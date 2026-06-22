Για πέμπτη χρονιά, το Αίγιο μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης του κινηματογράφου, της τέχνης, της σκέψης και του δημόσιου διαλόγου.

Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου 2026, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» επιστρέφει με το πιο πολυσχιδές πρόγραμμα της ιστορίας του, φιλοξενώντας προβολές, αφιερώματα, εκθέσεις, επιστημονικές ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκπαιδευτικά εργαστήρια, masterclasses και ανοιχτές συζητήσεις.

Με θεματικό άξονα, «Φωτίζοντας τον διάλογο», η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τον κινηματογράφο ως χώρο συνάντησης διαφορετικών τεχνών, ιδεών και εμπειριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του με την ιστορία, τη μνήμη, την αρχιτεκτονική, την εκπαίδευση, τον σύγχρονο πολιτισμό σε μια Πέμπτη εκδοχή που σηματοδοτεί το πρώτο μικρό αλλά ουσιαστικό ορόσημο της πορείας του θεσμού.

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ παραμένει η μορφή και το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, του δημιουργού που έδωσε το όνομά του στη διοργάνωση και εξακολουθεί να εμπνέει νέους τρόπους θέασης του κόσμου. Στα κιόσκια του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου θα παρουσιαστεί η έκθεση «Διάλογος με το Αστικό Τοπίο, τον Χώρο και τον Χρόνο», βασισμένη στη μελέτη του αρχιτέκτονα Μανόλη Κορρέ για τον Θίασο. Η έκθεση, σε επιμέλεια της μουσειολόγου Αλεξάνδρας Ασσαντουριάν και του ιστορικού Ανδρέα Βούρτση, αναπτύσσεται στα κιόσκια του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου και επιχειρεί να αναδείξει την πόλη, τα κτήρια και το τοπίο ως ενεργούς πρωταγωνιστές του κινηματογραφικού σύμπαντος του Αγγελόπουλου.

Παράλληλα, η επιστημονική ημερίδα «Γειτνιάσεις και αποκλίσεις: το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε συνομιλία με τον ευρωπαϊκό και ελληνικό κινηματογράφο», καθώς και η παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Ίχνη αιωνιότητας: Θόδωρος Αγγελόπουλος (1935–2012)», φέρνουν στο Αίγιο πανεπιστημιακούς, ερευνητές και μελετητές από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τον επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνει ο Γιάννης Οικονομίδης, μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές μορφές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης θα βρίσκεται στο Αίγιο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα παραδώσει ανοιχτό masterclass αφιερωμένο στη σκηνοθεσία, τον κινηματογραφικό διάλογο και τη συνεργασία με τους ηθοποιούς, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το εμβληματικό «Σπιρτόκουτο» και να συνομιλήσει μαζί του. Η παρουσία του κορυφώνεται στην Τελετή Λήξης, όπου θα τιμηθεί για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ αμέσως μετά θα προβληθεί η νέα του ταινία «Σπασμένη Φλέβα», η οποία θα αποτελέσει και την επίσημη ταινία λήξης του φεστιβάλ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μεταμεσονύκτια προβολή της ταινίας «Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να προσεγγίσει συνολικά το έργο του δημιουργού.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης θα τιμηθούν επίσης δύο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μαρία Καλλιμάνη και ο Μάκης Παπαδημητρίου, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή τους στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και τη στενή σχέση τους με το φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ φιλοξενεί ακόμη τη φωτογραφική έκθεση «Once Upon Image – The Actors Project» της Πηνελόπης Μασούρη, μια εικαστική καταγραφή της νέας γενιάς Ελλήνων ηθοποιών, που συνομιλεί με το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη φωτογραφία, φωτίζοντας τα πρόσωπα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής υποκριτικής. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο φουαγιέ τού Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δράσεις. Η Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC) συμμετέχει με masterclass αφιερωμένο στη σχέση φωτός και σκοταδιού στην κινηματογραφική αφήγηση, ενώ η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.) συνδιοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα τον διάλογο ως βασικό στοιχείο συνύπαρξης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα, το φεστιβάλ υποδέχεται φοιτητές, ερευνητές και πανεπιστημιακές κοινότητες μέσα από ειδικές προβολές και συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στους νεότερους θεατές. Το εργαστήρι animation «Ο Theo στη θάλασσα του Αιγίου», με τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο και τον Thomas Künstler (ASIFA Hellas), καλεί τα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία stop motion και να γνωρίσουν δημιουργικά τον κόσμο του κινηματογράφου και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκονται, φυσικά, οι ταινίες. Δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στο Αίγιο μέσα από τα Διεθνή Διαγωνιστικά Προγράμματα Μυθοπλασίας, Animation και Ντοκιμαντέρ, καθώς και το Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, παρουσιάζοντας έργα που αντανακλούν τις ανησυχίες, τις αισθητικές αναζητήσεις, τις αφηγηματικές τάσεις του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.

Τις ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων θα αξιολογήσουν οι αντίστοιχες κριτικές επιτροπές, αποτελούμενες από προσωπικότητες του κινηματογράφου, των τεχνών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτισμού. Τα πρώτα βραβεία των διαγωνιστικών τμημάτων συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, ενισχύοντας έμπρακτα τη νέα κινηματογραφική δημιουργία και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του φεστιβάλ στην υποστήριξη των δημιουργών.

Παράλληλα, θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία και διακρίσεις από την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC), την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), καθώς και από την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σύνδεση της διοργάνωσης με την κινηματογραφική κοινότητα και την παρακαταθήκη του μεγάλου δημιουργού.

Η πέμπτη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» επιβεβαιώνει τη σταθερή του πορεία ως έναν από τους πλέον δυναμικούς κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας, διευρύνοντας κάθε χρόνο το πεδίο δράσης του και ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο, τις τέχνες, την εκπαίδευση και την κοινωνία.

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