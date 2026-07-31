«Το PATMOS ChoRun 2026 επιστρέφει στις 13 Σεπτεμβρίου στο «Νησί της Αποκάλυψης»

Η μεγάλη αθλητική και δρομική γιορτή του Αιγαίου, τo PATMOSChoRUN, επιστρέφει δυναμικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Δρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού θα συναντηθούν στην Πάτμο για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ιδιαίτερη πνευματική αύρα του νησιού.

Τη διοργάνωση συνδιοργανώνουν ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου «ΣΤΑΔΙΟΝ», ο Δήμος Πάτμου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ), υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και με τη στήριξη του BEACTIVE Ευρωπαϊκoύ Αθλητικού Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι Διαδρομές του Αγώνα

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές για κάθε ηλικία και επίπεδο φυσικής κατάστασης:

Ημιμαραθώνιος 21.000μ. : Μια εκπληκτική και απαιτητική διαδρομή με αφετηρία την Παναγία Γερανού και τερματισμό στην Πλατεία Ξάνθου (Δημαρχείο Χώρας).

: Μια εκπληκτική και απαιτητική διαδρομή με αφετηρία την Παναγία Γερανού και τερματισμό στην Πλατεία Ξάνθου (Δημαρχείο Χώρας). Αγώνας 5.000μ. : Μια δυναμική κυκλική διαδρομή γύρω από την πανέμορφη Χώρα της Πάτμου.

: Μια δυναμική κυκλική διαδρομή γύρω από την πανέμορφη Χώρα της Πάτμου. Παιδικός Αγώνας & Family Run 1.000μ. : Μια διαδρομή για μικρά παιδιά και οικογένειες, με τα έσοδα να διατίθενται για κοινωνικό σκοπό.

: Μια διαδρομή για μικρά παιδιά και οικογένειες, με τα έσοδα να διατίθενται για κοινωνικό σκοπό. Δυναμικό Βάδισμα: Για όσους θέλουν να απολαύσουν το τοπίο.

Πλούσιες Βραβεύσεις & Χρηματικά Έπαθλα

Οι φετινές αναμετρήσεις αναμένονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, καθώς η οργανωτική

επιτροπή ανακοινώνει τις εξής κατηγορίες βραβεύσεων:

Ημιμαραθώνιος Πάτμου:

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους άνδρες και στις τρεις (3)

πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης.

o Χρηματικό έπαθλο θα δοθεί στους μεγάλους νικητές της Γενικής Κατάταξης

(1ος Άνδρας και 1η Γυναίκα).

o Έπαθλα θα απονεμηθούν επίσης στους τρεις πρώτους και πρώτες των εξής

ηλικιακών κατηγοριών: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, καθώς και 70

ετών και άνω.

Αγώνας 5.000 μ.: Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους άνδρες και στις

τρεις (3) πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης.

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