [Ελλάδα], την Lusine Kharatyan [Αρμενία] και την Anja Mugerli [Σλοβενία] που απέσπασε το βραβείο 2021. Θα συντονίσει η Anne Bergman-Tahon (Διευθύντρια της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών). Το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου θα διοργανώσει στρογγυλό τραπέζι για το παιδικό βιβλίο και το βιβλίο ως αντικείμενο μνήμης και ταυτότητας, ενώ η Book Press – Δίκτυο των 8 διοργανώνει συζήτηση, που απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, για το ρόλο των παιδικών βιβλιοθηκών στη δημιουργία αναγνωστών.

Θα διοργανωθούν πάνελ για την επιτυχία της κοινότητας του TikTok, BookTok, αλλά και τη σχέση της λογοτεχνίας με τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι βιβλιοπωλείων της Β. Ελλάδας για να συζητήσουν για τις προκλήσεις των βιβλιοπωλείων της περιφέρειας.

Επαγγελματίες του βιβλίου που θα επισκεφθούν την έκθεση στο πλαίσιο του fellowship programme, θα συμμετάσχουν σε τρία πάνελ με έμφαση στις διεθνείς αγορές βιβλίου και τις εφαρμοσμένες πρακτικές ΤΝ.

Επιπλέον, εκπρόσωποι του εκδοτικού χώρου της τιμώμενης χώρας θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό στοιχεία της εκδοτικής τους βιομηχανίας και θα συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της λογοτεχνίας τους στα ελληνικά.

Fellowship programme

Στην τέταρτη πλέον χρονιά του, το δημοφιλές πρόγραμμα fellowship στο Κέντρο Δικαιωμάτων Διάλογος συγκέντρωσε 191 αιτήσεις από 61 χώρες. Επιλέχθηκαν - από το ΕΛΙΒΙΠ και από τους συνδέσμους εκδοτών - 20 επαγγελματίες από 15 χώρες (Αρμενία, Ρουμανία, Πολωνία, Αίγυπτος, Τσεχία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ). Δέκα επιπλέον επαγγελματίες θα εκπροσωπήσουν την τιμώμενη χώρα, ενώ άλλοι δέκα επαγγελματίες του βιβλίου έχουν δηλώσει ανεξάρτητα συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά περισσότερες από 20 εκδηλώσεις.

Αξιοσημείωτος φέτος ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων από Μ. Βρετανία, Ιταλία (τιμώμενη χώρα το 2025), Ισπανία, Τουρκία, Ινδία. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η συμμετοχή σημαντικών εκδοτικών οίκων, όπως οι Farrar, Straus and Giroux (US), Penguin Random House UK, Grupo Planeta (Spain), Mondadori Group (Italy), Editions Gallimard (France), Harper Collins (Holland), κ.ά.

Συγγραφείς απ’ όλον τον κόσμο

Η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, εικονογράφων και μεταφραστών. Ανάμεσα στους επισκέπτες από το εξωτερικό θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Dominic Amerena, μία από τις νέες ελπιδοφόρες φωνές της Αυστραλέζικης λογοτεχνίας, που θα παρουσιάσει το πολυβραβευμένο του ντεμπούτο «Τα θέλω όλα» (εκδ. Γεννήτρια). Τον διεθνούς φήμης Κουβανό ποιητή Víctor Rodríguez Núñez που μεταφράζεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα με την ποιητική ανθολογία του «Άγρια άλγεβρα» (εκδ. Ειρήνη). Τον Ισλανδό ποιητή Haukur Ingvarsson και την Βάσκα ποιήτρια Tere Irastortza Garmendia που θα συμμετέχουν σε συζητήσεις για τις Όψεις της σκανδιναβικής & Βόρειων Χωρών ποίησης και για τη Σύγχρονη ισπανόφωνη ποίηση αντίστοιχα (εκδ. Σαιξπηρικόν). Τον διεθνούς φήμης παλαιστίνιο ποιητή Najwan Darwish που θα παρουσιάσει τη δίγλωσση έκδοση του βιβλίου του «Κάθε φορά που πλησιάζω μια καταιγίδα» (εκδ. Κυβέρτι).

Η Ιρανο-Σουηδή συγγραφέας Athena Farrokhzad και ο Ελληνο-Σουηδός μεταφραστής και συγγραφέας Αντώνης Μπογαδάκης θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους «Η χρονιά του γαϊδάρου» και «Ο περίπατος των δέντρων». Μαζί τους θα συμμετάσχει ο Έλληνας ποιητής Πέτρος Ισαακίδης, ο οποίος ζει στο Κέιπ Τάουν, και θα μιλήσει για το βιβλίο του «Volcanoed / Ηφαιστειωθείς» (εκδ. Θράκα).

Οι πολυβραβευμένοι συγγραφείς Evald Flisar και Sarai Shavit επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να παρουσιάσουν τις ελληνικές εκδόσεις τους, τα μυθιστορήματα «Η Αλίκη στη χώρα των τεράτων» & «Κοίτα από το παράθυρο» και το ποιητικό μυθιστόρημα «Σχήματα Λόγου» αντίστοιχα (εκδ. Βακχικόν),με την υποστήριξη τουCreative Europe και της πρεσβείας της Σλοβενίας στην Αθήνα.

Ο Dato Magradze, ένας από τους σημαντικότερους Γεωργιανούς ποιητές, υποψήφιος για Νόμπελ Λογοτεχνίας 2011 και στιχουργός του εθνικού ύμνου της χώρας του, θα παρουσιάσει την ποιητική του συλλογή «Η γόνιμη» (εκδ. Εντύποις), ενώ ο Virgjil Muçi, μία από τις δυναμικότερες λογοτεχνικές φωνές της Αλβανίας, θα μας συστήσει την «Πριγκίπισσα της Σελήνης» (εκδ. Ευρασία). Παρόντες στην έκθεση θα είναι και οι Adnan Özer και Cenk Gündoğdu (εκδ. Γκοβόστης), από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης Τουρκικής λογοτεχνίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε συζήτηση για τους Ποιητές μέσα κι έξω από τον πόλεμο.

Ο καθηγητής Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Tudor Dinu (εκδ. Ακρίτας) έρχεται στη Θεσσαλονίκη καλεσμένος του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρουμανίας, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα και συγγραφέαςMiha Kovač παρουσιάζει το δοκίμιό του «Διαβάζω άρα υπάρχω. Δέκα λόγοι να διαβάζουμε βιβλία στην ψηφιακή εποχή» (εκδ. Το Μέλλον) σχετικά με τη φιλαναγνωσία, ενώ οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης καλούν τον Robert Hayden, Ομότιμο Καθηγητή στο Τμήμα Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ για την παρουσίαση του βιβλίου του«Από τη Γιουγκοσλαβία στα Δυτικά Βαλκάνια: Μελέτες ενός ευρωπαϊκού διαμελισμού, 1991-2011».

Ο Sandrone Dazieri, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής αστυνομικής λογοτεχνίας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, καλεσμένος του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Συγγραφέας, σεναριογράφος και δημοσιογράφος, έχει γνωρίσει διεθνή επιτυχία με την τριλογία «Colomba Caselli», με πρώτο τίτλο το «Σκότωσε τον Πατέρα», ενώ ως σεναριογράφος και headwriter έχει επιμεληθεί αρκετές εξαιρετικά επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Γκαίτε και του Ιδρύματος Heinrich Böll Θεσσαλονίκης, ο Valentin Groebner παρουσιάζει το βιβλίο του «Retroland» (εκδ. Λέμβος), μας ταξιδεύει σε τόπους όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει και εξερευνά πώς γεννήθηκε ο «τουρισμός της Ιστορίας».

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης φέρνει στην έκθεση και τον μπεστ σέλερ συγγραφέα Carsten Henn με το τρυφερό, βιβλιοφιλικό του μυθιστόρημα «Ο ταχυδρόμος των βιβλίων» (εκδ. Μεταίχμιο), αλλά και τον Leif Randt με το μυθιστόρημά του «Allegro Pastell» (εκδ. Ελκυστής), που θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ερωτικά μυθιστορήματα των Millennials.

Καλεσμένη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης είναι η Αλγερινή λογοτέχνις Kaouther Adimi με το βιβλίο της «Με άνεμο κακό» (εκδ. Πόλις), ένα σαρωτικό πορτρέτο της Αλγερίας, που εκτείνεται σχεδόν σε έναν αιώνα, από τον αποικισμό μέχρι τον αγώνα για ανεξαρτησία, μέχρι το 1992, όταν η χώρα βυθίζεται σε εμφύλιο πόλεμο. Η Πρεσβεία της Πολωνικής Δημοκρατίας μας συστήνει την Urszula Honek, τηδιακεκριμένη Πολωνή δημιουργό και νικήτρια του Grand Prix στον ποιητικό διαγωνισμό Rainer Maria Rilke, η οποία έρχεται με τη συλλογή διηγημάτων «Λευκές νύχτες» που την έβαλε στη λίστα του International Booker Prize 2024.

Παιδικό-Εφηβικό πρόγραμμα

104 είναι οι εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους που θα διοργανώσουν 40 εκδοτικοί οίκοι και 17 εκπαιδευτικοί & πολιτιστικοί φορείς. Οι 40 από αυτές απευθύνονται σε οργανωμένες ομάδες μαθητών.

Την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με την έγκριση και την πολύτιμη συνεργασία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Α' θμιας και Β' θμιας Εκπαίδευσης ν. Θεσσαλονίκης, η Έκθεση θα υποδεχτεί περισσότερες από 60 οργανωμένες ομάδες από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και ειδικά σχολεία των νομών Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, με τη συμμετοχή περίπου 2500 μαθητών σε συντονισμένες εκδηλώσεις. Παράλληλα, επιπλέον ομάδες μαθητών θα επισκεφθούν την Έκθεση για περιήγηση, ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Ελλήνων εικονογράφων με θέμα«Η Βιβλιοθήκη των Ηρώων Ex Libris από τη Λογοτεχνία της Φαντασίας» σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, καθώς και αντίστοιχη Μαθητική έκθεση με τη συμμετοχή σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και αφιέρωμα στην τιμώμενη χώρα Βουλγαρία με τίτλο «BGR – Γράμματα που ενώνουν. Γέφυρες και περάσματα» - σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών με podcasts και ζωντανές αφηγήσεις από τη λαϊκή προφορική παράδοση της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για παιδιά από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το ελληνικό τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, το Διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών.

Τιμώμενη Χώρα:

Την τελευταία δεκαετία η βουλγαρική λογοτεχνία αποκτά όλο και μεγαλύτερη ορατότητα διεθνώς. Εξέχουσες φωνές της σύγχρονης βουλγαρικής πεζογραφίας κερδίζουν παγκόσμια αναγνώριση ενώ εκδίδονται πολυάριθμες μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες. Η βουλγαρική λογοτεχνία είναι περήφανη για το Διεθνές Βραβείο Booker του Georgi Gospodinov (2023), καθώς και για την επιλογή της Rene Karabash για τη βραχεία λίστα του ίδιου βραβείου (2026). Το 2024, 2025 και 2026 δεκάδες μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές και διηγήματα εκδόθηκαν σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο. Οι Βούλγαροι συγγραφείς και οι μεταφραστές τους γίνονται ευρύτερα γνωστοί εντός και εκτός συνόρων μέσα από βραβεία EUPL και υποψηφιότητες PEN, ενώ ταλαντούχοι εικονογράφοι συμμετέχουν σε σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και διεθνείς εκθέσεις βιβλίου

Από την Βουλγαρία ειδικότερα θα συμμετέχουν: Η Elena Alexieva, μία από τις πιο εμβληματικές σύγχρονες Βουλγάρες συγγραφείς και θεατρικές συγγραφείς, η συλλογή διηγημάτων της οποίας, «Η διακοπή της σαμσάρας», μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδ. Βακχικόν. Η Iana Boukova, μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού ποίησης ΦΡΜΚ. Ποιητικές συλλογές της κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδ. Ίκαρος, ΦΡΜΚ και Μικρή Άρκτος, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει και μυθιστόρημά της από τις εκδ. Αντίποδες. Η Rene Karabash (*Irena Ivanova), συγγραφέας, σεναριογράφος και θεατρική συγγραφέας που έχει κάνει αίσθηση με την «Ορκισμένη» (εκδ. Μεταίχμιο), έναν queer στοχασμό για την ομοφυλοφιλική αγάπη, την οικογένεια και την τιμή, ενώ σύντομα αναμένεται το καινούργιο της βιβλίο «Γράμματα του Ομάρ στη μελλοντική του σύζυγο». Η Teodora Dimova, μέλος της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών και μία από τις πιο αναγνωρισμένες Βουλγάρες συγγραφείς, την οποία γνωρίζουμε στην Ελλάδα από τα βιβλία της «Οι Μητέρες» και «Λαβωμένοι» (εκδ. Έναστρον), ενώ ετοιμάζεται το τρίτο της βιβλίο «Δεν σας γνωρίζω». Η Ina Valchanova, δημοσιογράφος, συγγραφέας και παραγωγός ραδιοφωνικού θεάτρου, το βιβλίο της οποίας «Η Νήσος Κραχ» θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις εκδ. Βακχικόν. Ο Alexander Sekulov είναι από τους πιο ενδιαφέροντες σύγχρονους βραβευμένους Βούλγαρους συγγραφείς και θεατρικός συγγραφέας στο Drama Theater – Plovdiv. Η διακεκριμένη Kapka Kaneva, συγγραφέας, εικονογράφος και σχεδιάστρια βιβλίων. Ο Todor P. Todorov, φιλόσοφος και πεζογράφος. Η Zornitsa Hristova, συγγραφέας και αρχισυντάκτρια του ειδησεογραφικού μέσου για παιδιά Vijte, που «απολαμβάνει την ποικιλία ερωτήσεων των παιδιών — καθώς και την πρόκληση να τις απαντήσει». Επίσης στην ΔΕΒΘ θα έρθει ο Σπύρος Ν. Παππάς, ερευνητής στον τομέα της λογοτεχνίας, συγγραφέας και μεταφραστής που μεταξύ άλλων έχει γράψει εκτενή αφιερώματα στο έργο του Georgi Gospodinov και του Svetoslav Minkov, καθώς και η Blagorodna (Rony) Filevska-Panagou, ιστορικός-εθνολόγος (PhD), δημοσιογράφος και βραβευμένη μεταφράστρια από τα βουλγαρικά και τα ελληνικά, καθώς και μέλος του PEN Greece.

Στο επαγγελματικό πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχουν δέκα εκδότες από τη Βουλγαρία, δίνοντας την ευκαιρία στους Έλληνες συγγραφείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πεζογραφίας, του παιδικού βιβλίου, της ποίησης και του non-fiction να αποκτήσουν μεγαλύτερη ορατότητα στη Βουλγαρία, μέσα από περισσότερες μεταφράσεις ελληνικών τίτλων στα βουλγαρικά.

Εκτός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΔΕΘ-HELEXPO, στρατηγικούς συνεργάτες της ΔΕΒΘ, θα υπάρξουν και φέτος συνέργειες με φορείς, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το ΚΘΒΕ, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το MOMus, η ΕΡΤ, ενώ για ακόμη μία χρονιά η Fraport διαθέτει χώρους για την προβολή της έκθεσης στο αεροδρόμιο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διοργανωθούν στην πόλη δράσεις εξωστρέφειας και φιλαναγνωσίας και καλλιτεχνικά events που θα ανακοινώνονται από τη διοργάνωση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 22ης ΔΕΒΘ θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://www.thessalonikibookfair.gr/

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ–HELEXPO, τους Έλληνες εκδότες και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027. Η ΔΕΒΘ είναι μέλος του Φόρουμ Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκθέσεων Βιβλίου ALDUS UP.

