27ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών στη Σίνδο του Δήμου Δέλτα

Το πιο μουσικό, το πιο χαρούμενο, το πιο νεανικό ετήσιο ραντεβού της Ελλάδας και της Ευρώπης. Άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μία χρονιά προστίθεται στην επιτυχημένη πορεία ενός μεγάλου καλλιτεχνικού γεγονότος, του Διεθνούς Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών! Ένα Φεστιβάλ συνδεδεμένο με το καλοκαίρι, με τον δήμο μας, με την τέχνη της μουσικής!

Εννιά ορχήστρες από 5 χώρες ( Γερμανία, Λετονία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα) και περίπου 500 νέοι μουσικοί θα συμμετάσχουν στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του Δήμου Δέλτα, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Αυγούστου 2026, στον αύλειο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Σίνδου. Η τελετή έναρξης με ένα φαντασμαγορικό θέαμα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στις 9 μ.μ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με την Ορχήστρα Νέων Σίνδου όπου διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μίλτος Πολυχρονίδης ενώ με την ορχήστρα συμπράττουν η Ρένα Μόρφη, η Στέλλα Φαρμάκη και ο Γιώργος Περίν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στον 27ο χρόνο του, το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Δέλτα, έχει διαγράψει σημαντική παρουσία όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή μουσικό ορίζοντα, γεγονός που υπογραμμίζεται με σπουδαίες κριτικές από τον εθνικό Τύπο και τα διεθνή δίκτυα (όπως η IFEA – Παγκόσμιο Δίκτυο Φεστιβάλ και η WASBE – Παγκόσμια Ένωση Αρχιμουσικών).

Το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών ξεκίνησε το 1998 με τη χαρακτηριστική φράση «Η μουσική μας ενώνει». Πολύ σύντομα, μέσα από τη μουσική, ενώθηκε με σημαντικές αξίες και ιδέες: τον εθελοντισμό, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την επιστροφή των αρχαίων γλυπτών στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα για το περιβάλλον.

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