Το 5ο Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται για το θερινό του ραντεβού με το κοινό. Tο φετινό Evia Film Project μάς προσκαλεί σε προβολές, συζητήσεις, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και εφήβους και αναπάντεχες εκπλήξεις. Το 5ο Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια, και πιο συγκεκριμένα στην Αιδηψό, στη Λίμνη και στις Ροβιές. Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

ΔΑΣΟΣ

Το Evia Film Project έχει φέτος ως θεματικό επίκεντρο τον αθέατο και συναρπαστικό κόσμο του δάσους. Το πρόγραμμα μάς καλεί να αφεθούμε στις αδιόρατες δυνάμεις του δάσους και να επανασυνδεθούμε με ένα σύμπαν που είναι ταυτόχρονα εύθραυστο, αρχέγονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Παράλληλα, μας ωθεί να επαναπροσδιορίσουμε τη συνύπαρξή μας με τη φύση, σε μια εποχή όπου η προστασία της μοιάζει πιο επείγουσα από ποτέ.

ΣΠΟΤ

To spot του 5ου Evia Film Project περνάει μέσα από την καρδιά του δάσους με οδηγούς τους ήρωες των ταινιών της φετινής διοργάνωσης. Η επιμέλεια του σποτ είναι του σκηνοθέτη Νίκου Πάστρα.

Δείτε το εδώ:

Το σποτ του 5ου Evia Film Project

ΑΦΙΣΑ

Στην αφίσα της φετινής διοργάνωσης, που φιλοτέχνησε το Bob Studio, δεσπόζουν στοιχεία και εικόνες που συγκροτούν την ψυχή ενός άγριου δάσους: έντομα και πουλιά, φυτά και δέντρα, ένας αφανέρωτος και περιπετειώδης κόσμος που σφύζει από ζωή και αποκαλύπτεται ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας. Με έντονα χρώματα και χειροποίητες εικονογραφήσεις, η αφίσα φέρνει στο προσκήνιο ένα εξωτικό σύμπαν, το οποίο όμως περιβάλλει με θέρμη και οικειότητα, παραπέμποντας ταυτόχρονα σε τεχνοτροπίες και μοτίβα της indigenous και botanical art.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Το 5ο Evia Film Project ξεκινά δυναμικά την Τρίτη 23 Ιουνίου. Τον ρυθμό της γιορτής θα δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μπάντα Quilombo: ένα μουσικό σύνολο κρουστών με επιρροές από παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική και ρυθμούς της samba batucada και της samba reggae. Ένα εντυπωσιακό θέαμα θα μεταμορφώσει το απόγευμα της Τρίτης τους δρόμους των Λουτρών Αιδηψού, προσκαλώντας κάθε γειτονιά σε ξέφρενο χορό, ώσπου να καταλήξει στο σινεμά «Απόλλων» όπου θα ανοίξει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης με την προβολή της κλασικής ταινίας του Τζον Χιούστον Η βασίλισσα της Αφρικής (1951), με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Κάθριν Χέπμπορν.

ΛΗΞΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Το Evia Film Project θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Λουτρά Αιδηψού, στον Απόλλωνα, με ένα κινηματογραφικό πανηγύρι και πολλές εκπλήξεις για το κοινό. Η βραδιά θα περιλαμβάνει την προβολή της πολυαγαπημένης ταινίας Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ, χειροποίητα κεράσματα από τοπικές επιχειρήσεις, μπίρα Fischer και δώρα για τα παιδιά.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Απολαμβάνουμε ταινίες αγαπημένων σκηνοθετών στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, καθώς και στις Ροβιές. Το κοινό θα απολαύσει από το Ράμπο: Το πρώτο αίμα του Τεντ Κότσεφ και την Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελλόπουλου μέχρι τον Λαβύρινθο του Πάνα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη και το Μέσα στο Δάσος του Άγγελου Φραντζή.

Επίσης:

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην πλατεία του χωριού Ροβιές, θα στηθεί μια κινηματογραφική βραδιά με κεράσματα από τις ταβέρνες της πλατείας του χωριού για όλους τους θεατές και την προβολή του αξέχαστου Jurassic Park (1993) του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου η ταινία Λουόμενοι (2009) της Εύας Στεφανή, μεγάλο μέρος της οποίας έχει γυριστεί στα Λουτρά Αιδηψού, θα προβάλλεται στην παραλία δίπλα στις ιαματικές πηγές, από τις 21:00 μέχρι τη 01:00.

XR

Προσκαλούμε το κοινό στο Κύμα, στα Λουτρά Αιδηψού, να ανακαλύψει τις πιο σύγχρονες ταινίες XR τεχνολογίας, που αναδεικνύουν ζητήματα οικολογίας και εξερευνούν τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Αγαπημένοι δημιουργοί και επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας από την Ελλάδα συμμετέχουν σε μία σειρά ανοιχτών συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στα Λουτρά Αιδηψού στο πλαίσιο του 5ου Evia Film Project, με αφορμή τις ταινίες του προγράμματος. Στο πλαίσιο των συζητήσεων συμμετέχουν και οι φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά.

Ομιλητές: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (παραγωγός, Kinestet), Ιωάννα Μπολομύτη (παραγωγός, Αταλάντη), Διονύσης Σαμιώτης (παραγωγός, Tanweer Productions), Γιώργος Ζώης (κινηματογραφιστής), Μαρία Καραγιαννάκη (παραγωγός, Chase the Cut), Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (καθηγήτρια-σύμβουλος ΕΑΠ / επιμελήτρια τεκμηρίωσης filmography.gr), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (κριτικός κινηματογράφου / μεταφραστής), Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου, klik.gr), Ήρα Κατσούδα (stand-up comedian), Θάνος Τοκάκης (ηθοποιός, σκηνοθέτης), Νίκος Παναγιωτόπουλος (σεναριογράφος, συγγραφέας), Τζώρτζης Γρηγοράκης (σκηνοθέτης), Δημήτρης Κανελλόπουλος (σκηνοθέτης), Βαγγέλης Μουρίκης (ηθοποιός-κινηματογραφιστής), Ελίνα Ψύκου (σκηνοθέτρια-παραγωγός), Άννα Ζωγράφου (line producer), Αμάντα Λιβανού (παραγωγός), Κατερίνα Τζούρου (παραγωγός) και Ορέστης Ανδρεαδάκης (καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης).

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Μελίνα Μερκούρη» στα Λουτρά Αιδηψού.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Το Evia Film Project υποδέχεται και φέτος παιδιά και εφήβους σε μια σειρά από συναρπαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στην Παιδική Νεανική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιστιαίας Αιδηψού. Τα εργαστήρια θα μας συστήσουν κινηματογραφικούς θησαυρούς και θα μας οδηγήσουν στη δημιουργία των δικών μας ηρώων και ιστοριών.

Ανακαλύπτουμε απίστευτες κινηματογραφικές εκπλήξεις στο εκπαιδευτικό εργαστήριο CineValitsa και φύγαμε…! για παιδιά 6 έως 12 ετών που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Παρακολουθούμε την ταινία Η μέρα που γίναμε ήρωες της Σελήνης Παπαγεωργίου και μιλάμε με τους νεαρούς πρωταγωνιστές της ταινίας. Για παιδιά άνω των 9 ετών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Φτιάχνουμε τους δικούς μας σούπερ ήρωες του δάσους. Το εργαστήριο, σε επιμέλεια του Comicdom και της Athens Comics Library, απευθύνεται σε παιδιά 7 έως 12 ετών και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Γυρίζουμε το δικό μας ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του εφηβικού εργαστηρίου It’s a Wrap! – Φτιάξε το Ντοκιμαντέρ σου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών και θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 24, Πέμπτη 25, Παρασκευή 26 Ιουνίου, 17.00-20.00. Τα ντοκιμαντέρ που θα προκύψουν από το εργαστήριο θα προβληθούν το Σάββατο, 27 Ιουνίου, ώρα 21.30 στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων.

Δηλώστε συμμετοχή στα εργαστήρια

ΓΥΡΙΣΜΑ YERMA ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ

Λίγο πριν ξεκινήσει το 5o Evia Film Project μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τη Βόρεια Εύβοια! Τα γυρίσματα της ταινίας Yerma σε σκηνοθεσία της Lara Izagirre Garizurieta, μια συμπαραγωγή Ισπανίας-Ελλάδας, ολοκληρώνονται στη Βόρεια Εύβοια και αναμένουμε με ανυπομονησία να δούμε την ταινία σύντομα. Η Yerma, μια σύγχρονη επανερμηνεία του ομώνυμου έργου του Federico García Lorca, γραμμένη στα βασκικά, αποτελεί ξεκίνησε από την Αγορά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε στο πλαίσιο του Evia Film Project.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αντλώντας έμπνευση από τη βασική θεματική της φετινής διοργάνωσης και με βάση την αφίσα του 5ου Evia Film Project, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ξεχωριστά συλλεκτικά αντικείμενα, διαθέσιμα αποκλειστικά στην Αιδηψό και στη Λίμνη στη διάρκεια της διοργάνωσης, και στη συνέχεια στο e-shop του Φεστιβάλ.

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ