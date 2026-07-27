2ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Οινουσσών

Το Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Οινουσσών επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσκαλώντας παιδιά και οικογένειες σε ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, δημιουργίας και φαντασίας.

Με κεντρικό θέμα «Ο γύρος του κόσμου σε 5 μέρες», οι Οινούσσες μετατρέπονται από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, σε έναν ζωντανό τόπο εξερεύνησης, δημιουργίας και πολιτισμού. ‘Ολα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα παιχνιδιού, δημιουργικών εργαστηρίων, μουσικής, θεματικών αποστολών και βιωματικών δράσεων που συνδυάζουν τη γνώση με την ψυχαγωγία.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατέχει η φιλοξενία του Κινητού Πλανηταρίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αστρονομίας Χίου. Μέσα από εντυπωσιακές προβολές και διαδραστικές εμπειρίες αστρονομίας, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο διάστημα και να γνωρίσουν από κοντά τα μυστικά του σύμπαντος.

Στόχος του φεστιβάλ παραμένει η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της βιωματικής μάθησης, καθώς και η ανάδειξη της πολιτιστικής εξωστρέφειας του νησιού μέσα από δράσεις που προσφέρουν στα παιδιά μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία.

Το Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Οινουσσών συνεχίζει να επενδύει στη δύναμη της παιδικής φαντασίας και στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν, ενώνουν και αφήνουν όμορφες αναμνήσεις.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ