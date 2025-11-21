Το 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου φιλοξενείται στις αίθουσες CINOBO ΟΠΕΡΑ 1, ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX 2 και STUDIO New Star Art Cinema.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

(σε συνεργασία με τη Feelgood)

Πέμπτη 20/11, στις 20:30, στο Cinobo Όπερα 1

Ταινία Έναρξης, σε πανελλήνια πρεμιέρα:

ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΓΑΠΗ

Sorda / Deaf



Σκηνοθεσία: Eva Libertad

Πρωταγωνιστούν: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

(σε συνεργασία με τo Cinobo)

Τετάρτη 26/11, στις 20:30, στο Cinobo Όπερα 1

Ταινία Λήξης, σε πανελλήνια πρεμιέρα:

FATHER

Otec

Σκηνοθεσία: Tereza Nvotová

Πρωταγωνιστούν: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αναλυτικά οι 12 ταινίες (σε αλφαβητική σειρά):



ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ | Receptions

Ελλάδα, Βουλγαρία – 2025 – Έγχρωμη – 104’

Του Φίλιππου Τσίτου

ΕΚΤΡΟΠΗ | Diversion

Κύπρος – 2025 – Έγχρωμη – 96’



Του Μαρίνου Καρτίκκη



Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ | Winter Sea

Ελλάδα – 2025 – Έγχρωμη – 108’



Του Νίκου Κορνήλιου

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ | Little Man-Eater

Ελλάδα – 2025 – Έγχρωμη – 101’



Του Γιάννη Φάγκρα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ | Smaragda – I Got Thick Skin and I Can’t Jump

Κύπρος – 2024 – Έγχρωμη – 99’



Του Αιμίλιου Αβραάμ

DON'T CALL ME MAMA | Se Meg

Νορβηγία – 2025 – Έγχρωμη – 108’

SORELLA DI CLAUSURA

Ρουμανία, Σερβία, Ιταλία, Ισπανία – 2025 – Έγχρωμη – 107’

BROKEN VOICES | Sbormistr

Τσεχία, Σλοβακία – 2025 – Έγχρωμη – 106’

PHANTOMS OF JULY | Sehnsucht in Sangerhausen

Γερμανία – 2025 – Έγχρωμη – 90’

JULIAN

Βέλγιο, Ολλανδία – 2025 – Έγχρωμη – 91’

THE OTHER SIDE OF SUMMER /Na druhé straně léta

Τσεχία, Κροατία – 2025 – Έγχρωμη – 85’

SILENT REBELLION |À bras-le-corps

Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία – 2025 – Έγχρωμη – 97’

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ





Αναλυτικά, οι 4 Επιτροπές Βραβείων

του 38ου Πανοράματος

(τα βραβεία ανακοινώνονται και απονέμονται

στην Τελετή Λήξης, που θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 26/11, στις 20.30,

στον κινηματογράφο CINOBO ΟΠΕΡΑ 1





ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ



Πρόεδρος Επιτροπής Γιώργος Αρβανίτης (Ελλάδα)

Jeanine Meerapfel (Αργεντινή-Γερμανία)

Nick Broomfield (UK)





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / FIPRESCI



Gerhard Midding (Γερμανία)

Andrea Bosco (Ιταλία)

Φιλιππος Χατζίκος (Ελλάδα)





ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / ΠΕΚΚ



Κωνσταντίνος Μπλάθρας

Γιάννης Κρουσίνσκυ

Καλλίτσα Βλάχο





(με ψηφοφορία των θεατών στον κινηματογράφο, μετά τη λήξη

κάθε προβολής του Ευρωπαϊκού Διαγωνιστικού Τμήματος)



ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΕΦΙΑΛΤΗ ΜΟΥ

(80 χρόνια από τη βόμβα)

Επιγραμματικά οι ταινίες του αφιερώματος:

-ΚΑΥΤΗ ΒΡΟΧΗ - Kuroi Ame / Black Rain

Ιαπωνία/Japan - 1989 - Απρόμαυρη/B&W - 123’

Σκην./Dir.: Shôhei Imamura | Σεν.: Shôhei Imamura, Toshirô Ishidô

-ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑ - Genbaku No Ko / The Children of Hiroshima

Ιαπωνία/Japan - 1952 - Απρόμαυρη/B&W - 97’

Σκην./Dir.- Σεν./Scr.: Kaneto Shindō

-ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ / Hiroshima Mon Amour

Γαλλία/France, Ιαπωνία/Japan - 1959 - Απρόμαυρη/B&W - 90’

Σκην./Dir.:Alain Resnais | Σεν./Scr.: Marguerite Duras

-HIROSHIMA*

Ιαπωνία/Japan - 1953 - Απρόμαυρη/B&W - 104 ’

Σκην./Dir.: Hideo Sekigawa | Σεν.: Yasutarō Yagi

*Η ταινία προβάλλεται με δωρεάν είσοδο για το κοινό, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την Παρασκευή 21/11 στις 22.00, στον κινηματογράφο STUDIO NEW STAR ART CINEMA.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Επιγραμματικά οι ταινίες του αφιερώματος:





- Η ΕΝΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ - McCabe and Mrs. Miller

ΗΠΑ - 1971 - Έγχρωμη - 120’

Σκην.: Robert Altman | Σεν.: Robert Altman, Brian McKay

- Η ΜΕΓΑΛΗ MONOMAXIA - Pat Garrett and Billy The Kid

ΗΠΑ - 1973 - Έγχρωμη - 117’

Σκην.: Sam Peckinpah | Σεν.: Rudy Wurlitzer

-Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ - Tell Them Willie Boy Is Here

ΗΠΑ - 1969 - Έγχρωμη - 98’

Σκην.: Abraham Polonsky | Σεν.: Abraham Polonsky (βασισμένο στο βιβλίο του Harry Lawton, "Willie Boy: A Desert Manhunt"

-Ο ΝΕΚΡΟΣ - Dead Man

ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία - 1995 - Ασπρόμαυρη - 121’

Σκην.- Σεν.: Jim Jarmusch



-ΟΙ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ - Unforgiven

ΗΠΑ - 1992 - Έγχρωμη - 131’

Σκην.: Clint Eastwood | Σεν.: David Webb Peoples

-ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ - Little Big Man

ΗΠΑ - 1970 - Έγχρωμη - 150’

Σκην.: Arthur Penn | Σεν.: Calder Willingham (βασισμένο στο βιβλίο του Thomas Berger)



-MONTE WALSH

ΗΠΑ - 1970 - Έγχρωμη - 106’

Σκην.: William A. Fraker | Σεν.: David Zelag Goodman, Lukas Heller (βασισμένο στο μυθιστόρημα τουJack Schaefer)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

NA MLEČNOM PUTU / On the Milky Road

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο – 2016 - Έγχρωμη – 125’

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ / Comoara

Ρουμανία, Γαλλία - 2015 - Έγχρωμη - 89’

ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ / To Kill a Mocking Bird

ΗΠΑ - 1962 - Ασπρόμαυρη - 129’

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ / Stone Years

Ελλάδα – 1985 – Έγχρωμη – 142’

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 18.00-20.00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(Μασσαλίας 22, Αθήνα)



Η δίωρη προβολή συγκεντρώνει τις πιο αντιπροσωπευτικές και ώριμες δημιουργίες τελειοφοίτων από τις τέσσερις σημαντικότερες κινηματογραφικές σχολές της Αθήνας, της Σχολής Κιν/φου και Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου, του New York College, του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της SAE.



Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των νέων φωνών του ελληνικού σινεμά.



Είσοδος Ελεύθερη - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας



Ακολουθούν αναλυτικά οι ταινίες:Η ΘΛΙΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ

Σχολή: Metropolitan College

Ελλάδα – 2024 – Έγχρωμη – 15’Σκην: Χάρης Κουτρουμπόπουλος Σεν: Χάρης Κουτρουμπόπουλος Φωτ: Δημήτρης Πατινιώτης Μοντ: Γιώργος Αλεφαντής Ηθ: Σοφία Κούρου, Έφη Κάντζα



Μετά το θάνατο της γιαγιάς της, μια νεαρή γυναίκα δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλεια, μέχρι που μια επίσκεψη στο γηροκομείο ξυπνά ξεχασμένες αναμνήσεις και τη βοηθά να επανασυνδεθεί με τη μητέρα της.



ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣχολή: New York College Σπουδές Κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο του GreenwichΕλλάδα – 2024 – Έγχρωμη – 12’13''Σκην.: Αντώνιος Γκιαούρης | Σεν.: Αντζελίνα Κοντοπριά | Φωτ.: Αντώνιος Γκιαούρης, Σοφία Ρεβίθη | Ηθ.: Βίκη Κουλιανού, Σαλίνα Γαβαλά

Η 50χρονη Φοίβη που έχει σοβαρή σχέση με την 45χρονη Κατερίνα δίνει αγώνα για την επιμέλεια του παιδιού της, όταν ο εκδικητικός πρώην σύζυγός της την κατηγορεί άδικα ότι το κακοποιεί.



BUGS UNDER MY SKIN

Σχολή: SAE Athens

Ελλάδα – 2024 – Έγχρωμη – 26’Σκην.: Μάρκο Κρίμπαλης Ρούντιτς, Χαράλαμπος Ιωάννης Νικούλης | Αφήγηση: Μάρκο Κρίμπαλης Ρούντιτς | Μοντ.: Μάρκο Κρίμπαλης Ρούντιτς, Μελέτης Παππάς | Ηθ.: Μάρκο Κρίμπαλης Ρούντιτς, Χαράλαμπος Ιωάννης Νικούλης

Με αφορμή την αποχώρηση του Φλόκος, o ένας από τους δύο σκηνοθέτες της ταινίας, ο Μάρκο Κρίμπαλης, φανερώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην καταγραφή των εντόμων στον φακό τους.

FRAGMENTS

Σχολή: Metropolitan College

Ελλάδα – Έγχρωμο – 2025 – 16’ Σκην.: Αναστάσιος Παπαγιάννης | Σεν.: Αναστάσιος Παπαγιάννης | Φωτ.: Δημήτρης Μαυροφοράκης | Μοντ.: Αλεξία Τσούλου | Ηθ.: Χρήστος Καραβέβας, Μιχάλης Ψαλίδας

Μετά την κηδεία του πατέρα του, ο Άρης επισκέπτεται το σπίτι όπου εκείνος πέρασε τα τελευταία του χρόνια, για να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα. Μια διαδικασία που σύντομα θα τον φέρει αντιμέτωπο με όσα είχε αφήσει πίσω.

LAST TROPICS

Σχολή: Λυκούργου Σταυράκου

Ελλάδα, Γαλλία -2025 –Έγχρωμη – 19’Σκην. – Σεν.: Θανάσης Τρουμπούκης | Φωτ.: Κωνσταντίνος Κουκουλιός | Μοντ.: Γιάννης Χαλκιαδάκης | Ηθ.: Βασίλης Κουτσογιάννης, Ζωή Σιγαλού, Νικολάκης Ζεγκίνονογλου

Καθώς μια θαλάσσια επιδημία απειλεί το απομονωμένο τους ψαροχώρι, τρεις νεαροί ψαράδες καταφεύγουν στο παράνομο ψάρεμα με δυναμίτη.

PERPETUAL

Σχολή: New York College Σπουδές Κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο του Greenwich

Ελλάδα – 2024 – Έγχρωμη – 0’:60’’ Σκην.: Αντώνιος Γκιαούρης | Σεν.: Αντώνιος Γκιαούρης, Αφροδίτη Γεροκωνσταντή | Φωτ.: Αντώνιος Γκιαούρης | Μοντ.: Αντώνιος Γκιαούρης | Ηθ.: Αφροδίτη Σπιροπούλου

Η Φρίντα κάνει αγώνα να νικήσει τον εθισμό της, που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία της. Παλεύει καθημερινά με την απόφαση αν θα υποκύψει στην επιθυμία της ή θα φανεί δυνατή και θα αντισταθεί.

SHOULD I CHANGEΣχολή: New York College Σπουδές Κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο του GreenwichΕλλάδα – 2025 – Έγχρωμη – 11’Σκην.: Βασίλης Αγγλιάς | Σεν.: Βασίλης Αγγλιάς, Ηλίας Μπακάλης, Ευστρατία Βράκα | Φωτ.: Ηλίας Μπακάλης | Μοντ.: Ελευθερία Στεργίου, Βασίλης Αγγλιάς | Ηθ.: Ηλίας Μπακάλης, Ελισάβετ Χαβρέ, Νατάσα Μπίτρου, Ευστρατία Βράκα, Βασίλης Αγγλιάς

Έξι μήνες μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, ο 20χρονος Ηλίας, ετοιμάζεται για το πρώτο του ραντεβού μέσω Tinder. Οι φίλοι του μετατρέπουν την εμπειρία σε αυτοσχέδιο ντοκιμαντέρ για το σύγχρονο κόσμο των ραντεβού.

«ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ»ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 19:30

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(Πειραιώς 206, Ταύρος - Εκθεσιακός Χώρος 1ου Ορόφου)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | Επιμέλεια: Γιάννης ΨυχοπαίδηςΣυμμετέχουν οι εικαστικοί:

Βιργινία Αξιώτη, Αλέξανδρος Βέργης, Δημήτρης Κατσούδας,

Ιβάν Μαστερόπουλος, Βασίλης Παφίλης, Δέσποινα Φλέσσα,

Δήμητρα Χανιώτη, Κατερίνα Χριστοπούλου



Τα έργα που εκτίθενται βασίζονται στα φιλμ «Το προξενιό της Άννας», «Τα πέτρινα χρόνια», «Νύφες» και «Μικρά Αγγλία», και φιλοτεχνήθηκαν από 8 ζωγράφους, αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, υπό την επιμέλεια του ομότιμου καθηγητή και ζωγράφου, Γιάννη Ψυχοπαίδη.Διάρκεια έκθεσης:

18 Νοεμβρίου - 7 Δεκεμβρίου 2025

Ανοικτή καθημερινά, 18.00 - 22.00

Είσοδος Ελεύθερη

«ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΪΜΑΡΗΣ»ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 16:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

(Ομήρου 14 -16, Αθήνα)

ΗΜΕΡΙΔΑ



Το κίνημα που αποτελεί την καλύτερη καταγραφή της ιστορικής περιόδου που οδήγησε στην άνοδο της Ακροδεξιάς και την εμφάνιση του Χίτλερ. Η Συζήτηση θα αναφερθεί στη σχέση της τότε περιόδου και του κινηματογράφου της με τη σημερινή πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και όχι μόνο.



Ομιλητές:



Rainer Rother

Πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Ταινιοθήκης του Βερολίνου



Γεράσιμος Κουζέλης

Επίτιμος Καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών



Στέλιος Κούλογλου

Δημοσιογράφος



Παρουσιάζει και συντονίζει ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Διευθυντής του Πανοράματος



Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Γερμανικά και Ελληνικά, με ταυτόχρονη μετάφραση για το κοινό. Είσοδος ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NICK BROOMFIELD»



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 13.00-15.00

ΣΧΟΛΗ Λ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ (28ης Οκτωβρίου 65, Αθήνα)

MASTERCLASS ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ NICK BROOMFIELD



Ο Nick Broomfield είναι πρωτοπόρος μιας νέας μορφής ντοκιμαντέρ όπου ο δημιουργός δεν κρύβεται πίσω από την κάμερα αλλά εισβάλλει στο κάδρο, συμμετέχει, ρωτά, αποτυγχάνει και ξαναπροσπαθεί. Παρουσιάζοντας αυτή την ιδιότυπη τεχνική ο καταξιωμένος ντοκιμαντερίστας θα εστιάσει, στο πλαίσιο του masterclass, στη σχέση δημιουργού-θέματος, στη «σκηνοθετημένη» αυθορμησία, καθώς και στη θέση του ντοκιμαντέρ μεταξύ τέχνης, δημοσιογραφίας και ακτιβισμού.



Το έργο του προλογίζει ο διευθυντής του Πανοράματος,

Νίνος Φένεκ Μικελίδης



Την εκδήλωση συντονίζει ο υπεύθυνος Δράσεων Αγοράς,

Βασίλης Μαζωμένος



Το Masterclass θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά- Είσοδος Ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

«ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟ»ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 13.00-16.00

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ GIGELE VIVIER

(Σίνα 31, Αθήνα)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ



Μια ανοιχτή συζήτηση που εστιάζει στις στρατηγικές, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της διεθνούς διανομής του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Θα συζητηθούν τα κριτήρια επιλογής ταινιών για κυκλοφορία στο εξωτερικό, η δυναμική των ελληνικών παραγωγών στη διεθνή αγορά, αλλά και τα εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια, όπως τα φεστιβάλ, οι συμπαραγωγές και οι διεθνείς πλατφόρμες.



Ομιλητές:

Tajana Kosor (Festival Agent, Heretic Outreach)

Γιάννα Σαρρή (Hellas Film, ΕΚΚΟΜΕΔ)

Τάσος Μελεμενίδης (Head of Acquisitions, CINOBO)

Νίνος Μικελίδης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Πανόραμα)



Την εκδήλωση συντονίζει ο Βασίλης Μαζωμένος

(Υπεύθυνος Δράσεων Αγοράς)



Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά - Είσοδος Ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ: ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΥΠΟΥΡΓΟ»



ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 14.00-16.00

ΣΧΟΛΗ Λ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ (28ης Οκτωβρίου 65, Αθήνα)

MASTERCLASS ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗ ΝΙΚΟ ΚΥΠΟΥΡΓΟ

Ο Νίκος Κυπουργός παρέα με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο θα αναλύσουν τη σχέση μουσικής και εικόνας στον σύγχρονο κινηματογράφο, εστιάζοντας στη συνθετική διαδικασία: από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου μέχρι το τελικό μοντάζ.

Ομιλητές:

Νίκος Κυπουργός - Στέλιος Χαραλαμπόπουλος

Το έργο του προλογίζει ο διευθυντής του Πανοράματος,

Νίνος Φένεκ Μικελίδης



Την εκδήλωση συντονίζει ο υπεύθυνος Δράσεων Αγοράς,

Βασίλης Μαζωμένος



Είσοδος Ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας









