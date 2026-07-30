Kournos Music Festival 2026





«ΕΚΣΚΑΦΗ / ΑΝΑΣΚΑΦΗ»

2 – 17 Αυγούστου 2026

Το Kournos Music Festival, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Ομάδας Μουσικού Θεάτρου Ραφή (Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη), μπαίνει αισίως στην έκτη χρονιά του, ως ο μοναδικός πολιτιστικός θεσμός του ακριτικού νησιού, σηματοδοτώντας τον γόνιμο διάλογο και την ανατροφοδότησή του με τις ρίζες, την παράδοση και την ιστορία του νησιού. Το Βόρειο Αιγαίο διανύει μια περίοδο μετάβασης, εισχωρώντας δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Σε μια εποχή μεταβολών και μετατοπίσεων, το Φεστιβάλ θέτει τα δικά του ερωτήματα: τι κρατάμε από το παρελθόν; Τι διοχετεύουμε στο μέλλον; Τι μεταλλάσσει έναν τόπο; Πώς ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων πριν από την έλευση του τουρισμού; Ο πρωτογενής τομέας, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία του νησιού, τι θέση καταλαμβάνουν στη νέα του εποχή; Υπάρχει χώρος για ενατένιση και ενθυμήσεις, για την ιστορική φυσιογνωμία και τις πρόσφατες μνήμες του νησιού;

Από το χρονικό της ανακάλυψης της θαμμένης Ηφαιστίας κατά τον Μεσοπόλεμο, τις ανασκαφές ως χειρονομία συνεργατικής δράσης με τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού, μέχρι τα κελύφη εγκαταλελειμμένων ντισκοτέκ, παλιά ιαματικά λουτρά και βιομηχανικές μονάδες, οι μουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ φωτίζουν τις μεταμορφώσεις της Λήμνου τα τελευταία εκατό χρόνια: το τοπικό που γίνεται παγκόσμιο, το ανάγλυφο, την αγωνία και την ελπίδα της. Με τον τίτλο «Εκσκαφή / Ανασκαφή», το 6ο Kournos Music Festival ξερευνά το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου πριν από τη δυναμική προέλαση του τουρισμού.

Στο πλαίσιο των πολυσχιδών δράσεών του, το Kournos Music Festival αφιερώνει μεγάλο μέρος του φετινού προγραμματισμού στα 100 χρόνια από την ανακάλυψη της αρχαίας Ηφαιστίας, της μεγαλύτερης και παλαιότερης –κατά τους ιστορικούς χρόνους– πόλης της Λήμνου (1000 π.Χ.–1200 μ.Χ.). Υδραγωγεία, εμπορικά κτίρια και ένα συγκλονιστικό αρχαίο θέατρο ήρθαν στο φως το 1926 από τη σκαπάνη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, στο πλαίσιο μιας ανασκαφής που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία, για να διακοπεί απότομα το 1936, με απόφαση της φασιστικής κυβέρνησης της Ιταλίας, εξαιτίας της εβραϊκής καταγωγής του διακεκριμένου αρχαιολόγου Αλεσάντρο Ντέλλα Σέτα.

Η φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 17 Αυγούστου 2026, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για διαφορετικές ηλικίες σχεδιασμένες ειδικά για το Kournos Music Festival, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, όπως η Έλλη Πασπαλά, ο Adriano Adewale, o Νίκος Βελιώτης και ο διεθνής beatboxer Γιώργος Γαργάλας, την παιδική όπερα «Σκάβοντας τη θάλασσα» που βραβεύτηκε με το έπαθλο Ernst von Siemens Musikstiftung, το εικαστικό έργο του Κωνσταντίνου Βήτα σε συνεργασία με τον οργανισμό Polygreen Culture and Art Initiative (PCAI) για πρώτη φορά μετά την παρουσίαση του στο «πι», το ιστορικό παβιγιόν Πικιώνη στους Δελφούς, ενώ φωτίζει τις πολύπλοκες διαδρομές και λειτουργίες της συλλογικής μνήμης στο νησί, του βάρους και του χρέους.

Όλες οι εκδηλώσεις του Kournos Music Festival είναι με ελεύθερη είσοδο.

KOURNOS MUSIC FESTIVAL

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2026

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Συναυλία: « Ricordati che sei / ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΙ ΕΙΣΑΙ »

Eγκαταλελειμμένη ντισκοτέκ Sunrise / Νέα Κούταλη | Ώρα έναρξης: 21.00

Σύλληψη – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival

Ερμηνεία – Διασκευές – Ενορχηστρώσεις: Trio Sibilima (Καλλιόπη Μητροπούλου – βιολί, Στέλιος Παπαναστάσης – βιόλα, Γιώργος Ταμιωλάκης – βιολοντσέλο)

Διασκευές – Electronics – Beat boxing: Γιώργος Γαργάλας

Υψίφωνος: Λητώ Μεσσήνη | Μεσόφωνος: Αναστασία Κότσαλη

Στην ερημωμένη ντισκοτέκ Sunrise στη Λήμνο με τα εγκαταλελειμμένα φωτορυθμικά, το Kournos Music Festival συνθέτει μια πρωτότυπη μουσική performance εμπνευσμένη από τη ζωή και τη δράση του Λημνιού αρχαιοδίφη Giovanni d’Athanasi.

Γεννημένος στη Μύρινα στα τέλη του 18ου αιώνα, ο d’Athanasi υπήρξε μια εμβληματική αλλά αντιφατική μορφή της πρώιμης αρχαιολογίας, με καθοριστική συμβολή στις ανασκαφές στην Αίγυπτο και στη διαμόρφωση μεγάλων ευρωπαϊκών συλλογών. Ένας συναρπαστικός τυχοδιώκτης Ιντιάνα Τζόουνς από το Βόρειο Αιγαίο, που έφυγε έντεκα ετών από το νησί, ξετρύπωνε σαν άξιο λαγωνικό τις πιο εντυπωσιακές, ευπώλητες αρχαιότητες της Αιγύπτου (πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σήμερα στο British Museum) και κατέληξε πάμπτωχος σε μια πανσιόν του Λονδίνου.

Αντλώντας από αυτή τη βιογραφία διαρκούς μετακίνησης, αναζήτησης και αποκάλυψης, ο συνθέτης, beatboxer και Fulbright fellow Γιώργος Γαργάλας, γνωστός για την ερευνητική του προσέγγιση στη φωνή, τις μεσογειακές προφορικές παραδόσεις και τη μεταμόρφωσή τους σε σύγχρονα ηχητικά τοπία, το τρίο Sibilima, η μεσόφωνος Αναστασία Κότσαλη και η υψίφωνος Λητώ Μεσσήνη χτίζουν μια εναλλακτική χοροεσπερίδα-κολλάζ, που διατρέχει τον διατρέχει τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα με παραγνωρισμένα έργα «κρυμμένων» μπαρόκ συνθετών σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, όπως ο Αgostino Steffani, country-folk δοξαριές και μεταμορφωμένα ακουστικά αρχεία, ένα ξεχωριστό παλίμψηστο–καθρέφτης μιας συναρπαστικής ζωής.

Προσκαλούν το κοινό να αφουγκραστεί αυτή τη μοναδική συνομιλία ενός «κρυμμένου» αναγεννησιακού δημιουργικού σύμπαντος, σε μία από τις παλαιότερες ντισκοτέκ του Βορείου Αιγαίου, μια «ανισόπεδη ντίσκο» όπως τραγουδάει η Καλλιόπη Μητροπούλου, κρυμμένη κι αυτή ανάμεσα στα χωράφια, δίπλα στη θάλασσα.





ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Μουσικό animation: « Το όνειρο της Heidi »

Παλιό εργοστάσιο ηλεκτρικών κουβέρτων Dream / Moύδρος | Ώρα έναρξης: 21.00

Σύλληψη & σύνθεση: GNOUS! (Μιχάλης Μοσχούτης, Βασίλης Τζαβάρας, Ερατώ Τζαβάρα)

Μουσικοί επί σκηνής: Χάρης Λαμπράκης (νέυ, πλήκτρα), Βασίλης Τζαβάρας (κιθάρα, πλήκτρα, loops), Στέφανος Ψαραδάκης (κρουστά, electronics)

Οπτικός σχεδιασμός & Live video: Ερατώ Τζαβάρα

Το έργο «Το όνειρο της Heidi» των GNOUS! παρουσιάζεται στο Kournos Music Festival, εντασσόμενο στη φετινή θεματική «Εκσκαφή / Ανασκαφή», ως μια ακουστική και οπτική εξερεύνηση κόσμων που παραμένουν συνήθως εκτός του ανθρώπινου αντιληπτικού πεδίου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο της παλιάς εργοστασιακής μονάδας ηλεκτρικών κουβερτών Dream, από τα ελάχιστα εναπομείναντα βιομηχανικά κελύφη της δεκαετίας του ’70 στο νησί.

Τρεις μουσικοί και μία video artist δημιουργούν επί σκηνής μια πολυεπίπεδη οπτικοακουστική σύνθεση, συνδυάζοντας ζωντανό ήχο, εικόνα και επιστημονικά θραύσματα γνώσης γύρω από τον ύπνο και τα όνειρα στο ζωικό βασίλειο. Από τα δελφίνια που κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό έως το χταπόδι Heidi που αλλάζει χρώματα καθώς κοιμάται, το κοινό καλείται σε ένα φανταστικό ταξίδι που γεφυρώνει τη μουσική, την επιστήμη και τη φαντασία.

Η παρουσίαση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή, με προσαρμογές που συνομιλούν με το φυσικό και νησιωτικό τοπίο της Λήμνου, αναδεικνύοντας την έννοια της «ανασκαφής» ως διαδικασία προσεκτικής παρατήρησης και ακρόασης του μη ανθρώπινου κόσμου.

ΤΡΙΤΗ 4 & ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Θεατρική παράσταση: « Φιλοκτήτης » του Χά ινε ρ Μύλλερ

του Αρχαιολογικός Χώρος Καβειρίου | Ώρα έναρξης: 00

Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Εικαστική εγκατάσταση: Πέτρος Τουλούδης

Ερμηνεύουν: Σίμος Κακάλας, Θανάσης Ακκοκαλίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος

Ο «Φιλοκτήτης» (1965) του Χάινερ Μύλλερ, του σημαντικότερου Γερμανού δραματουργού του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, είναι η πρώτη αναμέτρηση του συγγραφέα με την αρχαία δραματουργία, που θα αποτελέσει σταθερή πηγή έμπνευσης του έργου του. Το σώμα του εγκαταλελειμμένου Φιλοκτήτη, θύματος της προσφοράς του στον κοινό αγώνα, ανασύρεται από τη βαθιά σκοτεινή σπηλιά και διεκδικείται από εκείνους που τον υπέβαλαν, αδίστακτα, στη μαρτυρική παραμονή του στη Λήμνο.

Ο διακεκριμένος δημιουργός Αλέξανδρος Ευκλείδης, στην πρώτη του συνεργασία με το Kournos Music Festival, σκηνοθετεί τον Σίμο Κακάλα, έναν απο τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του, σε ένα από τα μνημειώδη κείμενα του καιρού μας στον αρχαιολογικό χώρο των Καβειρίων, συνομιλώντας με τα όρια και τις αντοχές του μύθου στο σήμερα.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026».

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Προβολή ταινίας: «Το Θαμμένο Δάσος» του Kōhei Oguri

του Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρούλα | Ώρα έναρξης: 21:00

Σε συνεργασία με το Arvo Pärt Centre και την Κινηματογραφική Λέσχη Λήμνου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσκαφή / Ανασκαφή» του Φεστιβάλ Κούρνος, θα προβληθεί η ταινία για κοινό όλων των ηλικιών «Το Θαμμένο Δάσος» (The Buried Forest) του Kōhei Oguri στον θερινό κινηματογράφο Μαρούλα, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λήμνου, με την οποία το Φεστιβάλ έχει αναπτύξει μια τετραετή συνεχή συνεργασία.

Η ταινία ακολουθεί τη Machi, μια έφηβη σε ένα μικρό ορεινό χωριό, όπου η καθημερινή ζωή συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον. Μια ισχυρή καταιγίδα προκαλεί κατολίσθηση που αποκαλύπτει ένα θαμμένο δάσος, φέρνοντας σε επαφή το φανταστικό και το πραγματικό και αναδεικνύοντας πώς το παρελθόν του τοπίου συνεχίζει να επηρεάζει το παρόν. Η αφήγηση λειτουργεί ως «περιβαλλοντική ανασκαφή», σε διάλογο με τη μνήμη και την ιστορία του τόπου, εντάσσοντας την ταινία στον θεματικό άξονα του προγράμματος.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο κορυφαίος Εσθονός συνθέτης Arvo Pärt και η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Arvo Pärt Centre, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ηχητικής σύνθεσης στην ανασύνθεση της μνήμης και του τόπου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 & ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Συναυλία: « ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ ή Η ΕΥΘΥΝΗ

Προϊστορικός Οικισμός Μύρινας | Ώρα έναρξης: 21.00

Σύλληψη – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival

Σύνθεση – Διασκευή – Ενορχήστρωση – Live programming: Λίνα Ζάχαρη

Τραγούδι: Έλλη Πασπαλά

Μουσικοί: Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα)

Η μνήμη δεν αποτελεί μια απλή σκευή γεγονότων· είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο άνθρωπος συγκροτεί την ταυτότητά του. Στην «Οδύσσεια», η Ιθάκη αποτελεί την ίδια τη συνθήκη της ανθρώπινης υπόστασης· είναι ευθύνη και επιλογή. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο ίδιος τις αποποιείται;

Η ανερχόμενη συνθέτρια Λίνα Ζάχαρη συμπράττει με την Έλλη Πασπαλά και τους resident καλλιτέχνες του Kournos Music Festival στη Λήμνο, για τη μουσικοεικαστική δράση «Λωτοφάγοι ή Η ευθύνη». Μια ηχητική και οπτική χειρονομία που ακολουθεί τις διαδρομές της συλλογικής μνήμης στο δικό μας νησί των λωτοφάγων, του βάρους και του χρέους, παρουσιάζεται στον παραθαλάσσιο οικισμό της προϊστορικής Μύρινας, σαράντα χρόνια αφότου ήρθε στο φως.

Σημείο αναφοράς της δράσης παραμένει το εμβληματικό «Το νησί των Λωτοφάγων» (1990) του συνθέτη Στάμου Σέμση, σε ποίηση Βασίλη Νικολαΐδη, που σφραγίστηκε από την ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, καθώς το αστικό τοπίο μεταμορφώνεται σε νησίδα απομόνωσης και το νησί με τη σειρά του σε αστικό τοπίο, η θρυλική ερμηνεύτρια επιστρέφει στο έργο μέσα από τη δημιουργική ματιά της συνθέτριας Λίνας Ζάχαρη, αναδεικνύοντας την υπερβατική διάσταση της τέχνης ως ζωντανό πυλώνα ανατροπής.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026».

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Παιδική όπερα με έκδοση της παρτιτούρας: « Digging / Sea (Σκάβοντας τη θάλασσα) »

Αρχαιολογικός χώρος Ηφαιστίας Λήμνου

ΔΙΕΘΝΕΣ OPEN CALL ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Έπαθλο Ernst von Siemens Musikstiftung

Σύνθεση – Fixed electronics: Ιωάννης Παναγιώτου

Λιμπρέτο: Orphee de Corbiere -Kalessis

Εικαστική εγκατάσταση: Βενέτα Αδαμίδη

Μουσικοί: Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν), Στέφανος Πουργιανός (τοξωτός ταμπουράς)

Τενόρος: Βασίλης Καβάγιας

Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, το Kournos Music Festival διοργάνωσε ένα διεθνές Open Call για τη δημιουργία μιας νέας όπερας δωματίου για παιδιά και εφήβους, εμπνευσμένης από την ανασκαφική εμπειρία της αρχαίας Ηφαιστίας.

Στη συγκεκριμένη δράση απονεμήθηκε το εξαιρετικά τιμητικό έπαθλο του διεθνούς ιδρύματος Ernst von Siemens Musikstiftung, μια διάκριση κύρους που υπογραμμίζει την καλλιτεχνική αξία και την παγκόσμια εμβέλεια της δράσης. Το πρωτότυπο αυτό έργο, γραμμένο για ακορντεόν, τοξωτό ταμπουρά και ανδρική φωνή (τενόρο), είναι ειδικά σχεδιασμένο με στόχο την ανάδειξη της νεότερης ιστορίας της Λήμνου και της ανασκαφικής διαδικασίας ως ζωντανής εμπειρίας. Ο επιλεγείς συνθέτης του διεθνούς Open Call είναι ο ανερχόμενος Ιωάννης Παναγιώτου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ενώ το λιμπρέτο υπογράφει ο Orphée de Corbière-Kalessis, Ελληνογάλλος συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης με διεθνή δραστηριότητα στον χώρο του μουσικού και θεατρικού λόγου, γνωστός για τη διαθεματική και αφηγηματικά τολμηρή προσέγγισή του.

Η δράση αναπτύχθηκε οργανικά μέσα από ένα residency του συνθέτη στη Λήμνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2026. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης παραμονής του, ο συνθέτης συνεργάστηκε στενά με τους αρχαιολόγους της Ηφαιστίας και την τοπική κοινότητα των γύρω χωριών. Το πολύτιμο ερευνητικό υλικό που συλλέχθηκε —συμπεριλαμβανομένων προφορικών μαρτυριών, καθώς και οπτικού και ηχητικού αρχείου— αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της σύνθεσης.

Το τελικό έργο με τίτλο: «Digging / Sea (Σκάβοντας τη θάλασσα)» θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο του 2026 σε δύο παραστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας, δίπλα στη θάλασσα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, σε ερμηνεία των Βασίλη Καβάγια (τενόρος), Κωνσταντίνου Ζιγκερίδη (ακορντεόν) και Στέφανου Πουργιανού (τοξωτός ταμπουράς).

Η επιτροπή αξιολόγησης του Open Call απαρτίστηκε από τον συνθέτη και Πρόεδρο της ΕΕΜ Μιχάλη Παρασκάκη, τον διεθνή πιανίστα Στέφανο Θωμόπουλο, την πιανίστα και ερευνήτρια Κριστίν Σοφρωνίου, τη vocal artist και συνθέτιδα Κρίστια Μιχαήλ, τη χορεύτρια-χορογράφο Χαρά Κότσαλη, καθώς και τις καλλιτεχνικές διευθύντριες του Φεστιβάλ, Αναστασία Κότσαλη και Λητώ Μεσσήνη.

Όπως κάθε χρόνο, η σύνθεση θα εκδοθεί στο πλαίσιο της «Μουσικής Βιβλιοθήκης για τη Λήμνο» που σχεδιάζει το Kournos Music Festival, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην Παιδική Χορωδία Λήμνου, στηρίζοντας έμπρακτα τη μουσική εκπαίδευση των παιδιών του νησιού.

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Συναυλία: «Therma»

Εγκαταλελειμμένα Λουτρά Θέρμων | Ώρα έναρξης: 21.00

Σύλληψη – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival

Μουσική σύνθεση – Ηχητική εγκατάσταση – Ερμηνεία: Νίκος Βελιώτης, Alkanna Graeca (Αλεξάνδρα Αχιλλέα, Dunja Botic, Ειρήνη Αραμπατζή)

Παράλληλη ενημερωτική δράση-εργαστήριο ενηλίκων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Medina και τον Όμιλο Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου (Ανεμόεσσα).

Στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του Kournos Music Festival με κεντρικό θεματικό άξονα «Εκσκαφή / Ανασκαφή», παρουσιάζεται το πολυεπίπεδο site-specific έργο «Therma», ως ζωντανή ηχητική εγκατάσταση: Τα Θέρμα, ιστορικός τόπος θερμών λουτρών, φιλοξενίας και προσωρινής παραμονής ήδη από την αρχαιότητα, λειτούργησαν τον 20ό αιώνα ως χώρος θεραπείας και κοινωνικής συνάντησης, πριν οδηγηθούν στη σταδιακή εγκατάλειψη.

Ο συνθέτης και sound designer Νίκος Βελιώτης συμπράττει για πρώτη φορά με το διακεκριμένο πολυφωνικό ελληνοαγγλικό σχήμα Alkanna Graeca, με έδρα το Λονδίνο, το οποίο ειδικεύεται στη μπαρόκ και τη νέα μουσική, για ένα έργο που έχει στον πυρήνα του τα αρχιτεκτονικά κελύφη των ιαματικών λουτρών, μια θεραπευτική υδάτινη διαδρομή από τον 16ο αιώνα μέχρι τη σημερινή ερήμωσή τους. Μέσα από ηχητικά ίχνη και ντόπιες μαρτυρίες, ενεργοποιούν την ακουστική, τη σιωπή και την υλικότητα του κτιρίου, δημιουργώντας μια σύνθετη μουσική performance σε όλους τους χώρους.

Το έργο είναι απολύτως site-specific και δεν θα μπορούσε να υπάρξει αλλού. Τα Θέρμα δεν λειτουργούν ως φόντο, αλλά ως βασικό υλικό της σύνθεσης. Η εγκατάσταση προτείνει μια ανασκαφή σε εξέλιξη, όπου τα στρώματα μνήμης, χρήσης και εγκατάλειψης δεν αποκαλύπτονται πλήρως, αλλά γίνονται αισθητά μέσα από τον ήχο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

Παράλληλα, το Φεστιβάλ συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Medina και την τοπική περιβαλλοντική οργάνωση Ανεμόεσσα για ένα παράλληλο ενημερωτικό εργαστήριο για ενηλίκους με θέμα το νερό. Με τους φυσικούς υδάτινους πόρους της Λήμνου να λιγοστεύουν και τον τουρισμό να αυξάνεται, το αιτούμενο της βιωσιμότητας, της γνώσης και της περιβαλλοντικής αφύπνισης εγείρεται πιο φλέγον από ποτέ.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Site-specific μουσική περφόρμανς: «Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

Αφιέρωμα στα χαμένα ιστορικά θερινά σινεμά της Λήμνου

Οικισμός Βάρος | Ώρα έναρξης: 00

Σύλληψη – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival

Ερμηνεύουν: Adriano Adewale, Κώστας Αργυρόπουλος, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Ο Βραζιλιάνος Adriano Adewale, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους περκασιονίστες της ευρωπαϊκής world και jazz σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 6ου Kournos Music Festival, παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη σύμπραξη με τον κορυφαίο κρουστό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και μέλος των DissonArt Ensemble, Kώστα Αργυρόπουλο, και την υψίφωνο της ΕΛΣ, Μαριλένα Στριφτόμπολα.

Σε διάλογο με τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ, «Εκσκαφή / Ανασκαφή», οι τρεις καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια υβριδική σκηνική πρόταση, όπου τα κρουστά και η slam poetry συναντούν τη σύγχρονη λόγια μουσική μέσα από θραύσματα ήχων, ρυθμών και μνήμης. «Σινέ Μαρούλα», «Το Κύμα», «Ο Φοίνικας», «Σινέ Υψιπύλη»: Περιπλανώμενο σινεμά-δρόμου για τις πλατείες των χωριών, με πανιά και φορητή κινηματογραφική μηχανή.

Αφετηρία της δράσης αποτελούν τα παλιά θερινά σινεμά της Λήμνου: Χώροι που άλλοτε χάθηκαν, κάηκαν, έγιναν γκαράζ ή σούπερ μάρκετ, μεταμορφώθηκαν, αλλά εξακολουθούν να κατοικούν τη συλλογική μνήμη του τόπου. Η κινηματογραφική εμπειρία στα στενά, δίπλα στην άμμο με τους γλάρους, στα καφενεία. Με στίχους και μουσικές αναφορές που εκτείνονται από την free improvisation έως τον κινηματογραφικό Tōru Takemitsu και τον βασιλιά των ιταλικών ταινιών Piero Piccioni, αλλά και έρευνα στο αρχειακό υλικό από φωτογραφίες, δημοσιεύματα και ντόπιες μαρτυρίες, οι καλλιτέχνες συνθέτουν ένα νέο μουσικό έργο αφιερωμένο στα χαμένα ιστορικά θερινά σινεμά της Λήμνου (έχει απομείνει μόνο ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρούλα), αναδεικνύοντας τον συλλογικό χρόνο, τη λαϊκή εμπειρία του πολιτισμού και τη δύναμη της τέχνης να επαναφέρει στο παρόν ό,τι μοιάζει χαμένο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Συναυλία / Έκθεση: «Ο Χώρος και η Μνήμη»

Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης – Καρνάγιο

Σε συνεργασία με το Polygreen Culture and Art Initiative (PCAI)

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Kournos Music Festival, Κωνσταντίνος Βήτα, Κίκα Κυριακάκου

Σύμβουλος παραγωγής: Μαρία Διαλεκτάκη

Εικαστικά: Κωνσταντίνος Βήτα

Live συναυλία: Ειρήνη Κρικώνη

Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής «Εκσκαφή / Ανασκαφή» αλλά και της ανάδειξης των τοπικών μουσείων ως φορέων σημαντικής πολιτιστικής σκευής, το Kournos Music Festival συνεργάζεται με τον πολιτιστικό οργανισμό Polygreen Culture and Art Initiative (PCAI) και το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης για την έκθεση των εικαστικών έργων του σημαντικού μουσικού και καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Βήτα, «Ο Χώρος και η Μνήμη». Πρόκειται για μια προσωπική του «κατάδυση-εκσκαφή» πάνω σε άγνωστα ποιήματα του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου, στην πρώτη παρουσίασή της μετά την περσινή τους παρουσίαση στο «πι», το ιστορικό παβιγιόν Πικιώνη στους Δελφούς, στο πλαίσιο του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025».

Μετά από μια περιπατητική διαδρομή στο προσφυγικό χωριό, θα ακολουθήσει pocket συναυλία της ανερχόμενης βιολονίστριας Ειρήνης Κρικώνη, μια από τις πιο συναρπαστικές και πολυσχιδείς διεθνείς σολίστες της γενιάς της με βάση τη Βιέννη, μέλος των Οros Ensemble και των Punctum Collective, στο εγκαταλελειμμένο Καρνάγιο του λιμανιού, ανάμεσα στα κελύφη των πλοίων, αφιερωμένη στον διάλογο των έργων με το Μουσείο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026

ΜΥΡΙΝΑ

ΔΩΡΕΑΝ MASTERCLASS: «Digging / Sea (Σκάβοντας τη θάλασσα)» | Μουσική – Χορός

Χαρά Κότσαλη, χορογράφος

Αντώνης Ανισέγκος, πιανίστας, συνθέτης

Το Kournos Music Festival προσκαλεί τη διεθνώς δραστήρια χορογράφο Χαρά Κότσαλη και τον πιανίστα και συνθέτη Αντώνη Ανισέγκο για το διεθνές masterclass «Digging / Sea (Σκάβοντας τη θάλασσα)», ένα εντατικό σεμινάριο δημιουργικού αυτοσχεδιασμού στον χορό και τη μουσική, εμπνευσμένο από τη θεματική της Ηφαιστίας. Το masterclass θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026, σε μη τουριστική περίοδο, ενισχύοντας τη νησιωτικότητα και την τοπική κοινότητα.

Ο Αντώνης Ανισέγκος είναι πιανίστας και συνθέτης με έντονη δραστηριότητα στον χώρο της σύγχρονης μουσικής και του αυτοσχεδιασμού, με συνεργασίες που γεφυρώνουν τη λόγια μουσική, τον πειραματισμό και τις διαθεματικές προσεγγίσεις. Η Χαρά Κότσαλη είναι χορογράφος με διεθνή παρουσία, γνωστή για τη σωματική, πολιτική και τελετουργική διάσταση της δουλειάς της. Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ και πλατφόρμες σύγχρονου χορού και συχνά εστιάζουν στη συλλογικότητα, τη φωνή και τη σχέση σώματος και τόπου.

Οι συμμετέχοντες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, κατόπιν επιλογής από τους δύο δημιουργούς, θα παρακολουθήσουν δωρεάν το masterclass διάρκειας μίας εβδομάδας. Εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα που θα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρούλα, σημαντικό μέρος της δράσης θα αποτελεί η επιτόπια έρευνα/καταγραφή αρχειακού υλικού (documentation) από μαρτυρίες κατοίκων, ως υλικό για τη σύνθεση της χορογραφίας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με δύο ανοιχτές παρουσιάσεις/παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό της Λήμνου.

Πληροφορίες: kournosmusicfestival.com