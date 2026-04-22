5η Γιορτή Χαράς «Μαζί Ενώνουμε τα Κομμάτια»

στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας Πειραιάς

26 Απριλίου 2026

Το Κέντρο ΑμεΑ Πειραιά «Παρέα Χαράς» διοργανώνει την Κυριακή, 26 Απριλίου 2026 και ώρα 10:30 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την 5η Γιορτή Χαράς «Μαζί Ενώνουμε τα Κομμάτια», μία ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για ένα μεγάλο φεστιβάλ ευαισθητοποίησης και στήριξης, με στόχο την ανάδειξη της αξίας της δημιουργικής απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Μέσα από το παιχνίδι και τις βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να κοινωνικοποιηθούν και να ζήσουν στιγμές χαράς και αποδοχής.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου ΑμεΑ Πειραιά «Παρέα Χαράς», υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής , των Δήμων Αγίου Δημητρίου , Αθηναίων , Καλλιθέας , Κερατσινίου - Δραπετσώνας , Κορυδαλλού , Μοσχάτου - Ταύρου , Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη , Περάματος , Σαλαμίνας , του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων και του International Action Art , ενώ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πλήθος δραστηριοτήτων, όπως:

● Χορός

● Ψηφιδωτά

● Φουσκωτά

● Face painting

● Photo Booth

● Εργοθεραπευτικό Παιχνίδι

● Αλόγα Θεραπευτικής Ιππασίας

● Σκύλοι Θεραπευτικού Παιχνιδιού

● Προστατευμένα Γαϊδουράκια

● Πίστα Survivor

● Τρενάκι Λούνα Παρκ

● Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

● Lego®- Brick Based Therapy

● Λογοθεραπευτικό Παιχνίδι

● Κατασκευή Εικόνας

● Κωπηλασία

● Ζωγραφική

● Μαγειρική

● Κεραμική

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για οικογένειες με παιδιά ΑμεΑ, ενώ θα προσφέρονται δωρεάν φαγητό, παγωτά, χυμοί, αναψυκτικά και νερό, καθώς και πολλές εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά.



Ελάτε να γεμίσουμε τη μέρα με χαμόγελα, παιχνίδι και μηνύματα αγάπης και αποδοχής.



Στοιχεία Εκδήλωσης:

📅 Κυριακή, 26 Απριλίου 2026

🕥 10:30

📍 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

🎟 Είσοδος ελεύθερη για οικογένειες με παιδιά ΑμεΑ



Επικοινωνία:

📞 697 2112 946 / 212 1024266