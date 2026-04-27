Megalopolis Theater Run

Το event διοργανώνεται από τον Δήμο Μεγαλόπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας την Κυριακή 10 Μαϊου στις 10:00 π.μ.

Στο πλαίσιο της Διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν αγώνες 10 χλμ., 5 χλμ. (και για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων) και 1 χλμ. (και για μαθητές Δημοτικών Σχολείων).

Το σημείο εκκίνησης και τερματισμού καθώς και όλες οι υποστηρικτικές λειτουργίες της Διοργάνωσης αλλά και οι άλλες εκδηλώσεις που θα μετατρέψουν τον αγώνα σε μια γιορτή θα βρίσκονται μπροστά από την πλατεία Ηρώων της Μεγαλόπολης.

Πρόθεση του Δήμου Μεγαλόπολης και της Οργανωτικής επιτροπής είναι η σύνδεση της διοργάνωσης και η προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Μεγαλόπολης και του αρχαίου θεάτρου, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική υπηρεσία, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Επιμελητήριου Αρκαδίας, να καθιερώσει την ετήσια μεγάλη και μαζική αυτή Διοργάνωση και να αναδείξει το αρχαίο θέατρο της πόλης, αλλά και τις ομορφιές του Δήμου Μεγαλόπολης!

Οι on-line εγγραφές πραγματοποιούνται στο www.megalopolistheaterrun.gr

«Ελάτε να τρέξουμε στον τόπο που γέννησε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαιότητας!»

