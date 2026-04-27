Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Μαΐου 2026, στην Α’ Προβλήτα (Αποθήκη Δ’) του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετά την επιτυχημένη περσινή πρώτη διοργάνωση, το Φεστιβάλ επιστρέφει ως μια ανοιχτή γιορτή εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ενεργής κοινωνικής συμμετοχής, φιλοδοξώντας να αναδείξει τον ρόλο του πολίτη στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, ενημερωτικά περίπτερα, παρουσιάσεις και δραστηριότητες για παιδιά, με έμφαση σε θεματικές όπως η υγεία, η πρόληψη, το περιβάλλον, η βιωσιμότητα και η συμπερίληψη.

Έναρξη με επίκεντρο τον πολιτισμό και την κοινωνία

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα είναι αφιερωμένη στη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης. Στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης (έναρξη προβολών 7 μ.μ.) και σε συνεργασία με το Drama International Short Film Festival, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινιών μικρού μήκους με κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο.

Στο πρόγραμμα των προβολών περιλαμβάνονται οι ταινίες:

Θεματικές ημέρες Φεστιβάλ

• Δευτέρα 4 Μαΐου: Εγκαίνια & Πολιτισμός – Η τέχνη ως μέσο κοινωνικής αφύπνισης

• Τρίτη 5 Μαΐου: Υγεία & Πρόληψη – Εκπαίδευση και πρακτικές δεξιότητες για όλους

• Τετάρτη 6 Μαΐου: Περιβάλλον – Βιώσιμη ανάπτυξη και καθημερινές πρακτικές

Δράσεις και συμμετοχή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Βιωματικά εργαστήρια πρώτων βοηθειών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

• Ενημερωτικά περίπτερα των τομέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

• Επιδείξεις πρώτων βοηθειών για πολίτες και κατοικίδια

• Δράσεις για παιδιά με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας

Το Φεστιβάλ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να γίνουν μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και συμμετοχή.

Ο Καμβάς των Καθημερινών Δράσεων

Σταθερές Παράλληλες Δράσεις από το πρωί έως το βράδυ.

72 Ώρες Αυτάρκειας: Η τέχνη της επιβίωσης μέσα από έναν Σάκο Έκτακτης Ανάγκης.

Πρώτες Βοήθειες σε 10': Μια γρήγορη μύηση στην αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Τοίχος των Κινήτρων: «Εγώ συμμετέχω γιατί…» – Ένα ζωντανό μωσαϊκό σκέψεων των πολιτών.

Μικροί Εθελοντές: Βιωματικά εργαστήρια που μετατρέπουν το παιχνίδι σε κοινωνική συνείδηση.

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 – Ψυχική Υγεία και Ανθεκτικότητα

«Η τέχνη της φροντίδας ως αφετηρία»

Σταθερές Παράλληλες Δράσεις από το πρωί έως το βράδυ.

09:00 – 12:00 | Ζωγραφιές που αλλάζουν την όψη, ο «Τροχός της Φροντίδας» και το Παιχνίδι Αλεξίπτωτο.

17:30 | Υποδοχή επισκεπτών – λειτουργία δράσεων στον χώρο του Φεστιβάλ

18:30 | Επίσημα Εγκαίνια από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

19:00 | Κινηματογραφικές Προβολές - σε συνεργασία με το Drama International Short Film Festival, όπου αναδεικνύεται τη δύναμη της τέχνης ως φορέα κοινωνικής αλλαγής.

Προβολή δύο ταινιών μικρού μήκους:

• «Τζαφάρ» (διάρκεια 3΄) της Κας Νάνσυ Σπετσιώτη. Μια λιτή αλλά ιδιαίτερα δυνατή ταινία μυθοπλασίας όπου η σκηνοθέτρια, με κινηματογραφική οικονομία και ευαισθησία, δημιουργεί ένα ισχυρό σχόλιο πάνω στη στάση της κοινωνίας απέναντι στο «διαφορετικό».

• «Φθινοπωρινά Χριστούγεννα» (διάρκεια 20΄) του Κου Κώστα Μπακούρη. Μια συγκινητική ταινία μυθοπλασίας που αναδεικνύει με τρυφερότητα τη δύναμη της οικογενειακής αγάπης, της παιδικής αθωότητας και της ελπίδας, ενώ παράλληλα φωτίζει την ψυχολογική διάσταση της ασθένειας και τη σημασία της ανθρώπινης στήριξης σε δύσκολες στιγμές.

19:30 | Ακολουθεί θεματική συζήτηση με εκπροσώπους του πολιτισμού, εστιάζοντας στο κοινωνικό αποτύπωμα της συμμετοχής και της τέχνης.

20:00 | Συμμετοχική δράση κοινού. «Εγώ συμμετέχω γιατί…»

Τρίτη 5 Μαΐου 2026 - Υγεία και Πρώτες Βοήθειες

Σταθερές Παράλληλες Δράσεις από το πρωί έως το βράδυ.

10:00 – 12:30 | Εισαγωγή Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τη διαχείριση της υγείας και Επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών.

11:30 – 12:30 | Πρώτες Βοήθειες στα κατοικίδια ζωάκια μας

17:00 – 18:00 | Πρώτες Βοήθειες για πολίτες και κατοικίδια

18:00 – 19:00 | Επίδειξη ΚΑΡΠΑ BLS αλυσίδα επιβίωσης

19:00 – 20:00 | ‘’Η αντανάκλαση της εσωτερικής ανεπάρκειας’’, Η Σύμβουλος Αναπηρίας, Παρασκευή Σαλαβγιά, ξεδιπλώνει μέσα από βιωματικές ιστορίες την πραγματικότητα της τραυματισμένης μας προσωπικότητας.

Μας προσφέρει τα κίνητρα και τα εργαλεία για να ξανααγκαλιάσουμε με αγάπη και τρυφερότητα όλες τις πτυχές του εαυτού μας, αλλά και να κατανοήσουμε με μεγαλύτερη συναίσθηση τους ανθρώπους γύρω μας.

20:00 – 21:00 | Νυχτερινή Προβολή Κοινωνικού φιλμ κάτω από τα αστέρια του Λιμανιού.

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 - Περιβάλλον & Βιωσιμότητα

Σταθερές Παράλληλες Δράσεις από το πρωί έως το βράδυ.

09:00 – 12:00 | Cleaningans – “Project ΣχολECO”

·Οπτικοακουστική παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού.

·“Cleaningans Museum”, κάθε σκουπίδι κρύβει μια ιστορία!

·“Εσύ που θα έριχνες το σκουπίδι σου;”, παιχνίδι ανάπτυξης κριτικής σκέψης μέσω κατηγοριοποίησης απορριμμάτων.

·“Τροχός της Φύσης”, παιχνίδι ερωτήσεων με θέμα το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

10:00 – 13:00 | Δημιουργώντας μια Βιώσιμη Πόλη: Από το «Σκουπιδομπάσκετ» μέχρι τον συμμετοχικό σχεδιασμό της πόλης μας.

18:00 – 20:00 | Βιώσιμη Πόλη - Cleaningans

20:00 – 21:00 | Νυχτερινή Προβολή Κοινωνικού φίλμ. Η Γιορτή της Λήξης: Μια εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους όσους επέλεξαν να συμμετέχουν.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM