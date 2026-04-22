THRIVE @ WORK

Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο της Σύγχρονης Εργασίας

Ο Φορέας «Θάλπος Ψυχική Υγεία», σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τη συμμετοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), διοργανώνει τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026, στις 11:00, στο υπερσύγχρονο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του Ωδείου Αθηνών, την ημερίδα με τίτλο: «Thrive@Work: Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της σύγχρονης εργασίας».



Η ημερίδα αντλεί έμπνευση από το φετινό θέμα του International Labour Organization (ILO): “Good psychosocial working environments: A pathway to thriving workers and strong organizations”. Στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και η συμβολή στη διαμόρφωση σύγχρονων προτύπων για το ελληνικό εργασιακό περιβάλλον.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές είναι ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Νίκη Κεραμέως, η τέως Υφυπουργός Υγείας κα Ζωή Ράπτη, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Βασιλική Λαζαράκου, o Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα Dr Joao Breda και τη συντάκτρια των οδηγιών του ΠΟΥ για τη ψυχική υγεία στην εργασία Dr Aiysha Malik, ο προεδρεύων Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής κ. Χαράλαμπος Τσέκερης, η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής κα Ισμήνη Κριάρη καθώς και στελέχη κορυφαίων εταιρειών που πρωτοπορούν σε πρακτικές υγείας και ασφάλειας. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση σύγχρονων προτύπων για το ελληνικό εργασιακό περιβάλλον.





Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για υγιή ψυχοκοινωνικά περιβάλλοντα εργασίας Η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο αντίκτυπός της στην ψυχική υγεία των εργαζομένων Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις ελληνικές επιχειρήσεις Ηγεσία και Ψυχική Ανθεκτικότητα: Οι γυναίκες που διαμορφώνουν το αύριο Νομοθεσία και Ψυχική Υγεία στην Εργασία Ψυχική υγεία των εργαζομένων στην Ελλάδα: Παρουσίαση δεδομένων και πρωτοβουλίες Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στον εργασιακό χώρο Συμπερίληψη και διαφορετικότητα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον





Σήμερα, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό, η ημερίδα εστιάζει σε όλες εκείνες τις συνθήκες που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τόσο την ψυχική υγεία των ανθρώπων όσο και την ίδια τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Δύσκολες καταστάσεις, όπως το υπερβολικό εργασιακό άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση (burnout), η ανασφάλεια, οι διακρίσεις και η παρενόχληση, καθώς και οι δυσλειτουργικές σχέσεις στον χώρο εργασίας, μπορούν να κλονίσουν την ευημερία των εργαζομένων. Παράλληλα, οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα και δηλητηριάζουν την εταιρική κουλτούρα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί η κρίσιμη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και της σωστής διαχείρισης αυτών των κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι θεσμικοί φορείς, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, ώστε να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που θα είναι πραγματικά ασφαλές και υποστηρικτικό.

Μέσα από τον διάλογο, θα παρουσιαστούν σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές πρόληψης.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων και η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινής τους εμπειρίας στη δουλειά. Η ημερίδα επιδιώκει να προωθήσει μια νέα εταιρική κουλτούρα, η οποία αναγνωρίζει την ψυχική υγεία ως έναν από τους βασικότερους πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά.

Η ημερίδα είναι υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης , Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Τον συντονισμό κάνει ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν αλλά προτείνεται η έγκαιρη εγγραφή στο παρακάτω link: https://afea.eventsair.com/thrive-at-work/rsvp/Site/Register

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 11:00 | Προσέλευση Κοινού – Εγγραφές

11:00 – 11:30 | Χαιρετισμοί

11:30 – 12:00 | Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας : Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υγιή Ψυχοκοινωνικά Περιβάλλοντα Εργασίας

JOAO BREDA, Head, WHO Athens Quality of Care and Patient Safety Office, WHO Regional Office for Europe Διεθνείς

AIYSHA MALIK, Mental Health Specialist at WHO (Ζωντανή Σύνδεση Π.Ο.Υ. Γραφείο Ηνωμένων Εθνών, Γενεύη)

12:00 – 12:45 | Η Ψυχική Υγεία των Εργαζομένων στην Ελλάδα – Παρουσίαση Δεδομένων και Πρωτοβουλιών

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΠΙΔΗΣ, Ιατρός εργασίας, Ιατρός Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΚΗ Εργαζομένων ΦΟΡΕΑΣ ΘΑΛΠΟΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ, Δρ. Ψυχοθεραπευτικής & Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Αν. Επιστ. Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων ΦΟΡΕΑΣ ΘΑΛΠΟΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δήμος Αργυρούπολης

ΡΑΝΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γενική Διευθύντρια Φορέας Θάλπος Ψυχική Υγεία

12:45 – 13:30 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία των Εργαζομένων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΜΟΣ, Καθηγητής Επιστημονικός διευθυντής Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας Ιόνιου Πανεπιστημίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ, Προεδρεύων Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής, Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ

13:30 – 14:15 | Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών από Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΡΑΝΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ALPHA BANK Workplaces Services Director

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ, πρόεδρος ASD – SA

ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦ, CEO Brains Innovative Consulting Services

14:15 – 14:45 | Διάλειμμα

14:45 – 15:30 | Ηγεσία και Ψυχική Ανθεκτικότητα: Οι Γυναίκες που Διαμορφώνουν το Αύριο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ, Βουλευτής Β1' Βορείου Τομέα Αθηνών, Τέως Υφυπουργός Υγείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ, Ολυμπιονίκης – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

15:30 – 16:15 | Νομοθεσία και Ψυχική Υγεία στην Εργασία

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Αθηνών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή (ΕΚΠΑ) και στη Β' Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝ «Αττικόν»

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας ( Ζωντανή σύνδεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

16:15 – 17:00 | Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες στον Χώρο Εργασίας

ΡΕΝΑ ΜΠΑΡΔΑΝΗ, Πρόεδρος ΔΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ, Δικηγόρος

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας "ΑΡΓΩ"

17:00 – 17:45 | Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον